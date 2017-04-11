Семин заявил, что поднял вопрос о переносе финала Кубка России на другую дату сразу после матча с «Уфой»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, по каким причинам он внес предложение о переносе финального матча Кубка России со 2 мая на другую дату. Ранее специалист посетовал на слишком плотный график матчей, заявив, что недопустимо играть через два дня на третий.

– Одна из претензий к вам – почему подняли вопрос только сейчас?

– Это не так. Я поднял этот вопрос сразу же, как только мы прошли в полуфинале «Уфу». То есть даже до публикации календаря туров Премьер-лиги.

– Но о том, что финал Кубка пройдет в Сочи 2 мая, было объявлено больше месяца назад.

– До выхода в финал заниматься этим было бы странно и нелогично. А вот когда решили задачу, то сообщили лиге свое видение ситуации. Акцентировали внимание на том, что финал Кубка России – это одно из важнейших событий футбольного сезона. Команды должны быть в своей лучшей форме. А для этого нужно иметь время на подготовку. Однако «Локомотив» сыграет 26 апреля с ЦСКА, 29-го – дома с «Рубином», а 2 мая уже в Сочи. То есть три матча за шесть дней. У «Урала» – три матча за семь дней. Откуда тут взяться свежести?

Напомним, финал Кубка России, в котором железнодорожники встретятся с «Уралом», состоится на стадионе «Фишт» в Сочи.