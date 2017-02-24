Лоськов снова сыграет за «Локомотив». Смолов отказался от Китая. Дайджест событий дня

«Локомотив» заявил Лоськова в качестве футболиста

43-летний тренер Дмитрий Лоськов заявлен в «Локомотив» в качестве футболиста. Напомним, россиянин завершал карьеру игрока в 2013 году именно в стане железнодорожников. Контракт с ветераном подписан до конца сезона. «Футболист Лоськов подчинен интересам команды и выйдет на поле тогда, когда получит указание главного тренера. Мы будем с нетерпением ждать этого события!» – говорится в заявлении пресс-службы столичного клуба. Лоськов будет выступать в «Локомотиве» под 10-м номером. Всего в составе железнодорожников хавбек провел 420 матчей и забил 128 голов.

Жулиано вошел в команду недели Лиги Европы

Полузащитник «Зенита» Жулиано вошел в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА. Напомним, что команда из Санкт-Петербурга выбыла из розыгрыша турнира. В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (3:1) он стал автором двух голов и результативной передачи. Команда недели Лиги Европы выглядит следующим образом: Серхио Альварес («Сельта»), Ник Виргевер («Аякс»), Альберто Ботия («Олимпиакос»), Густаво Кабраль («Сельта»), Жулиано («Зенит»), Алехандро Посуэло («Генк»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Яннис Янниотас (АПОЭЛ), Ларс Штиндль («Боруссия» М), Венсан Абубакар («Бешикташ»), Набиль Фекир («Лион»).

«Краснодару» в 1/8 финала Лиги Европы будет противостоять «Сельта»

Соперником «Краснодара» в 1/8 финала Лиги Европы станет «Сельта». Напомним, испанский клуб на предыдущей стадии обыграл «Шахтер», российский коллектив – «Фенербахче». Первая встреча состоится в Испании 9 марта. Ответная встреча пройдет 16 марта в Краснодаре. «Ростов» на этой же стадии турнира сыграет с «Манчестер Юнайтед».

«Шальке-04» выкупил Бенталеба за 19 миллионов

Полузащитник Набиль Бенталеб продолжит выступление в составе «Шальке-04». 22-летний алжирец выступает в составе немецкого клуба на правах аренды с прошлого лета, а его трансфер принадлежал «Тоттенхэму». Теперь руководство «Шальке» активировало опцию выкупа игрока, которая составляет 19 миллионов евро. Контракт футболиста с новым клубом вступит в силу 1 июля 2017 года. Он будет рассчитан на четыре ближайших сезона. В текущем сезоне Бенталеб провел в составе «Шальке» 20 матчей в Бундеслиге, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Конфликт с Бонуччи мог заставить Аллегри уйти в отставку

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри был близок к тому, чтобы покинуть туринский клуб из-за конфликта с защитником Леонардо Бонуччи, сообщает La Repubblica. Сам конфликт произошел в матче Серии А с «Палермо». Аллегри принял решение наказать игрока, отстранив его на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту». Руководство клуба изначально хотело оштрафовать футболиста, но тренер настоял на своем, пригрозив уходом. Напомним, несколько дней назад появилась информация, что руководство «Ювентуса» ведет поиски нового тренера.

Райола пообещал отрезать язык Балотелли

Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, выступил с критикой в адрес своего клиента после удаления в матче против «Лорьяна» (1:0) на прошлой неделе. «Я знаю, как решить эту ситуацию. Я просто отрежу ему язык. И у него больше не будет никаких оправданий для своих поступков», – приводит слова Райолы RMC. Напомним, что красная карточка итальянцу была показана сразу после того, как он оскорбил арбитра встречи. Позже на него была наложена двухматчевая дисквалификация (вторая игра – условно).

Смолов отверг два серьезных предложения из Китая

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов за последние несколько дней получил сразу два серьезных предложения из Китая. Но клуб не готов отпускать своего ключевого игрока нападения перед стартом решающей весенней стадии сезона. «В последние дни и часы у Смолова было сразу два предложения из Китая. Первое – от «Тяньцзинь Цюаньцзянь», где выступает Аксель Витсель. Клуб уже несколько месяцев пытается подыскать в Европе нападающего. Второе предложение по Смолову «Краснодар» получил от одного из пекинских клубов. Там Федору готовы платить 7,5 миллионов в год, а за трансфер игрока отдать 15 миллионов. Насколько понимаю, оба предложения Смолов отверг», – рассказал известный футбольный комментатор Нобель Арустамян.

«Спартак» подтвердил переход Тигиева на правах аренды

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев остаток сезона проведет в «Спартаке». Красно-белые арендовали футболиста с правом выкупа после окончания соглашения. Ранее в СМИ появилась информация, что сумма трансфера 21-летнего россиянина составит около 1 миллиона евро. Тигиев выступал за «Анжи» с 2015 года. На его счету 38 матчей.