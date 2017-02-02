Дзюба – капитан «Зенита». Бердыев – тренер «Локомотива». Дайджест событий дня

Шишкин не сможет остаться в «Краснодаре»

Защитник Роман Шишкин, права на которого принадлежат «Локомотиву», не сможет остаться по окончании сезона в «Краснодаре», арендовавшего его в январе. Согласно контракту, футболист должен будет вернуться в столичный клуб. В «Краснодаре» рассчитывали включить в договор пункт о первоочередном праве выкупа игрока на льготных условиях, но железнодорожники не пошли на это – в планы руководства московской команды не входит расставание с 30-летним футболистом.

Гризманн все ближе к «Манчестер Юнайтед»

Агент форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна договорился о личном контракте своего клиента с «Манчестер Юнайтед», сообщает Yahoo Sports. Теперь осталось уладить все формальности между двумя клубами. Сумма трансфера составит около 100 миллионов евро.

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Психологические проблемы могут помешать Ламеле выступать за «Тоттенхэм»

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела может вернуться в «Ривер Плейт». Клубы приступили к обсуждению такого варианта развития событий. Аргентинская сторона готова взять в аренду 24-летнего футболиста.

«У Ламелы сейчас проблемы в психологическом плане. Он серьезно переживал из-за аварии брата, потом из-за смерти собаки Симбы», – приводит слова главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино Radio La Red.

Бердыев по завершении текущего сезона возглавит «Локомотив»

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев по завершении нынешнего сезона намерен вернуться к официальной тренерской деятельности. Специалист собирается возглавить «Локомотив». Как утверждается, московский клуб уже получил от Бердыева согласие на подписание контракта.

Фрэнк Лэмпард завершил карьеру

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард объявил о завершении карьеры. Последним клубом 38-летнего футболиста был «Нью-Йорк Сити».

«После 21 невероятного года я пришел к выводу, что наступило время завершить карьеру. У меня было несколько вариантов продолжать выступать, в том числе и в Англии. Но есть ощущение, что пора открывать новую главу в своей жизни», – написал Лэмпард.

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Глава ФФУ: «Испанские сторонники российских террористов ломают карьеру Зозуле»

Президент ФФУ Андрей Павелко выступил с критикой поведения фанатов «Райо Вальекано» по отношению к нападающему Роману Зозуле: «Я знаком с Романом Зозулей давно и точно знаю, что он не является неонацистом, как это утверждают отдельные болельщики мадридского «Райо Вальекано». Также я знаю, что Зозуля, как истинный патриот, помогал и помогает нашим военным, сдерживающим атаки российских террористов в зоне АТО. Так делают все граждане Украины».

«Но небольшая группа фанатов испанской команды посчитала, что это неправильно, поэтому заблокировала переход Романа в свой клуб. В итоге игрок национальной сборной Украины в следующие полгода может вообще остаться вне футбола. Ситуация просто вопиющая: испанские сторонники российских террористов ломают карьеру украинскому футболисту. Это абсурд!» – написал Павелко.

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Иванович присоединился к «Зениту» в Испании

Защитник Бранислав Иванович присоединился к «Зениту», который проводит зимний сбор в Испании. 32-летний серб уже сегодня проведет первую тренировку в составе своей новой команды.

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Дзюба – капитан «Зенита»

Сегодня на вечерней тренировке «Зенита» главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу представил новобранца команды Бранислава Ивановича, после чего объявил, что капитанская повязка на постоянной основе переходит к Артему Дзюбе. Отметим, что Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. За клуб с берегов Невы форвард забил в общей сложности 23 гола в 44-х матчах.

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Селихов может вернуться в «Амкар» до конца сезона

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев не исключил, что во второй части сезона в команду может вернуться вратарь Александр Селихов: «Может Селихов вернуться к нам на правах аренды? Ситуация может развиваться по-разному, и как оно будет на самом деле, сказать никто не может. Если главный тренер «Спартака» решит, что Александру стоит пока поиграть в другой команде, мы с удовольствием заберем его назад».

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