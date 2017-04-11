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  • Мутко: «РФПЛ до конца дня должна определиться с датой финала Кубка России»

Мутко: «РФПЛ до конца дня должна определиться с датой финала Кубка России»

11 апреля 2017, 18:50
4

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко заявил, что дал время Премьер-лиге до конца сегодняшнего дня определить новую дату проведения финала Кубка России. Ранее планировалось, что решающий поединок, в котором встретятся «Локомотив» и «Урал», состоится во вторник, 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Финал Кубка стоял на 28 мая, лига выбрала 2 мая. Клубы имеют равные условия, но один это не устраивает, а другой устраивает. Мы дали возможность лиге определиться до конца дня. 4 и 8 (мая) – вы правильно называете даты. Сегодня к концу дня объявят. Календарь всегда критикуется. Нам бы хотелось, чтобы лига советовалась с нами при составлении календаря», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Кубок Локомотив Урал Мутко Виталий
Комментарии (4)
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VGreen
1491926491
далбаёбы, заебали
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Garrincha58
1491927708
даты проведения соревнований особенно финалов должны быть определены в начале сезона, а то у нас привыкли остается две недели, то дату меняют то лимит только в РФПЛ такое может быть, которой управляют клоуны
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Амба Нагорск
1491928728
При чем тут РФПЛ, если Кубок проводится под эгидой РФС ??? Секретари и председатели, директора и заместители - их как ни шли к ебене матери, они и там руководители.
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shinnik
1491929723
С приставкой Пиз..
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