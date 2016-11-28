8 пропущенных голов «Спартака», 7 удалений «Ростова» и другая шокирующая статистика первого круга

7 красных карточек «Ростова» с титулом самой негрубой команды

Да, это и впрямь поразительно: «Ростов» совершает 12,6 фола за игру – гораздо меньше всех. Лишь у «Крыльев» – 12,7, у остальных – куда больше. Но при этом ростовчане опередили всех по количеству удалений – целых семь за один лишь круг. Три из них у одного футболиста – Александра Гацкана. Кстати, меньше всех желтых карточек получают игроки «Краснодара», а красных пока не было у «Арсенала», «Урала» и ЦСКА.

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«Урал» реже всех выигрывает верховые единоборства

Удивительно это потому, что по итогам прошлого сезона уральцы по этому показателю шли на шестом месте. Прежде всего, за счет Мартыновича и Фонтанелло, которые оказались в пятерке лучших игроков чемпионата в этой дисциплине. Мартынович отбыл обратно в «Краснодар», а Фонтанелло снизил результат ровно на единицу – с 3,5 до 2,5 за матч. И «Урал» тут же стал худшей командой по игре наверху.

«Ростов» и «Спартак» ни разу не били пенальти

Ростовчане по этому показателю в прошлом году находились в середине – они исполняли пенальти трижды, «Спартак» – 5 раз. В нынешнем сезоне пока без шансов для обеих команд. Еще пять клубов били пенальти по разу, в их числе – ЦСКА. «Зенит» в прошлом сезоне исполнял удары с 11-метровой отметки целых 12 раз, идет он по графику и сейчас – уже 6. Но лидер чемпионата по этому показателю – «Локомотив», на счету которого 7 ударов с точки, включая два неточных.

В среднем за матч в РФПЛ не забивается и двух голов

Это дикий антирекорд за всю историю. На данный момент результативность чемпионата составляет 1,99 гола за матч. Ближайший показатель – 2,25 в 2005 году. Лишь высшие дивизионы Албании, Сербии и Черногории сейчас более унылы – результативность там даже меньше, правда, ненамного. Впрочем, об этом мы уже не так давно писали

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Нулевых ничьих в первом круге больше, чем во все прошлом сезоне

Судя по статистике результативности, этого и следовало ожидать. Уже сейчас сыграно 20 матчей со счетом 0:0, а впереди еще целый круг. За весь прошлый чемпионат таковых было 16, за позапрошлый – 17. Рекорд пока удерживает сезон-2005, там соперники не забивали друг другу голов в 34 играх.

Тульский «Арсенал» установил антирекорд результативности

Всего пять голов тульская команда сумела забить в первом круге. Для РФПЛ это антирекорд, для чемпионата России – повторение «подвига» воронежского «Факела» в сезоне-1997, когда в турнире участвовало 18 команд. В любом случае – кошмар. Неудивительно, что первый круг «Арсенал» закончил на самом дне турнирной таблицы.

Самый фолящий игрок чемпионата – Александр Головин

Полузащитник ЦСКА стабильно совершает три фола за игру, но притом на его счету всего две желтые карточки. И все равно видеть 20-летнего армейца здесь немного удивительно. С другой стороны, в прошлом сезоне, где он фолил в среднем 1,6 раза, у него и функции на поле были несколько иные. Понтус Вернблум со своими 2,1 фола идет 13-м, а Александр Гацкан не входит даже в топ-60 – он совершает всего 1,4 фола за игру.

Больше чем на Вернблуме фолят только на Молло

Вот так-то. Отодвинь в сторону Молло, и самый главный страдалец чемпионата – тот футболист, который уже выходит на поле с желтой карточкой по умолчанию. Молло верен себе, он собирает стабильно по три фола, что в нынешнем сезоне, что в прошлом. На Вернблуме фолят в среднем по 2,9 за игру. И здесь наверняка тоже все дело в новой позиции шведа, например, в двух последних матчах его били по ногам аж 16 раз.

Зе Луиш – самый неаккуратный футболист чемпионата

И это при девяти очках по статсу «гол плюс пас». Но удивительной такая статистика кажется лишь на первый взгляд. На самом деле, нет ничего криминального в том, что заметный нападающий совершает много ошибок при приеме мяча. Скажем, в АПЛ первое место сейчас в этом компоненте – за Диего Костой, в прошлом сезоне РФПЛ чаще всех этим страдал Халк. Удивляет лишь, что у Зе Луиша действительно заметный отрыв по этому показателю от других футболистов – 4,3 в среднем за игру. У ближайшего – Фатая – 3,3.

«Спартак» чаще всех бьет, лучше отбирает, чаще обводит, меньше пропускает

И при этом не слезает с первого места. И еще долго его никто оттуда не подвинет. Но удивляет даже не столько количество очков, сколько уровень эффективности, которого уже достиг «Спартак». Семь побед со счетом 1:0, всего восемь пропущенных мячей, половина из которых – в Санкт-Петербурге (и четыре – в остальных 14 матчах!), абсолютное лидерство по ударам и успешным обводкам. Первое место по чистым отборам, второе – по перехватам. Словом, иногда статистика говорит гораздо больше, чем сумасшедший удар Глушакова на последней минуте, сэйвы Реброва в Грозном или грандиозный промах Нобоа в Москве. «Спартак» – заслуженно первый. До весны как минимум.