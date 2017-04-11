Президент «Урала»: «Семин что, царь и бог? Мало ли что он предлагает»

че за дебилы пишут комменты по поводу майских праздников? это, вы упыри может бухаете все свободное время, а тренер решает, как распределить силы команды на дистанции. иди спать школота.
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал предложение главного тренера «Локомотива» Юрия Семина перенести дату финала Кубка России со 2 на 4 мая.
– Я первый раз об этом слышу. Кто вам вообще об этом сказал?
– Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин предложил перенести на 4 мая.
– Мало ли что он предлагает. Чего, Юрий Павлович, царь и бог что ли? А я хочу играть 2 мая.
Напомним, ранее глава РФС Виталий Мутко заявил, что РФПЛ до конца дня определится с датой проведения финала Кубка России.