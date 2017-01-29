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  • «Вест Хэм» отпустил Пайета в «Марсель». Фарфан официально стал игроком «Локомотива». Дайджест событий дня

«Вест Хэм» отпустил Пайета в «Марсель». Фарфан официально стал игроком «Локомотива». Дайджест событий дня

Годин может получить длительную дисквалификацию

Капитан «Атлетико» Диего Годин может понести серьезное наказание за свое поведение в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (0:0). Напомним, что в одном из эпизодов нападающий «Алавеса» Дейверсон плюнул в лицо защитнику. Годин поддался на провокацию, плюнув обидчику в затылок.

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Проппер готов подумать над предложением «Зенита»

Полузащитник ПСВ Дэйви Проппер прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Зенит». 25-летний голландец подчеркнул, что готов подумать о переходе в петербургский клуб: «О переходе в «Зенит» пишут уже некоторое время, но меня это нисколько не беспокоит. Я подумаю над их предложением, когда оно мне поступит, но сейчас это дело клубов».

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«Вест Хэм» согласился продать Пайета в «Марсель»

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет продолжит карьеру в «Марселе». «Молотобойцы» согласились продать футболиста во французский клуб за 30 миллионов евро. Сам хавбек подпишет контракт на 4,5 года.

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Кркич перешел из «Сток Сити» в «Майнц»

«Майнц» объявил о переходе на правах аренды нападающего «Сток Сити» Бояна Кркича. 26-летний форвард будет выступать за немецкую команду до сезона-2016/17.

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«Локомотив» объявил о подписании Фарфана

Нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан стал игроком «Локомотива». 32-летний форвард перешел в стан железнодорожников в качестве свободного агента и будет выступать под 8-м номером. Футболист находится в расположении московской команды в Марбелье и готов присоединиться к тренировкам.

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Бывший игрок «Челси» назвал Моуринью клоуном

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Шотландии Крейг Берли раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью за слова, сказанные им после полуфинального матча Кубка лиги против «Халл Сити». «Моуринью не должен был говорить такое в прессе. Он клоун, абсолютный клоун. Мне стыдно за него. Рохо нарушал правила и судья правильно поставил пенальти», – сказал Берли.

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Селюк заявил, что Траоре близок к уходу из ЦСКА

Агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк сообщил, что его клиент близок к переходу в «Бешикташ». «Официально контракт еще не подписан, мы ждем момента подписания бумаг. Но договоренность о переходе в аренду до конца сезона есть», – сказал Селюк.

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Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Локомотив Вест Хэм Марсель Зенит ПСВ ЦСКА Бешикташ Сток Сити Майнц Атлетико Челси Кркич Боян Годин Диего Фарфан Джефферсон Пайет Димитри Траоре Ласина Проппер Дэйви Моуринью Жозе
Комментарии (2)
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BellatrixBlack
1485780235
то вестхем никак не хотел отпускать Пайета не за какие деньги, то отдает такого крутого игрока за копейки. странно, не?
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D'achkov
1485866280
годину то за что? это дейверсона наказать надо
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