Президент «Урала»: «Семин что, царь и бог? Мало ли что он предлагает»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал предложение главного тренера «Локомотива» Юрия Семина перенести дату финала Кубка России со 2 на 4 мая.

– Я первый раз об этом слышу. Кто вам вообще об этом сказал?

– Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин предложил перенести на 4 мая.

– Мало ли что он предлагает. Чего, Юрий Павлович, царь и бог что ли? А я хочу играть 2 мая.

Напомним, ранее глава РФС Виталий Мутко заявил, что РФПЛ до конца дня определится с датой проведения финала Кубка России.