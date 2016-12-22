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    • «Зенит» оформляет второй трансфер. Месси объявил «Барселоне» ультиматум. Дайджест событий дня

    «Зенит» оформляет второй трансфер. Месси объявил «Барселоне» ультиматум. Дайджест событий дня


    4.5
    Голосов: 11
    22.12.2016 21:30
    Луис Адриано близок к переходу в «Спартак». Кафельников назвал «Зенит» «колхозом». Россия рухнула еще ниже в рейтинге ФИФА. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    «Спартак» согласен с условиями сделки по Луису Адриано

    «Спартак» договаривается с «Миланом» насчет покупки Луиса Адриано. Сегодня стало известно, что клубам удалось согласовать все вопросы, осталось лишь обсудить условия личного контракта. Около трех миллионов евро в год бразилец получает в «Милане», «Спартак» готов платить 3,2 млн и добавить различные бонусы. Планируется, что детали трансфера будут улажены в ближайшее время.

    5 причин, почему Луис Адриано – крутое усиление для «Спартака»

    «Барселона» конкурирует с «Ювентусом» за Витселя

    «Барселона» включилась в спор за полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. Каталонцы хотят усилиться бельгийцем следующим летом по истечении контракта футболиста. Что касается «Ювентуса», то сегодня его генеральный менеджер Джузеппе Маротта заявил, что переговоры по трансферу Витселя в итальянский клуб зашли в тупик. Очередной раз.

    СМИ сообщили об ультиматуме Месси руководству «Барселоны»

    Покупка Витселя – далеко не главная проблема руководства сине-гранатовых. Сейчас их больше заботит тот факт, что Лионель Месси может покинуть команду ради отъезда в Китай, если «Барселона» не сможет удовлетворить его финансовые запросы. Ранее появлялась информация о том, что Месси может получить контракт в китайском клубе на сумму около 100 миллионов евро в год. Нынешнее же соглашение аргентинца с «Барсой» истечет летом 2018 года.

    За Лунева «Зенит» выложил 3,5 млн евро

    «Зенит» согласовал условия перехода вратаря «Уфы» Андрея Лунева, при этом СМИ сообщили, что контракт уже подписан. Соглашение рассчитано на четыре с половиной года, сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. При этом Лунев отказался от выгодного предложения «Краснодара», руководство которого предлагало ему контракт с зарплатой, превышающей «зенитовскую» в полтора раза. Ранее сообщалось, что игрок успешно прошел медосмотр, а сделка сделка будет оформлена в пятницу. Еще одна новость – «Зениту» интересен возрастной защитник из «Гремио».

    Пешком до Луны. Почему трансфер Лунева в «Зенит» – ошибка

    Россия – на 56-м месте в рейтинге ФИФА

    Падение продолжается – в обновленном рейтинге национальных сборных наша команда упала еще ниже. Теперь сборная России располагается на 56-й строчке рядом с Панамой, Венесуэлой и Мали. Лидирует в списке Аргентина, следом за ней – Бразилия и Германия. В первой десятке все так же по пять стран из Европы и Южной Америки. Чемпионы Европы португальцы занимают восьмое место.

    Кафельников обругал «Зенит»

    «Не хочу, чтобы Самедов в «Спартак» приходил. А «Зенит» все равно колхоз отстойный. Бомжатник. Никогда он чемпионом больше не станет. «Спартак» – чемпион». Пожалуй, это все, что нужно знать об общении знаменитого в прошлом теннисиста Евгения Кафельникова в Periscope. Он ответил на ряд вопросов, общаясь вместе со своей дочерью, в том числе и о футболе. Сегодня его реакцию обсуждали бурно.

    «Анжи» сменит Врбу на Ташуева

    Махачкалинский «Анжи» намерен в следующие два дня поменять тренерский штаб – главным тренером станет Сергей Ташуев, который придет на смену Павелу Врбе. Ранее сообщалось о том, что клуб покинут многие футболисты, а руководство «Анжи» нацелится на новый курс развития и сосредоточится на воспитании молодых футболистов.

    Хуммельс объяснил, чем вызвана его радикальная смена имиджа

    Защитник «Баварии» Матс Хуммельс рассказал, что сподвигло его на смену имиджа. Вчера футболист предстал перед публикой блондином, что стало для многих полнейшей неожиданностью. Связано это было с проигранным спором на традиционном в Германии фестивале «Октоберфест», когда Хуммельс не сумел обыграть своего соперника в кегли. «Мой оппонент за одну попытку сбил кеглей больше, чем я за три. Это был полный провал. Мне нужно время, чтобы привыкнуть к этой игре», – отметил игрок.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС, blogspot.com
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 11
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +10

      Gold_Man_Analytical 2 января 2017, 10:52

      http://bombardir.ru/posts/2392?first=1 про Барселону блог. Посмотрите) Буду рад.

      0
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      Рейтинг: +12

      DmiSid 24 декабря 2016, 05:41

      Лунев уровнем не намного лучше Лодыгина,а местами и хуже. Лодыин по потенциалу сильнее Лунева. За чем трансфер?

      0
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 23 декабря 2016, 07:29

      Месси в Зенит ! Я думаю для него и для Зенита неплохой вариант

      1
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      Рейтинг: +271

      artem 81 23 декабря 2016, 05:23

      Почему Зенит? Да все команды отстой особенно которые с баблом. Молодцы Ростов и Уфа по настоящему борятся им немного бабла, они мы драли и Спартак, и Зенит, и ЦСКА и Локомотив.

      -1
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      Рейтинг: +150

      dvb > artem 81 23 декабря 2016, 11:00

      Молодцы-то молодцы. Только никто не хочет за бесплатно играть. а У Ростовая последнее время серьёзные проблемы в этом вопросе. нет денег нет команды, так что надо не хвалить а переживать, чтобы спонсоры появились.

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 23 декабря 2016, 00:46

      Если Месси уедет в Китай - считай карьере игрока конец.

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > TUMS 23 декабря 2016, 06:46

      ему и так осталось 2-3 года играть. Через 2-3 года ему такие контракты не предложат. Это вратари и защитники могут до 40 почти играть, а игроки атаки... И Месси -это Месси, его весь мир знает, не важно, где он будет играть, его будут вызывать в сборную, он всегда на виду. Так, что не думаю, что, например год-два в Китае срубить денег на несколько поколений вперед, а потом, как и метал закончить карьеру в Аргентине. Но мое мнение, что все это фуфло и никуда он из Барсы не уйдет в ближайшее время. Заявление самого игрока и представителей клуба нет. А такие слухи каждый день вокруг разных игроков постоянно.

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 23 декабря 2016, 00:35

      Кафельников еблан? или кто? такой бред даже не все фаны несут заядлые XD
      очевидно ПМС у парнишки :D

      0
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      Рейтинг: +63

      barca9651 22 декабря 2016, 23:25

      что за бред? не поедет Месси ни в какой китай

      1
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      Рейтинг: +679

      life85 22 декабря 2016, 22:48

      Рейтинги ФУФлА - хрень полная !!! Кафельникова все обсуждают ,а обычных м..даков каждодневно обсер...х зеню - никто. Анжи собирается идти по пути "Волги" , но почему-то не учится на её ошибках ...

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      Рейтинг: +679

      life85 > Михаил_Боярский 22 декабря 2016, 22:58

      СтОит !!! Ибо его слово никую не важнее слов других людей !!!

      0
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      Рейтинг: +679

      life85 > Михаил_Боярский 23 декабря 2016, 10:01

      Кафельников теннисист - поэтому его слова воспринимаются как слова любителя(обывателя),а Слуцкий футбольный тренер и его слова воспринимают как слова эксперта . Да и мало кто сейчас помнит и знает кто такой Евгений Кафельников )

      0
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      Рейтинг: +12

      Юрий Басов 22 декабря 2016, 21:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да,видеть "блондина" Хуммельса оч,неожиданно.Думаю,он а "Баерне" вообще потерялся,В "Боруссии" лучше смотрелся.

      -4
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      Рейтинг: +11573

      alp 22 декабря 2016, 21:44

      так... кто из Зенитовцев отодрал дочу кафельникова?

      5
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > alp 22 декабря 2016, 21:56

      Халк перед отъездом

      6
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