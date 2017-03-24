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    «Зенит»: «Благодарим Ломбертса за 10 сезонов и желаем насладиться последними месяцами в Санкт-Петербурге»

    «Зенит» подтвердил уход защитника Николаса Ломбертса из петербургского клуба в конце сезона. Напомним, что 32-летний бельгиец ранее подписал трехлетний контракт с «Остенде».

    «Зенит» благодарит Ломбертса за десять невероятных сезонов и желает насладиться последними месяцами карьеры в Петербурге!​» – говорится в сообщении сине-бело-голубых.

    Ломбертс перешел в «Зенит» в 2007 году. В составе петербургского клуба он провел 285 матчей, в которых забил 11 голов и сделал семь результативных передач. В декабре 2016 года защитник вошел в аллею славы сине-бело-голубых, став первым действующим футболистом, который принял участие в церемонии.

    Источник: ФК «Зенит»

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    24.03.2017 17:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 25 марта 2017, 12:44

      Достойно подражания

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 25 марта 2017, 11:44

      На мой взгляд очень качественный ЦЗ с недореализованным потенциалом..учитывая переход в Остенде - похоже более всего на утраченную мотивацию и снижение планки требований к себе.. в целом, - запомнился

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 24 марта 2017, 22:36

      ZENIT-59 очень хорошо, что Зенит поблагодарил Николаса,но за 10лет я бы предложил провести прощальный матч, где собрал бы игроков той команды , которая выиграла Кубок УЕФА. Да ещё Дика бы пригласил! В той команде Ломбетс играл одну из ключевых ролей.Вышел бы кто-нибудь с такой идеей на руководство Зенита! КЛАССНЫЙ ЗАЩИТНИК!

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      Рейтинг: +88

      hans6978T 24 марта 2017, 19:50

      Спасибо!

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 марта 2017, 19:20

      Насчёт десяти незабываемых лет это верно. Теперь нужно создавать новую команду, достойную

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 24 марта 2017, 18:08

      Легенда!!!

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      Рейтинг: +581

      Чеба 24 марта 2017, 17:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А налогоплательщиков за стадион благодарить не надо что-ли?

      -6
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      Рейтинг: +75

      dedruz 24 марта 2017, 17:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      напомнило мультфильм "жид-был пес" - там хозяева ненужного барбоса похоже кинули..

      -4
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      Рейтинг: +4024

      raritet > dedruz 25 марта 2017, 13:18

      его вклад в Кубок УЕФА недооценен.

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