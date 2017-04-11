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    Семин: «2 мая так 2 мая. Но создайте нам с «Уралом» одинаковые условия!»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение РФС и РФПЛ оставить дату финала Кубка России неизменной. Напомним, железнодорожникам будет противостоять «Урал». Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».

    «Ну, что ж. Хорошо. Мы согласны – 2 мая так 2 мая. Но пусть календарь будет одинаковым для обоих участников кубкового финала. Поставьте нас с «Уралом» в равные условия! – сказал специалист.

    Ранее Семин выступил с предложением перенести дату проведения финала на 4 мая.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2017 20:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 12 апреля 2017, 12:54

      Похоже Палыч становится вторым нытиком(первый, естественно - великий луческу)!? Наверное что-то предчувствует. ВПЕРЕД "УРАЛ"!!!

      -1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 12 апреля 2017, 09:19

      Урал на выезде играет 29го с Тереком. Уже условия - лучше некуда. Другое дело - зрелищность, игроки вялые будут. Есть же право переноса из-за еврокубков, это, можно сказать, отбор в лигу Европы

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 11 апреля 2017, 23:42

      Шпалыч че то старой брюзгой стал

      2
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