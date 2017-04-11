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    Семин заявил, что поднял вопрос о переносе финала Кубка России на другую дату сразу после матча с «Уфой»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, по каким причинам он внес предложение о переносе финального матча Кубка России со 2 мая на другую дату. Ранее специалист посетовал на слишком плотный график матчей, заявив, что недопустимо играть через два дня на третий.

    – Одна из претензий к вам – почему подняли вопрос только сейчас?

    – Это не так. Я поднял этот вопрос сразу же, как только мы прошли в полуфинале «Уфу». То есть даже до публикации календаря туров Премьер-лиги.

    – Но о том, что финал Кубка пройдет в Сочи 2 мая, было объявлено больше месяца назад.

    – До выхода в финал заниматься этим было бы странно и нелогично. А вот когда решили задачу, то сообщили лиге свое видение ситуации. Акцентировали внимание на том, что финал Кубка России – это одно из важнейших событий футбольного сезона. Команды должны быть в своей лучшей форме. А для этого нужно иметь время на подготовку. Однако «Локомотив» сыграет 26 апреля с ЦСКА, 29-го – дома с «Рубином», а 2 мая уже в Сочи. То есть три матча за шесть дней. У «Урала» – три матча за семь дней. Откуда тут взяться свежести?

    Напомним, финал Кубка России, в котором железнодорожники встретятся с «Уралом», состоится на стадионе «Фишт» в Сочи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2017 18:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 12 апреля 2017, 04:22

      Тут вопрос не в том, что Урал будет свежее, а в том, что матч будет недостаточно зрелищным для финала из-за усталости обеих команд, - так я понимаю слова Юрия Палыча

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 апреля 2017, 19:54

      У Палыча теплица на фазенде за зиму бомбанула..к хренам ..ваще..
      До 2-го не управится..

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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 11 апреля 2017, 19:15

      Что за название такое "Фишт". Как переводится?

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      Рейтинг: +114

      REX_AmIgO_13RUS > Kollljan 11 апреля 2017, 19:29

      В переводе с адыгейского языка слово «фишт» означает «белая голова»

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