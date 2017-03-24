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  • Россия проиграла Кот-д'Ивуару. Конте не хочет видеть Неймара в «Челси». Дайджест событий дня

Россия проиграла Кот-д'Ивуару. Конте не хочет видеть Неймара в «Челси». Дайджест событий дня

Опять проиграли

Сборная России проиграла в товарищеском матче команде Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. Голами в составе ивуарийцев отметились Джонатан Коджиа и Вилфрид Заха. Подопечные Станислава Черчесова неудачно начали 2017-й год. Реабилитироваться и победить они могут 28 марта в игре против Бельгии, которая состоится в Сочи на стадионе «Фишт». Впрочем, с победой мы, наверное, погорячились.

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«МЮ» и Гризманн: новая серия

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн все-таки перейдет в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что клубы почти завершили переговоры по трансферу, сумма которого составит аж 100 миллионов евро. Покупку француза главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью считает приоритетной задачей в летнее трансферное окно. Ждем дальнейшего развития событий.

Ломбертс возвращается на родину

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс покидает российский клуб. Его новой командой станет бельгийский «Остенде». Новый контракт будет действовать со следующего сезона и до 2020 года. Сделка принесет «Зениту» прибыль на сумму 1,5 миллиона евро. В Санкт-Петербурге уже официально поблагодарили бельгийца за 10 проведенных сезонов в клубе.

Кураньи завершил карьеру

Сегодня ушел еще один известный в РФПЛ (и по всему миру) футболист, только не из клуба, а из футбола вообще. Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи объявил о завершении карьеры. «Пришло мое время. Мне уже 35 лет, я хотел бы посвятить время другим вещам», – заявил Кураньи. Кроме «Динамо» Кураньи выступал за «Штутгарт», «Шальке-04» и «Хоффенхайм», а в составе сборной Германии провел 52 матча, в которых забил 19 голов.

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Конте забраковал переход Неймара в «Челси»

Трансфер нападающего «Барселоны» Неймара в «Челси» не состоится. Владелец лондонского клуба Роман Абрамович предложил главному тренеру «синих» Антонио Конте приобрести бразильца, но итальянец призвал отказаться от сделки. При этом, по информации источника, Абрамович заявил 47-летнему тренеру, что готов купить любого футболиста, которого он пожелает видеть в «Челси».

Кокорин лишен прав на четыре месяца

Суд в Москве на четыре месяца лишил водительских прав нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который месяц назад выехал на встречную полосу, в результате чего был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Российского форварда признали виновным по части 4 статьи 12.15 КоАП «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Согласно статье, футболисту грозило наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

«Зенит» нацелился на Бурлака

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак может перейти в «Зенит». По информации источника, руководство питерцев хочет приобрести футболиста на замену Николасу Ломбертсу, который сегодня подписал контракт с «Остенде». По данным Transfermarkt, стоимость Бурлака оценивается в 1,3 миллиона евро. Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2018 года.

«Арсенал» ждут большие перемены. И не всех они устроят

Сразу две новости для болельщиков «Арсенала». Арсен Венгер не покинет клуб по окончании сезона, однако руководство серьезно усилит команду в межсезонье. В числе основных кандидатов на усиление называются игроки «Лиона» Корентен Толиссо и Александр Лаказетт, а также защитник «Монако» Джибриль Сидибе. Все это пока неофициально.

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Комментарии (9)
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Luis Figo
1490391939
С такими темпами вряд ли Россия сможет выйти из группы ((
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igormaddog
1490400282
Умом Россию не понять!Не хотят мужики играть!Им на тачках бы погонять да бухать в Монте-Карло!!!
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serppion
1490400459
Это правда, что в рейтинге сборных мы уже девяносто вторые?!
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арейская
1490405404
Это до какой-же степени надо не уважать себя и в первую очередь СВОЮ СТРАНУ? Даже страшно подумать, что будет с Бельгией...
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umarjon1935
1490407541
Какова игра, таков результат.
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Lokofint
1490409418
Опять проиграли да сколько уже можно!!!
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vodomut
1490422466
Черчесову результат по барабану,ему главное доЧМ протянуть на своём месте,дальше по старой схеме-голимые отмазкиаМудко подвякнет!
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LERMONTOV
1490448143
Россия 0-100 Бельгия
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D'achkov
1490563305
что же бельгийцы с ними сделают?
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