Павлюченко: «Перенос матча с «Локомотивом» был бы глупостью»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко поддержал решение РФПЛ и РФС не переносить финальный матч Кубка России против «Локомотива«.

«РФС и РФПЛ приняли справедливое решение, перенос стал бы глупостью. Я знаю, что болельщики «Урала» уже купили билеты на самолет, забронировали отели, кто бы им все это вернул? Дата была известна еще месяц назад, ладно, если бы только вчера объявили», – сказал форвард.

Финальный матч Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» состоится 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».