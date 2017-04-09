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Семин: «Нельзя играть через два дня на третий»

9 апреля 2017, 22:09
29

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 22-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0) поделился мнением о составлении календаря чемпионата России и Кубка России.

«Форсировать нечего, тот календарь, который представлен Премьер-лигой, я считаю, неправильный и ненормальный. В финал Кубка должны дойти команды, которые в хорошем физическом состоянии, и они должны показать футбол, за который было бы не стыдно лиге. Мы же сыграли за шесть дней три игры. Календарь, я считаю, можно сделать более равномерный. «Урал» играет за семь дней три игры. Получается, у них на день больше подготовки.

Я удивляюсь тренерам сборной, игроки национальной сборной, которые здесь есть, они просто упадут в яму после той работы, которую мы делаем. Наверное, люди приедут на финал Кубка посмотреть на хороший футбол, на праздник, но не на две уставшие команды, которые будут не в состоянии в физическом плане показать качественный футбол. Нельзя играть через два дня на третий. Кубок – это реклама. Что ж мы делаем?» – сказал Семин.

Напомним, в финале Кубка России «Локомотив» встретится с «Уралом».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Локомотив Урал Семин Юрий
Комментарии (29)
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пряник929
1491765600
Может вам еще зарплату прибавить??? Тяжело в таком ритме по кабакам ходить???
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zico2205
1491765681
Согласен....Здесь еще цветочки....А вот как Ростов играл в ЛЧ и ЛЕ ??? Понятно,что команда была вынуждена играть вторым составом против Амкара, перед важнейшей встречи...А потом,когда просили перенести матч с Зенитом- разве РФС пошел навстречу???? Эти уроды только палки в колеса вставляют, а потом как у них язык поворачивается докладывать о том, что Ростов внес в копилку страны больше всех очков в этом сезоне, гарантирующий теперь представление от страны в Лиге Чемпионов три команды ??????????????????? Календарь составлен полными дилетантами...Еще один пример- Игра первого круга Ростов-Томь была в июле в Ростове( когда температура +35-40 в Ростове и 20-25 в Томи), а во втором круге была намечена в марте в Томи, в Сибири, где еще морозы крепучие....Это могли нормальные люди поставить???? Да им по барабану все что в футболе происходит....Бездельники, сидят у кормушки и гадят там же....
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Д Альбертини
1491766959
Так не участвуйте в кубке, и проблем никаких не будет. В других странах и лигах играют по такому графику и ничего, а тут один пиз..еж.. то то не это, то это не так.
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Gr1goRush
1491767159
Так весь цивилизованный мир играет, Шпалыч!
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crcaarod
1491768753
Семин: "Нельза играть в еврокубках! Слишком много матчей"
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Platon Faustov
1491770664
По такой логике в Англии играют мертвецы.
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ВЛАДИВОСТОК
1491771907
Палыча уважаю...........но в Англии играют и ничего , классный футбол показывают........
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DIDI 23
1491774373
Заранее соломку стелет.
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SanInstructor
1491776312
в Англии посмеялись
Ответить
vladimir-7
1491813545
Это Локомотив Семина не участвует в розыгрыше кубков Лиги чемпионов и Европы, так,что 5 команд играют в таком режиме ежегодно и находятся в лидирующей группе российского чемпионата.
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