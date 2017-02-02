Смолов, Дзагоев и еще три российских футболиста, которые так и не уехали в Европу

Федор Смолов («Краснодар»)

Желание. «Есть одна команда, куда я готов уехать даже зимой», – признался в начале декабря Смолов, да и раньше часто подчеркивал свое стремление попробовать себя в европейском топ-чемпионате.

Уровень. В «Барселоне» и «Реале», конечно, места не найдется, но в средних клубах топ-лиг Смолов вполне способен заиграть, если брать во внимание чисто игровые качества и забыть про традиционную русскую историю с адаптацией на западе. Притом все равно очень интересно представить Смолова на месте Обамеянга в «Боруссии» – тот наверняка уедет из Бундеслиги по окончании сезона.

Варианты: «Боруссия Д», «Бешикташ», «Ливерпуль», «Сток Сити». Больше всего говорилось о переезде в стан немецкого гранда, сам Смолов рассказал об интересе «Стока», о «Ливерпуле» говорилось еще летом, а «Бешикташ» вдруг всплыл в начале января, правда, затем в турецком клубе информацию опровергли.

Вероятность отъезда: высокая. Если не произойдет ничего форс-мажорного, Смолов наверняка солидно доиграет сезон – амбиции у игрока высоки, а по меркам РФПЛ он является настоящей суперзвездой. Лучшее время для переезда – как раз лето-2017. Дальше есть риск остановиться в развитии.

Алан Дзагоев (ЦСКА)

Желание. Стремление попробовать себя в Европе заметно уже давно, и Дзагоев об этом упоминает едва ли не в каждом большом интервью. Впрочем, стало казаться, что в последнее время он говорит об этом реже, тем более что травмы вконец утомили талантливого футболиста. Но в случае интересного предложения возможность уехать Алан точно не упустит.

Уровень. На Евро-2012 казалось, что на охоту за Дзагоевым соберутся топ-клубы Европы. Со временем он не стал играть заметно хуже, но тот чемпионат Европы был яркой вспышкой, а два года спустя на чемпионате мира десятка сборной России из-за странных тренерских решений проторчала на скамейке запасных. В прошлом сезоне россиянин здорово освоил игру в опорной зоне, да и в принципе может закрыть любую позицию в полузащите, а универсалы в топ-лигах всегда ценились. В общем, заиграть в крепком середняке и даже замахнуться на большее Дзагоев вполне способен.

Варианты. «Эвертон», «Вест Хэм», «Суонси», «Саутгемптон», «Рома», «Боруссия Д», «Фиорентина». Из англичан наибольшую заинтересованность проявлял ливерпульский клуб, вскользь упоминались другие чемпионаты. Возможный переезд Дзагоева во Флоренцию случайно сорвал Никола Калинич – он не захотел переезжать в Китай, а у «фиалок» не осталось свободных денег, так что те даже не стали контактировать с ЦСКА.

Вероятность отъезда: средняя. У Дзагоева как раз подходящий возраст, но если опять замучают травмы – в Европе никто не пойдет на риск гигантских затрат на трансфер с последующим долгосрочным лечением футболиста из-за возможного рецидива. С другой стороны, в той же АПЛ клубы денег, порой, вообще не считают. Но и ЦСКА, несмотря на не самое радужное финансовое положение, примет далеко не любое предложение.

Магомед Оздоев («Рубин»)

Желание. «Хочу поиграть в Европе, но пока не готов», – говорил полузащитник «Рубина» пару лет назад, но с тех пор неоднократно подчеркивал свое стремление. Оздоев в целом производит впечатление очень амбициозного парня, вполне верится в его памятные слова в адрес казанских болельщиков про деньги.

Уровень. Два последних сезона Оздоев провел на очень приличном уровне. Казалось, еще чуть-чуть улучшится – и будет в основе сборной. Но в нынешнем чемпионате у футболиста совсем не клеится – даже в условиях лимита Хави Грасия часто оставлял Оздоева на скамье, предпочитая выстраивать другой дуэт в опорной зоне. Все ключевые статистические показатели на его позиции тут же рухнули вниз.

Вариант: «Сент-Этьен». Интерес со стороны французов подтвердил и агент футболиста. Впрочем, конкретного предложения так и не было. По слухам, «Сент-Этьен» хотел арендовать Оздоева до лета. Говорилось также и о возможности перехода в «Марсель», но и игрок, и агент эту информацию дружно опровергли.

Вероятность отъезда: низкая. Оздоевым активно интересуются в России, и если вторую часть чемпионата полузащитник «Рубина» точно также будет смотреть со скамейки, то по окончании сезона он наверняка уйдет. Из Европы вряд ли будет много предложений – Оздоев редко играет в сборной, а казанцы не выступают в еврокубках. Скорее, игрока соблазнят «Зенит» или «Локомотив».

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Олег Иванов («Терек»)

Желание. «Хотел бы поиграть в Германии», – несколько лет назад заявил лидер «Терека». Впрочем, Иванов не из числа тех футболистов, которые говорили об этом регулярно. Возможно потому, что и предложений соответствующих было крайне мало.

Уровень. Для крепкого середняка РФПЛ вполне сгодится. Но в нынешнем сезоне Иванов выглядит слабее себя прежнего. Улыбочки на поле остались, а вот острый пас пропал, ударов стало заметно меньше, подкачали и защитные показатели. Может, поэтому и «Терек» не спешит продлевать контракт с игроком.

Вариант: «Трабзонспор». Около месяца ходили слухи о возможном отъезде Иванова в Турцию, но вопрос все еще остается открытым – турки могут заполучить российского игрока по окончании сезона, как раз когда у полузащитника истекает соглашение с «Тереком».

Вероятность отъезда: низкая. Сейчас сложно сказать, способен ли Иванов заиграть за рубежом и нужно ли ему это вообще. Возраст – 30 лет, а стиль игры уж очень медленный даже для нашего пешеходного чемпионата. Без соответствующего движения в топ-чемпионате заиграть невозможно.

Дмитрий Полоз («Ростов»)

Желание. Прямая речь: «Мне кажется, в Европе намного интереснее и приятнее играть. У нас, конечно, высокий уровень чемпионата, но не такой, как там. Когда ты выходишь на «Амстердам-Арену» или домашний стадион «Андерлехта», а там 30–50 тысяч зрителей, то это вообще что-то. Нужно побывать там на поле, чтобы понять, что это такое, а потом уже делать выводы. Если бы был вариант уехать в Европу, с удовольствием бы уехал». Комментарии тут излишни.

Уровень. Года полтора назад Полоза было бы непросто представить в одном из топ-чемпионатов, сейчас же это едва ли не самый прогрессирующий игрок РФПЛ. Девять очков по системе «гол плюс пас» в российском сезоне на фоне многомиллионного Азмуна – очень круто. Пять баллов в дебютном сезоне Лиги чемпионов – вообще блистательный результат.

Вариант: «Трабзонспор». Уровень чемпионата, напичканного суперзвездами в проваливающихся в еврокубках командах, конечно, весьма спорный. Но антураж на отдельных матчах даст фору любой топ-лиге. Так что тут стоит крепко призадуматься. Возможно, Турция – не лучшая страна для старта зарубежной карьеры.

Вероятность отъезда: средняя. Шанс на то, что Полоз уедет уже зимой, все же был небольшим. Однако летом у футболиста заканчивается контракт, а там уж будет много охотников – в РФПЛ, прежде всего. Но европейцы тоже подключатся после феерии «Ростова» в Лиге чемпионов. Тем более, что еврокубки для ростовской команды еще не закончились.

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