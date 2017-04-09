Семин: «Нельзя играть через два дня на третий»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 22-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0) поделился мнением о составлении календаря чемпионата России и Кубка России.

«Форсировать нечего, тот календарь, который представлен Премьер-лигой, я считаю, неправильный и ненормальный. В финал Кубка должны дойти команды, которые в хорошем физическом состоянии, и они должны показать футбол, за который было бы не стыдно лиге. Мы же сыграли за шесть дней три игры. Календарь, я считаю, можно сделать более равномерный. «Урал» играет за семь дней три игры. Получается, у них на день больше подготовки.

Я удивляюсь тренерам сборной, игроки национальной сборной, которые здесь есть, они просто упадут в яму после той работы, которую мы делаем. Наверное, люди приедут на финал Кубка посмотреть на хороший футбол, на праздник, но не на две уставшие команды, которые будут не в состоянии в физическом плане показать качественный футбол. Нельзя играть через два дня на третий. Кубок – это реклама. Что ж мы делаем?» – сказал Семин.

Напомним, в финале Кубка России «Локомотив» встретится с «Уралом».