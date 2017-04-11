Семин: «2 мая так 2 мая. Но создайте нам с «Уралом» одинаковые условия!»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение РФС и РФПЛ оставить дату финала Кубка России неизменной. Напомним, железнодорожникам будет противостоять «Урал». Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».

«Ну, что ж. Хорошо. Мы согласны – 2 мая так 2 мая. Но пусть календарь будет одинаковым для обоих участников кубкового финала. Поставьте нас с «Уралом» в равные условия! – сказал специалист.

Ранее Семин выступил с предложением перенести дату проведения финала на 4 мая.