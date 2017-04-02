Прервалась рекордная серия Акинфеева. «Зенит» выиграл у «Рубина». Дайджест событий дня

Рекордная серия Акинфеева без пропущенных мячей прервалась спустя 764 минуты

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе своей команды на матч 21-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (2:1) и пропустил гол на 72-й минуте встречи. Таким образом, 30-летний россиянин прервал «сухую» серию на 764-й минуте. Тем самым вратарь превзошел свое предыдущее достижение, установленное в 2008 году (717 минут), и расположился на пятом месте среди обладателей самых длинных серий без пропущенных мячей в рамках чемпионата России. Лучшим по этому показателю является экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин (939 минут).

Источник: футболисты «Оренбурга» получат по 450 тысяч, если обыграют «Спартак»

Футболисты «Оренбурга» получат премиальные в размере 450 тысяч рублей, если одержат победу над «Спартаком» в рамках 21-го тура РФПЛ. Отметим, что если команды сыграют вничью, то денежных бонусов для игроков оренбургского клуба предусмотрено не будет. Напомним, встреча 21-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет 3 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Реал» стал первой испанской командой, которая забила в 50 матче подряд

В матче 29-го тура Примеры «Реал» на своем поле одержал разгромную победу над «Алавесом» со счетом 3:0. Таким образом, мадридский клуб стал первым испанским клубом, которому удалось забить в рамках 50 встреч во всех турнирах подряд. На данный момент «Реал» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая идущую на втором месте «Барселону» на пять очков.

Доннарумма в матче против «Пескары» пропустил гол после передачи от своего защитника

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма в матче 30-го тура Серии А против «Пескары» (1:1) допустил результативную ошибку, пропустив гол после передачи от собственного игрока. В частности, на 12-й минуте встречи защитник Габриэль Палетта сделал передачу в сторону своих ворот, где 18-летний вратарь не сумел остановить мяч, шедший в створ его владений. В нынешнем сезоне Доннарумма провел за «Милан» в Серии А 30 матчей, в 10 из которых не пропустил ни одного гола.



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Буффон вышел на второе место по количеству матчей за всю историю Серии А

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе команды на матч 30-го тура Серии А против «Наполи». Отметим, что данная игра стала 39-летнего вратаря 615-й в рамках чемпионата Италии. Таким образом, итальянец вышел на второе место по числу игр в национальном первенстве за всю историю, сравнявшись по данному показателю с экс-защитником «Интера» Хавьером Дзанетти. Наибольшее же число матчей провел бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини.

Игнашевич установил рекорд чемпионата России по числу проведенных матчей

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вышел на замену в матче 21-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (2:1). Отметим, что данная встреча стала для 37-летнего россиянина 457-й в рамках чемпионата России. Таким образом, футболист установил рекорд национального первенства по количеству проведенных матчей. Напомним, ранее по данному показателю лидировал экс-полузащитник ЦСКА Сергей Семак.

АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Сити»

В центральном матче 30-го тура АПЛ «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли в результативную ничью, забив на двоих четыре гола – 2:2. Отметим, что автором забитого мяча и результативной передачи в составе хозяев стал защитник Шкодран Мустафи. Таким образом, «Манчестер Сити» набрал 58 очков, однако остался на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ. В активе «Арсенала» – 51 балл и шестая позиция.

РФПЛ. Голы Данни и Дзюбы помогли «Зениту» выиграть у «Рубина»

В матче 21-го тура российской Премьер-лиги встречались «Рубин» и «Зенит». Судьба матча решилась в концовке первого тайма, когда Мигель Данни и Артем Дзюба смогли отличиться дважды за четыре минуты. В других встречах ЦСКА выиграл у «Крыльев Советов», а «Амкар» и «Терек» сыграли вничью.