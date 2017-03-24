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  • «Зенит»: «Благодарим Ломбертса за 10 сезонов и желаем насладиться последними месяцами в Санкт-Петербурге»

«Зенит»: «Благодарим Ломбертса за 10 сезонов и желаем насладиться последними месяцами в Санкт-Петербурге»

24 марта 2017, 17:28
9

«Зенит» подтвердил уход защитника Николаса Ломбертса из петербургского клуба в конце сезона. Напомним, что 32-летний бельгиец ранее подписал трехлетний контракт с «Остенде».

«Зенит» благодарит Ломбертса за десять невероятных сезонов и желает насладиться последними месяцами карьеры в Петербурге!​» – говорится в сообщении сине-бело-голубых.

Ломбертс перешел в «Зенит» в 2007 году. В составе петербургского клуба он провел 285 матчей, в которых забил 11 голов и сделал семь результативных передач. В декабре 2016 года защитник вошел в аллею славы сине-бело-голубых, став первым действующим футболистом, который принял участие в церемонии.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Остенде Ломбертс Николас
Комментарии (9)
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dedruz
1490366092
напомнило мультфильм "жид-был пес" - там хозяева ненужного барбоса похоже кинули..
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Чеба
1490367386
А налогоплательщиков за стадион благодарить не надо что-ли?
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Сильвербой
1490368095
Легенда!!!
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APchelov
1490372430
Насчёт десяти незабываемых лет это верно. Теперь нужно создавать новую команду, достойную
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hans6978T
1490374219
Спасибо!
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ZENIT-59
1490384166
ZENIT-59 очень хорошо, что Зенит поблагодарил Николаса,но за 10лет я бы предложил провести прощальный матч, где собрал бы игроков той команды , которая выиграла Кубок УЕФА. Да ещё Дика бы пригласил! В той команде Ломбетс играл одну из ключевых ролей.Вышел бы кто-нибудь с такой идеей на руководство Зенита! КЛАССНЫЙ ЗАЩИТНИК!
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DEFENDER114
1490431474
На мой взгляд очень качественный ЦЗ с недореализованным потенциалом..учитывая переход в Остенде - похоже более всего на утраченную мотивацию и снижение планки требований к себе.. в целом, - запомнился
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STALKER27
1490435093
Достойно подражания
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