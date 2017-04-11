Мутко: «РФПЛ до конца дня должна определиться с датой финала Кубка России»

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко заявил, что дал время Премьер-лиге до конца сегодняшнего дня определить новую дату проведения финала Кубка России. Ранее планировалось, что решающий поединок, в котором встретятся «Локомотив» и «Урал», состоится во вторник, 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Финал Кубка стоял на 28 мая, лига выбрала 2 мая. Клубы имеют равные условия, но один это не устраивает, а другой устраивает. Мы дали возможность лиге определиться до конца дня. 4 и 8 (мая) – вы правильно называете даты. Сегодня к концу дня объявят. Календарь всегда критикуется. Нам бы хотелось, чтобы лига советовалась с нами при составлении календаря», – сказал Мутко.