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    Президент «Урала»: «Семин что, царь и бог? Мало ли что он предлагает»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал предложение главного тренера «Локомотива» Юрия Семина перенести дату финала Кубка России со 2 на 4 мая.

    – Я первый раз об этом слышу. Кто вам вообще об этом сказал?

    – Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин предложил перенести на 4 мая.

    – Мало ли что он предлагает. Чего, Юрий Павлович, царь и бог что ли? А я хочу играть 2 мая.

    Напомним, ранее глава РФС Виталий Мутко заявил, что РФПЛ до конца дня определится с датой проведения финала Кубка России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2017 19:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 12 апреля 2017, 02:48

      че за дебилы пишут комменты по поводу майских праздников? это, вы упыри может бухаете все свободное время, а тренер решает, как распределить силы команды на дистанции. иди спать школота.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 11 апреля 2017, 20:42

      Майские праздники они такие,тяжело всем выгадать!)

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 11 апреля 2017, 20:36

      Каждый тренер планирует игру, как лучше для команды. Потом нужна еще в случаи проигрыша, вешать лапшу на уши: "Я говорил, я просил".

      0
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 11 апреля 2017, 20:16

      Ну все правильно, после 1-го мая ко 2-у не оклимается, а к 4-у в самый раз

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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 11 апреля 2017, 20:15

      Урал выиграет

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 11 апреля 2017, 20:05

      Держись, Григорий!

      0
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      Рейтинг: +41

      Лопатка 11 апреля 2017, 20:04

      да да царь

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 11 апреля 2017, 20:04

      правильно. тебе то пофиг в какой день проигрывать. а Палычу нужно силы распределить. заранее шкуру медведя не делят, но ЮПС такие матчи не проигрывает.

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 апреля 2017, 19:40

      Ку-ку,Гриня...
      Как Палыч скажет,так оно и случится..
      Да даже, если не скажет.
      Просто встанут поезда.
      И всем-..........

      2
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      Рейтинг: +114

      REX_AmIgO_13RUS 11 апреля 2017, 19:33

      Засал алкаш, не бойся Палыч судья сделает игру, будете вы в ЛЕ

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