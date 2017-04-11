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    Мутко: «РФПЛ до конца дня должна определиться с датой финала Кубка России»

    Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко заявил, что дал время Премьер-лиге до конца сегодняшнего дня определить новую дату проведения финала Кубка России. Ранее планировалось, что решающий поединок, в котором встретятся «Локомотив» и «Урал», состоится во вторник, 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи.

    «Финал Кубка стоял на 28 мая, лига выбрала 2 мая. Клубы имеют равные условия, но один это не устраивает, а другой устраивает. Мы дали возможность лиге определиться до конца дня. 4 и 8 (мая) – вы правильно называете даты. Сегодня к концу дня объявят. Календарь всегда критикуется. Нам бы хотелось, чтобы лига советовалась с нами при составлении календаря», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    11.04.2017 18:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 апреля 2017, 19:55

      С приставкой Пиз..

      1
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 11 апреля 2017, 19:38

      При чем тут РФПЛ, если Кубок проводится под эгидой РФС ???
      Секретари и председатели,
      директора и заместители -
      их как ни шли к ебене матери,
      они и там руководители.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 апреля 2017, 19:21

      даты проведения соревнований особенно финалов должны быть определены в начале сезона, а то у нас привыкли остается две недели, то дату меняют то лимит только в РФПЛ такое может быть, которой управляют клоуны

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 11 апреля 2017, 19:01

      далбаёбы, заебали

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