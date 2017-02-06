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  • «Лестер» – чемпион Европы по удержанию победного счета. Удивительная статистика

«Лестер» – чемпион Европы по удержанию победного счета. Удивительная статистика

Умение управлять игрой, ведя в счете, это еще одно яркое отличие между командами, бьющимися за титул, и клубами, сражающимися за выживание. Долгое время такое качество было присуще клубам Жозе Моуринью и приносило и ему и им множество трофеев. А те, кто растерял кучу очков, забивая первыми – сейчас плетутся внизу турнирных таблиц. Хоть это мнение в пух и прах расшибает «Лестер», но это скорее исключние. О нем чуть позже.

«Палермо» же – яркий тому пример, и самая неудачливая в этом плане команда. Приплюсовать те 20 баллов, что они потеряли, и вместо зоны вылета клуб подпирал бы «Милан». То же самое происходит с «Валенсией» и «Депортиво» – великими испанскими клубами, которые сейчас отчаянно бьются за то, чтобы просто остаться в Примере. Доводи они те игры до побед – уже бы были в зоне еврокубков.

Однако самый интересный пример из списка – «Хоффенхайм», который завершил 10 матчей вничью и потерял 15 потенциальных очков. Если б не эти потери, команда возглавляла бы таблицу Бундеслиги!

Ну а мы выделяем счастливую десятку – те клубы, которые практически не отпускают победу, открыв счет.

«Лилль» – 3 потерянных очка

Команда ужасно стартовала, сенсационно вылетев в Лиге Европы от «Габалы» и проиграв пять из семи стартовых матчей. Сейчас же в последних 10 играх у них лишь два поражения и комфортная 12-я строчка, хотя опасения по поводу возможного вылета пока никуда не делись – из-за дикой плотности в Лиге 1 «Лилль» от опасной зоны отделяют всего три очка. Но так повелось уже со второго тура – если клуб ведет в счете, то он побеждает. Лишь в стартовой игре лидерство было упущено – открыли счет в игре с «Метцем», но обидно проиграли 2:3.

«Интер» – 3 очка

«Интеристы» перезагрузили сезон так же, как это сделал «Лилль». Благодаря смене тренера. Под руководством Стефано Пиоли команда выдала крутой отрезок из семи побед подряд. Всего же она 14 раз вела в счете в нынешнем сезоне Серии А и выиграла 13 встреч. Лишь одна в этот список не попала – в матче с «Кальяри» «Интер» открыл счет, но пропустил два обидных гола. Случилось это еще в середине октября.

«Ювентус» – 3 очка

Это единственный представитель из разряда «супертоп». «Ювентус» вел в счете в 18 матчах и лишь однажды упустил свое. Причем осечка состоялась в выездной игре против «Интера», которому вчера «Юве» отомстил дома. Тогда на мяч Лихтштайнера точными ударами ответили Икарди и Перишич, сейчас же все решил гениальный гол Куадрадо. Словом, «Ювентус» верен себе. Победить его, пропустив первым, все так же невыносимо сложно.

«Аугсбург» – 2 очка

«Аугсбург» сейчас идет 10-м. Выше «Боруссии М», «Шальке» и «Вольфсбурга», но можно было бы замахнуться и на большее. Зато ни один из матчей, в которых команда вела в счете, она не проиграла. Более того, лишь однажды сопернику удалось уйти от поражения – счастливчиком стала дортмундская «Боруссия», вырвавшая у «Аугсбурга» ничью. Произошло это в последнем туре 2016 года.

«Нанси» – 2 очка

Новичок Лиги 1 располагается в середине турнирной таблицы и вполне неплохо себя там чувствует даже с отрицательной разницей забитых голов. Притом «Нанси» – пятая команда Франции по количеству пропущенных мячей, меньше только у «Монако», «ПСЖ», «Ниццы» и «Сент-Этьена». В семи матчах, где «Нанси» вел в счете, потеря очков случилась лишь однажды – произошла она, как и у «Аугсбурга», в конце декабря, клуб недотерпел всего пять минут в игре с «Тулузой».

«Тулуза» – 2 очка

Да, «Тулузе» тоже есть чем похвастаться. Но у нее чуть другая история – «Тулуза» здорово шла до середины октября, выиграв пять матчей из девяти, в том числе расколотив «ПСЖ» и «Монако». После этого дела пошли хуже, а в декабре-январе команда вообще выдала четыре игры без забитых голов. Без голов нет побед, эта банальность всем давно понятна. В случае с «Тулузой» она не сработала лишь однажды – в начале ноябре в Нанте, где хозяева спаслись от поражения на последней минуте матча (1:1).

«Боруссия Дортмунд» – 2 очка

Позитивным сезон для команды назвать сложно – никакого чемпионства «Боруссии» уже не видать с ее 12-очковым отставанием от «Баварии», тут бы вообще зацепиться за место в Лиге чемпионов, поскольку «Лейпциг» тоже унесся далеко, а под ногами путаются «Айнтрайхт» и «Хоффенхайм», да еще и «Герта» с «Кельном» находятся на расстоянии одного-двух баллов. Почаще бы в счете вести – тогда и очковый запас был бы иным. Лишь однажды в 10 матчах «Боруссия» не удержала победу, произошло это неделю назад в Майнце (1:1).

«Сент-Этьен» – 2 очка

Аналогичный результат у «Сент-Этьена»: 10 раз вели в счете – 9 матчей выиграли. Произошла лишь одна осечка, случилась она в первой игре 2017 года, которая закончилась в Лилле вничью 1:1. Впрочем, о месте в ЛЧ «Сент-Этьену» можно не беспокоиться – изначально его туда пускать никто не собирался, а вот за Лигу Европы посражаться еще предстоит.

«Лацио» – 2 очка

Как сейчас выглядел бы «Лацио» с Марсело Бьелсой – уже мало кого интересует. Под руководством Симоне Индзаги команда отчаянно сражается за место в Лиге чемпионов, пытаясь воспользоваться любой осечкой римских и неаполитанских конкурентов. «Лацио» – в топе команд, которые не упускают победу, ведя в счете. Лишь один раз из 14 римляне не смогли удержать преимущество – случилось это в октябрьском матче против «Торино», когда пенальти на 92-й минуте в их ворота оформил ничью 2:2.

«Лестер» – 0 очков

Многое уже сказано про провальный сезон «лис», который не спасает даже уверенное выступление в Лиге чемпионов. И в нашем рейтинге их лидерство тоже выглядит довольно забавно, если учесть, что «Лестер» одержал всего лишь пять побед. Но из пяти топ-чемпионатов это единственная команда, которая не потеряла ни одного очка, поведя в счете. Тем ужаснее видеть, как она не забила еще ни одного гола в 2017 году, а ее прошлогодние герои покорно соглашаются на борьбу за выживание.

По материалам Whoscored.com

Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Англия Лестер Лацио Сент-Этьен Боруссия Д Тулуза Нанси Аугсбург Ювентус Интер Лилль
Комментарии (6)
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swot1205
1486387442
Жаль Лестер. Удачи им и в следующем сезоне высокихмест
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Semargl18
1486388488
У Лестера тактика игры от обороны.. Когда он считался слабым было проще играть на контратаках... А теперь чемпион Англии на тебе мяч а соперник на контратаках поиграет... Они к такому не привыкли, что делать не понимают. В следующем сезоне надеюсь смогут придумать что-нибудь повеселее.
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franck_ribery
1486390753
главное - не вылететь из АПЛ
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спанчес
1486394173
ПЕРДОЛАН
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ROOSHAN
1486405865
Лестер бросал играть. Надеюсь в след сезоне будет лучше(((
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egrrr
1486442532
Сомнительное достижение...
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