«Зенит»: «Благодарим Ломбертса за 10 сезонов и желаем насладиться последними месяцами в Санкт-Петербурге»

«Зенит» подтвердил уход защитника Николаса Ломбертса из петербургского клуба в конце сезона. Напомним, что 32-летний бельгиец ранее подписал трехлетний контракт с «Остенде».

«Зенит» благодарит Ломбертса за десять невероятных сезонов и желает насладиться последними месяцами карьеры в Петербурге!​» – говорится в сообщении сине-бело-голубых.

Ломбертс перешел в «Зенит» в 2007 году. В составе петербургского клуба он провел 285 матчей, в которых забил 11 голов и сделал семь результативных передач. В декабре 2016 года защитник вошел в аллею славы сине-бело-голубых, став первым действующим футболистом, который принял участие в церемонии.