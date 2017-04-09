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    Семин: «Нельзя играть через два дня на третий»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 22-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0) поделился мнением о составлении календаря чемпионата России и Кубка России.

    «Форсировать нечего, тот календарь, который представлен Премьер-лигой, я считаю, неправильный и ненормальный. В финал Кубка должны дойти команды, которые в хорошем физическом состоянии, и они должны показать футбол, за который было бы не стыдно лиге. Мы же сыграли за шесть дней три игры. Календарь, я считаю, можно сделать более равномерный. «Урал» играет за семь дней три игры. Получается, у них на день больше подготовки.

    Я удивляюсь тренерам сборной, игроки национальной сборной, которые здесь есть, они просто упадут в яму после той работы, которую мы делаем. Наверное, люди приедут на финал Кубка посмотреть на хороший футбол, на праздник, но не на две уставшие команды, которые будут не в состоянии в физическом плане показать качественный футбол. Нельзя играть через два дня на третий. Кубок – это реклама. Что ж мы делаем?» – сказал Семин.

    Напомним, в финале Кубка России «Локомотив» встретится с «Уралом».

    Источник: Р-Спорт

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    09.04.2017 22:09
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +264

      McDuff 12 апреля 2017, 11:42

      Юрий Палыч, а как же ты собираешься играть в еврокубках, которых у тебя не будет

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 апреля 2017, 11:39

      Это Локомотив Семина не участвует в розыгрыше кубков Лиги чемпионов и Европы,
      так,что 5 команд играют в таком режиме ежегодно и находятся в лидирующей
      группе российского чемпионата.

      0
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      Рейтинг: +36

      Diman0083 10 апреля 2017, 08:02

      Стыдно должно быть за усталость. Три дня в неделю по 90 минут в удовольствие побегать. А как же простые люди работают по 8 часов в день и всю неделю. Может нам тоже на усталость свалить все?

      1
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      Рейтинг: +722

      Urry 10 апреля 2017, 07:50

      Другие играют же

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 апреля 2017, 01:50

      яйца в кулак и играйте !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +704

      SanInstructor 10 апреля 2017, 01:18

      в Англии посмеялись

      7
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 10 апреля 2017, 00:46

      Заранее соломку стелет.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 апреля 2017, 00:30

      Отмазки и 90-ых сейчас не канают... Весь мир так играет и никому ничего не мешает... А у нас на футболистов и дунуть получается нельзя, а то перенапрягутся и не смогут сходить сами в банк за своей невзъебенной зарплатой... "Бедняги", прям нужно их пожалеть...

      0
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      Рейтинг: +53

      GARIK-Al > ivanthebest 10 апреля 2017, 00:41

      И обязательно извиниться!

      0
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      Рейтинг: +293

      VVK13 10 апреля 2017, 00:28

      тогда кубок лучше не берите, это ведь еще ЛЕ добавиться, могут и кони двинуть от такой нагрузки, ведь не одну неделю придется через 2 на 3 играть, а как минимум 6

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 10 апреля 2017, 00:05

      Палыча уважаю...........но в Англии играют и ничего , классный футбол показывают........

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > ВЛАДИВОСТОК 10 апреля 2017, 00:17

      Англия и Россия- разные вещи....Ты посмотри их составы и наши....Там на каждую позицию конкуренция- а у нас порой некого выставлять на игру...

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      Рейтинг: +293

      VVK13 > zico2205 10 апреля 2017, 00:25

      при чем тут их составы и наши, разговор не про уровень игроков, а про их усталость, а у них тоже есть основа которая под 50 матчей + сборные играют и не ходят пешком, а бегают

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