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    «Создайте одинаковые условия!». Почему «Локомотив» хотел перенести финал Кубка России


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    Голосов: 5
    12.04.2017 09:25
    Юрий Семин резко высказался о переносе финального матча Кубка России. «Локомотиву» в подобном запросе отказали. «Бомбардир» рассказывает, какую несправедливость в дате матча увидели в московской команде.

    В полуфинале Кубка России «Локомотив» справился с «Уфой» (1:0) и вышел в решающую стадию турнира. «Урал» в это же время оказался сильнее «Рубина». Сразу после полуфинальных матчей в прессе выступил Юрий Семин. «Тренеры сборной не понимают, в какую яму упадут игроки после нашей работы. Нельзя играть через два дня на третий. Кубок – это реклама, а вместо этого зрители придут посмотреть на две уставшие команды. Нам придется играть три матча за шесть дней. «Урал» сыграет три встречи за семь дней. Получается, что у них на день подготовки больше», – возмущался Семин.

    26 апреля «Локомотиву» предстоит встреча с ЦСКА. 29 числа команда сыграет с «Рубином», а уже 2 мая должна встретиться на стадионе «Фишт» с «Уралом». «Локомотив» предложил перенести финальный матч Кубка России на 4 мая. При этом клуб заранее даже не думал ни о каких компенсациях для болельщиков. «Мое мнение – внесение изменений в календарь необходимо. Сейчас же мы живем тем, что финал состоится 2 мая. Обсуждать все остальное не готов», – рассказывал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. «До конца дня должны окончательно определиться с датой», – ответил ему Виталий Мутко. Чуть позже РФС и РФПЛ отказали «Локомотиву» в переносе матча.

    «Семин что, царь и бог? Мало ли что он предлагает. Я хочу играть 2 мая», – резко парировал Семину президент «Урала» Григорий Иванов. «Перенос финального матча был бы глупостью. Знаю, что многие болельщики «Урала» уже купили билеты на самолет, забронировали отели. Кто бы им возвращал потерянные деньги? Тем более что дата была известна еще месяц назад», – рассказал Роман Павлюченко. Аргументы «Урала» сводятся к тому, что такие вещи нужно обговаривать сразу.

    «Хорошо. Мы согласны – 2 мая так 2 мая. Но пусть календарь будет одинаковым для обоих участников кубкового финала. Создайте нам с «Уралом» одинаковые условия!» – возмущенно высказал Семин, узнав окончательное решение. Юрий Павлович знает, что календарь российской Премьер-лиги – вещь особенная. Каждый сезон он создается в долгих муках и по странному сценарию.

    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 2 Голосов: 5
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 17 апреля 2017, 12:29

      Сёмин прав нужно создать одинаковые условия, все таки не охота смотреть такой важный матч с уставшими командами, а унылое хождение по полю обеих команд я думаю никому не понравится не одним не другим.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 12 апреля 2017, 19:30

      Вспомните 2014 год! Ростов играл в финале кубка +доп. время и пенальти, а потом через пару дней полностью переиграл сверхмотивированный Локомотив в лиге. Так что бейтесь как и все.

      0
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      Рейтинг: +551

      avera 12 апреля 2017, 15:22

      Играли бы весна-осень и проблем не было. А пошли на поводу козла-Фурсенко.
      И мир выиграем, и ЛЧ, и еще что-нибудь-если все начнут играть по снегу.
      Тут мы впереди планеты всей.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 апреля 2017, 13:23

      Афигеть... Вам в соперники Урал достался!!! Не гоже так позориться Локомотиву...

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 12 апреля 2017, 12:00

      Прикольный у Палыча петушок на голове.

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 12 апреля 2017, 11:12

      сильные играют, а слабаки ноют

      1
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 12 апреля 2017, 10:54

      А Палыч нытик оказывается

      3
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 12 апреля 2017, 10:39

      "Локомотив" в случае переноса финального матча Кубка России на другую дату готов выплатить компенсации болельщикам команды, уже понесшим расходы на поездку в Сочи. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента по связям с общественностью московского футбольного клуба Андрей Бодров.


      Так что не надо тут ля-ля. Вопрос СЮПом поднят правильно, просто всё составлено так, что уже ничего не сделаешь, хотя если бы на месте Локо был бы Зенит.....
      И ещё: не совсем корректно сравнивать Англию и Россию. Да, там такой график в норме, но они так играют постоянно, из года в год всей лигой. У нас же всё по-другому, годами устаканился один ритм, к которому все привыкли, сейчас же будет рваный график, команды расбалансируются. А всё это в угоду жопоногой сборной, которая ни на что не способна, страдают только клубы и болельщики

      6
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 12 апреля 2017, 10:20

      Я Палыча если честно не понимаю! через два дня на третий - это нормальный календарь для любой команды! да, он выматывающий, я не спорю, но для чего тогда придумали ротацию состава?! Я уже не говорю о том, что в европе , так играют постоянно и ничего, не ноют) Вот в Англии там вообще внутри страны три турнира, кубок лиги, кубок Англии и собственно чемпионат, и плюс еврокубки, если команда учавствует, добавьте сюда и выступления сборных) игроки всегда играли в таком авральном режиме, это футбол ... что поделаешь!

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > KalterJax 12 апреля 2017, 10:39

      там игры чемпионата так то переносят, а играют через 3 дня только в дни ЛЧ которые 2 раза в месяц и в декабре-январе в боксингдей, где играют так же, но в то же время вногие тренеры выть начинают от плотности которые 2 раза в месяц.... стоит для начала разобраться что и как там устроено, а потом писать... все в пример ставят англичан, не зная сути... просто мода такая пошла, что в Англии играют через 3 дня и эти через 3 дня пошли только из-за боксинг дей, а на самом деле там так же как и во всех чемпионатах идут на уступки...

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      Рейтинг: +208

      Александр Став 12 апреля 2017, 10:16

      в этом весь наш футбол. Англичане так постоянно играют и никто не ноет, а у нас как что - так сразу вой поднимают. Для того и придумали ротацию состава, для этого созданы молодёжные команды или Спартак-2 и Зенит-2 в первой лиге, чтобы клубы использовали весь ресурс, а не для того, чтобы весь сезон играли 12-14 человек.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Александр Став 12 апреля 2017, 10:35

      англия англия... только все об этом и твердят! А понять, как там все утроено не судьба? я наверное тебе сейчас открою большую тайну! там тоже переносят игры и играют через 3 дня только в дни ЛЧ, которые бывают 2 раза в месяц... и то некоторыем клубам и здесь идут на уступки...
      в этом сезоне например переносили игры чемпионата у МЮ и Арсенала, когда у них был плотный график! Арсеналу переносили игры когда у них был график: 11.02-игра в АПЛ, 15.02-ЛЧ, 20.02-Кубок и следующая игра должна была быть 24-25.02, но ее переносят из-за нагрузки чтоб команды показали отличный футбол в игре чемпионата! так что не надо ляля... в России все сделано через жопу! сначала поставить финал кубка на 29 мая, а потом резко перенести его на второй, не посмотрев плотность календаря, а доверясь программе, которая заточена под топ чемпионаты(между прочим в этих самых топ чемпионатах этой программой пользуются только для составления календаря, а переносы игр делают сами люди а не машины!!)...

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      Рейтинг: +208

      Александр Став > RedGreenHooligan 12 апреля 2017, 11:30

      да? а как же боксинг-дэй, когда каждая команда за 10 дней играет 3-4 матча каждый год, когда та же Россия даже не работает? Всё это разговоры в пользу бедных, я считаю. Ибо у нас как-только два матча в неделю, то сразу у команды тяжелый график, а потом выходит играть условный ЦСКА с условной Севильей или Ман. Сити и скорость атаки в 2 раза медленнее, то же самое и со сборной нашей.

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      RedGreenHooligan > Александр Став 12 апреля 2017, 12:00

      про боксинг дей написал выше... и именно в боксинг дей многие тренер начинают волком выть и в прессе и так... только этот боксинг дей включает в себя максимум 8(2 тура до рождества потом неделя перерыва и 4-6 туров) туров! но не стоит сравнивать Англию с Россией там такие нагрузки испокон веков и перед боксинг дей у них отдых больше недели из-за Рождества!

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