Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Прервалась рекордная серия Акинфеева. «Зенит» выиграл у «Рубина». Дайджест событий дня

Прервалась рекордная серия Акинфеева. «Зенит» выиграл у «Рубина». Дайджест событий дня

Рекордная серия Акинфеева без пропущенных мячей прервалась спустя 764 минуты

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе своей команды на матч 21-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (2:1) и пропустил гол на 72-й минуте встречи. Таким образом, 30-летний россиянин прервал «сухую» серию на 764-й минуте. Тем самым вратарь превзошел свое предыдущее достижение, установленное в 2008 году (717 минут), и расположился на пятом месте среди обладателей самых длинных серий без пропущенных мячей в рамках чемпионата России. Лучшим по этому показателю является экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин (939 минут).

Источник: футболисты «Оренбурга» получат по 450 тысяч, если обыграют «Спартак»

Футболисты «Оренбурга» получат премиальные в размере 450 тысяч рублей, если одержат победу над «Спартаком» в рамках 21-го тура РФПЛ. Отметим, что если команды сыграют вничью, то денежных бонусов для игроков оренбургского клуба предусмотрено не будет. Напомним, встреча 21-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет 3 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Реал» стал первой испанской командой, которая забила в 50 матче подряд

В матче 29-го тура Примеры «Реал» на своем поле одержал разгромную победу над «Алавесом» со счетом 3:0. Таким образом, мадридский клуб стал первым испанским клубом, которому удалось забить в рамках 50 встреч во всех турнирах подряд. На данный момент «Реал» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая идущую на втором месте «Барселону» на пять очков.

Доннарумма в матче против «Пескары» пропустил гол после передачи от своего защитника

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма в матче 30-го тура Серии А против «Пескары» (1:1) допустил результативную ошибку, пропустив гол после передачи от собственного игрока. В частности, на 12-й минуте встречи защитник Габриэль Палетта сделал передачу в сторону своих ворот, где 18-летний вратарь не сумел остановить мяч, шедший в створ его владений. В нынешнем сезоне Доннарумма провел за «Милан» в Серии А 30 матчей, в 10 из которых не пропустил ни одного гола.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Буффон вышел на второе место по количеству матчей за всю историю Серии А

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе команды на матч 30-го тура Серии А против «Наполи». Отметим, что данная игра стала 39-летнего вратаря 615-й в рамках чемпионата Италии. Таким образом, итальянец вышел на второе место по числу игр в национальном первенстве за всю историю, сравнявшись по данному показателю с экс-защитником «Интера» Хавьером Дзанетти. Наибольшее же число матчей провел бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини.

Игнашевич установил рекорд чемпионата России по числу проведенных матчей

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вышел на замену в матче 21-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (2:1). Отметим, что данная встреча стала для 37-летнего россиянина 457-й в рамках чемпионата России. Таким образом, футболист установил рекорд национального первенства по количеству проведенных матчей. Напомним, ранее по данному показателю лидировал экс-полузащитник ЦСКА Сергей Семак.

АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Сити»

В центральном матче 30-го тура АПЛ «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли в результативную ничью, забив на двоих четыре гола – 2:2. Отметим, что автором забитого мяча и результативной передачи в составе хозяев стал защитник Шкодран Мустафи. Таким образом, «Манчестер Сити» набрал 58 очков, однако остался на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ. В активе «Арсенала» – 51 балл и шестая позиция.

РФПЛ. Голы Данни и Дзюбы помогли «Зениту» выиграть у «Рубина»

В матче 21-го тура российской Премьер-лиги встречались «Рубин» и «Зенит». Судьба матча решилась в концовке первого тайма, когда Мигель Данни и Артем Дзюба смогли отличиться дважды за четыре минуты. В других встречах ЦСКА выиграл у «Крыльев Советов», а «Амкар» и «Терек» сыграли вничью.

Россия. Премьер-лига Европа ЦСКА Оренбург Реал Арсенал Зенит Рубин Милан Акинфеев Игорь Игнашевич Сергей Дзюба Артем Данни Буффон Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ArReal
1491195447
Но мы то знаем с Вами что основная серия ещё не прервалась ;-)
Ответить
LEKTOR_255
1491197272
Акинфеев уже не тот
Ответить
vladimir-7
1491197499
А кто проплачивает за победу над Спартаком? Почему не сообщаете?
Ответить
EURO555
1491202423
Зенит ослабел в этом сезоне.
Ответить
кирилл гончаров
1491212374
Верим в тебя ЗЕНИТ ! Нам нужна лига чемпионов и юнышеская лига уефа .
Ответить
mihail1980
1491230093
жалко акинфеева
Ответить
vodomut
1491284258
Акинфеев давно не первый.
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+