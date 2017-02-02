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  • Дзюба – капитан «Зенита». Бердыев – тренер «Локомотива». Дайджест событий дня

Дзюба – капитан «Зенита». Бердыев – тренер «Локомотива». Дайджест событий дня

Шишкин не сможет остаться в «Краснодаре»

Защитник Роман Шишкин, права на которого принадлежат «Локомотиву», не сможет остаться по окончании сезона в «Краснодаре», арендовавшего его в январе. Согласно контракту, футболист должен будет вернуться в столичный клуб. В «Краснодаре» рассчитывали включить в договор пункт о первоочередном праве выкупа игрока на льготных условиях, но железнодорожники не пошли на это – в планы руководства московской команды не входит расставание с 30-летним футболистом.

Гризманн все ближе к «Манчестер Юнайтед»

Агент форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна договорился о личном контракте своего клиента с «Манчестер Юнайтед», сообщает Yahoo Sports. Теперь осталось уладить все формальности между двумя клубами. Сумма трансфера составит около 100 миллионов евро.

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Психологические проблемы могут помешать Ламеле выступать за «Тоттенхэм»

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела может вернуться в «Ривер Плейт». Клубы приступили к обсуждению такого варианта развития событий. Аргентинская сторона готова взять в аренду 24-летнего футболиста.

«У Ламелы сейчас проблемы в психологическом плане. Он серьезно переживал из-за аварии брата, потом из-за смерти собаки Симбы», – приводит слова главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино Radio La Red.

Бердыев по завершении текущего сезона возглавит «Локомотив»

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев по завершении нынешнего сезона намерен вернуться к официальной тренерской деятельности. Специалист собирается возглавить «Локомотив». Как утверждается, московский клуб уже получил от Бердыева согласие на подписание контракта.

Фрэнк Лэмпард завершил карьеру

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард объявил о завершении карьеры. Последним клубом 38-летнего футболиста был «Нью-Йорк Сити».

«После 21 невероятного года я пришел к выводу, что наступило время завершить карьеру. У меня было несколько вариантов продолжать выступать, в том числе и в Англии. Но есть ощущение, что пора открывать новую главу в своей жизни», – написал Лэмпард.

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Глава ФФУ: «Испанские сторонники российских террористов ломают карьеру Зозуле»

Президент ФФУ Андрей Павелко выступил с критикой поведения фанатов «Райо Вальекано» по отношению к нападающему Роману Зозуле: «Я знаком с Романом Зозулей давно и точно знаю, что он не является неонацистом, как это утверждают отдельные болельщики мадридского «Райо Вальекано». Также я знаю, что Зозуля, как истинный патриот, помогал и помогает нашим военным, сдерживающим атаки российских террористов в зоне АТО. Так делают все граждане Украины».

«Но небольшая группа фанатов испанской команды посчитала, что это неправильно, поэтому заблокировала переход Романа в свой клуб. В итоге игрок национальной сборной Украины в следующие полгода может вообще остаться вне футбола. Ситуация просто вопиющая: испанские сторонники российских террористов ломают карьеру украинскому футболисту. Это абсурд!» – написал Павелко.

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Иванович присоединился к «Зениту» в Испании

Защитник Бранислав Иванович присоединился к «Зениту», который проводит зимний сбор в Испании. 32-летний серб уже сегодня проведет первую тренировку в составе своей новой команды.

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Дзюба – капитан «Зенита»

Сегодня на вечерней тренировке «Зенита» главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу представил новобранца команды Бранислава Ивановича, после чего объявил, что капитанская повязка на постоянной основе переходит к Артему Дзюбе. Отметим, что Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. За клуб с берегов Невы форвард забил в общей сложности 23 гола в 44-х матчах.

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Селихов может вернуться в «Амкар» до конца сезона

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев не исключил, что во второй части сезона в команду может вернуться вратарь Александр Селихов: «Может Селихов вернуться к нам на правах аренды? Ситуация может развиваться по-разному, и как оно будет на самом деле, сказать никто не может. Если главный тренер «Спартака» решит, что Александру стоит пока поиграть в другой команде, мы с удовольствием заберем его назад».

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Россия. Премьер-лига Россия Амкар-Пермь Спартак Зенит Манчестер Юнайтед Атлетико Локомотив Краснодар Тоттенхэм Райо Вальекано Дзюба Артем Шишкин Роман Иванович Бранислав Лэмпард Фрэнк Зозуля Роман Гризманн Антуан Ламела Эрик Селихов Александр Бердыев Курбан
Комментарии (22)
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mihail1980
1486058818
в следующем сезоне под руководством бердыева ЛОКОМОТИВ ЧЕМПИОН
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igormaddog
1486074080
Хоть я и фан ЦСКА но Дзюба достоин быть капитаном вЗине!
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Raxor
1486077348
бедный ламела, из за смерти собаки в стресс впал P.s авария брата это прикрытие
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Karpathian
1486098860
"Российских террористов"... От души поржал над укропами...
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Константин Сорокин
1486099100
Дзюба - капитанишка)
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Диктор
1486122868
Символичное фото-Дзюбиньо в футболке Спартака.................и при этом капитан Бомжей.
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polt
1486134715
Легенда №8!!!
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polt
1486134979
Может Дзюба и повзрослел, но капитанскую повязку ему рановато определили. Не дорос еще.
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polt
1486135558
В Зените нет нормального авторитетного кандидата на кэпа, кроме пожалуй Ломбертса, но он похоже в контрах с Луческу. Дзюба, Лодыгин, Кокорин, Жирков и т.д, .... нету!!!
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umarjon1935
1486357362
Такой известный тренер как Бердыев должен служить на благо развития футбола
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