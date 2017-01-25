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  • Месси может подписать 40-миллионный контракт. «Зенит» отказался от Миранчука и зовет Ивановича. Дайджест событий дня

Месси может подписать 40-миллионный контракт. «Зенит» отказался от Миранчука и зовет Ивановича. Дайджест событий дня

Подробности нового контракта Месси уже известны

Руководство «Барселоны» готово предложить своему лидеру Лионелю Месси 40 миллионов евро в год по новому контракту, который будет рассчитан до 2022 года. Нынешнее соглашение Месси с «Барселоной» истекает в середине 2018 года. Таким образом, Месси сравняется по годовой зарплате с соотечественником Карлосом Тевесом, который зарабатывает 40 миллионов в китайском «Шанхай Шеньхуа».

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Коутиньо обновил контракт с «Ливерпулем»

Неймар все же не смог уговорить полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо перейти в «Барселону». Сегодня бразилец подписал с английским клубом новый контракт. Пока известно лишь то, что он является долгосрочным и вступит в силу с 1 июля 2017 года. Подробности не сообщаются, но переговоры по нему прошли быстро. В нынешнем сезоне хавбек провел за «Ливерпуль» 15 матчей, забил пять мячей и отдал пять голевых передач.

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Экс-полузащитник «Ливерпуля» просматривается в «Томи»

34-летний бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера проходит сбор в Турции вместе с «Томью». Сейчас он не связан контрактом ни с одним из клубов, а в Россию часто приезжает из-за того, что женат на русской женщине. Два последних года Риера провел в Словении, где выступал за команды «Заврч» и «Копер».

«Краснодар» пополнился шведским полузащитником

Полузащитник «Эльфсборга» Виктор Клаэссон перешел в «Краснодар». Российский клуб официально подтвердил переход и подписал с футболистом контракт на 3,5 года. Швед присоединится к команде на втором зимнем сборе, который начнется в Испании 29 января. Согласно Transfermarkt, сумма трансфера, как и объявлялось ранее, составила около 2 миллионов евро.

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Иванович может стать игроком «Зенита»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович может не доиграть до конца свой десятый сезон в клубе и отправиться в «Зенит». Это инсайд от известного итальянского агента Андреа Д’Амико. «Зенит» ищет замену Ломбертсу. Для решения этого вопроса они хотят подписать Ивановича. Питерский клуб близок к осуществлению данного трансфера», – отметил агент.

Раноккии в «Зените» не будет

Еще вчера проскочила новость о возможном обмене итальянскими защитниками «Зенита» и «Интера», но теперь эта идея вряд ли осуществима. Андреа Раноккия не захотел играть в России и намерен отказаться от предложения клуба из Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что Раноккия склоняется к переезду в Англию.

«Зенит» и «Краснодар» отказались от Миранчука

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не будет играть за «Краснодар» или «Зенит» – оба клуба посчитали его трансфер нецелесообразным. Таким образом, пока что на покупку футболиста претендует лишь «Рубин». Рыночная стоимость футболиста оценивается в 4 миллиона евро. Ранее сообщалось, что Миранчук не хочет продлевать контракт с железнодорожниками.

Беленов станет голкипером «Уфы»

Несмотря на интерес со стороны «Зенита» и «Рубина», вратарь «Анжи» Александр Беленов продолжит карьеру в «Уфе». Детали личного контракта уже практически согласованы, и футболист отправляется со своей новой командой на сбор в Кипр. Ранее в руководстве «Анжи» отметили, что Беленову предоставлено право самостоятельно подыскивать себе новую команду. Дагестанский клуб продолжает избавляться от игроков с большими контрактами, стремясь тем самым разгрузить зарплатную ведомость.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Барселона Ливерпуль Томь Краснодар Эльфсборг Челси Зенит Интер Локомотив Уфа Анжи Иванович Бранислав Месси Лионель Риера Альберт Беленов Александр Раноккия Андреа Коутиньо Филиппе Миранчук Алексей Классон Виктор
Комментарии (5)
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artem 81
1485368985
Зенит позовёт Иваныча, хахаах... всех бабок извесных соберут скоро.
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Lexx09
1485376436
Че делать! без Ломбертса тяжко будет:)
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lihindic
1485379247
да
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TUMS
1485380081
Месси стоит того...
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firs04
1485407832
Миранчук такой же подающий надежды как и Кокорин был, только еще хуже
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