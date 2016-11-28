Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • 8 пропущенных голов «Спартака», 7 удалений «Ростова» и другая шокирующая статистика первого круга

8 пропущенных голов «Спартака», 7 удалений «Ростова» и другая шокирующая статистика первого круга

7 красных карточек «Ростова» с титулом самой негрубой команды

Да, это и впрямь поразительно: «Ростов» совершает 12,6 фола за игру – гораздо меньше всех. Лишь у «Крыльев» – 12,7, у остальных – куда больше. Но при этом ростовчане опередили всех по количеству удалений – целых семь за один лишь круг. Три из них у одного футболиста – Александра Гацкана. Кстати, меньше всех желтых карточек получают игроки «Краснодара», а красных пока не было у «Арсенала», «Урала» и ЦСКА.

Тотальное безрассудство. Почему жалобы на заговор против «Ростова» просто смешны

«Урал» реже всех выигрывает верховые единоборства

Удивительно это потому, что по итогам прошлого сезона уральцы по этому показателю шли на шестом месте. Прежде всего, за счет Мартыновича и Фонтанелло, которые оказались в пятерке лучших игроков чемпионата в этой дисциплине. Мартынович отбыл обратно в «Краснодар», а Фонтанелло снизил результат ровно на единицу – с 3,5 до 2,5 за матч. И «Урал» тут же стал худшей командой по игре наверху.

«Ростов» и «Спартак» ни разу не били пенальти

Ростовчане по этому показателю в прошлом году находились в середине – они исполняли пенальти трижды, «Спартак» – 5 раз. В нынешнем сезоне пока без шансов для обеих команд. Еще пять клубов били пенальти по разу, в их числе – ЦСКА. «Зенит» в прошлом сезоне исполнял удары с 11-метровой отметки целых 12 раз, идет он по графику и сейчас – уже 6. Но лидер чемпионата по этому показателю – «Локомотив», на счету которого 7 ударов с точки, включая два неточных.

В среднем за матч в РФПЛ не забивается и двух голов

Это дикий антирекорд за всю историю. На данный момент результативность чемпионата составляет 1,99 гола за матч. Ближайший показатель – 2,25 в 2005 году. Лишь высшие дивизионы Албании, Сербии и Черногории сейчас более унылы – результативность там даже меньше, правда, ненамного. Впрочем, об этом мы уже не так давно писали

РФПЛ – 297-я по зрелищности лига мира. Падение на уровень Индии и Кении

Нулевых ничьих в первом круге больше, чем во все прошлом сезоне

Судя по статистике результативности, этого и следовало ожидать. Уже сейчас сыграно 20 матчей со счетом 0:0, а впереди еще целый круг. За весь прошлый чемпионат таковых было 16, за позапрошлый – 17. Рекорд пока удерживает сезон-2005, там соперники не забивали друг другу голов в 34 играх.

Тульский «Арсенал» установил антирекорд результативности

Всего пять голов тульская команда сумела забить в первом круге. Для РФПЛ это антирекорд, для чемпионата России – повторение «подвига» воронежского «Факела» в сезоне-1997, когда в турнире участвовало 18 команд. В любом случае – кошмар. Неудивительно, что первый круг «Арсенал» закончил на самом дне турнирной таблицы.

Самый фолящий игрок чемпионата – Александр Головин

Полузащитник ЦСКА стабильно совершает три фола за игру, но притом на его счету всего две желтые карточки. И все равно видеть 20-летнего армейца здесь немного удивительно. С другой стороны, в прошлом сезоне, где он фолил в среднем 1,6 раза, у него и функции на поле были несколько иные. Понтус Вернблум со своими 2,1 фола идет 13-м, а Александр Гацкан не входит даже в топ-60 – он совершает всего 1,4 фола за игру.

Больше чем на Вернблуме фолят только на Молло

Вот так-то. Отодвинь в сторону Молло, и самый главный страдалец чемпионата – тот футболист, который уже выходит на поле с желтой карточкой по умолчанию. Молло верен себе, он собирает стабильно по три фола, что в нынешнем сезоне, что в прошлом. На Вернблуме фолят в среднем по 2,9 за игру. И здесь наверняка тоже все дело в новой позиции шведа, например, в двух последних матчах его били по ногам аж 16 раз.

Зе Луиш – самый неаккуратный футболист чемпионата

И это при девяти очках по статсу «гол плюс пас». Но удивительной такая статистика кажется лишь на первый взгляд. На самом деле, нет ничего криминального в том, что заметный нападающий совершает много ошибок при приеме мяча. Скажем, в АПЛ первое место сейчас в этом компоненте – за Диего Костой, в прошлом сезоне РФПЛ чаще всех этим страдал Халк. Удивляет лишь, что у Зе Луиша действительно заметный отрыв по этому показателю от других футболистов – 4,3 в среднем за игру. У ближайшего – Фатая – 3,3.

«Спартак» чаще всех бьет, лучше отбирает, чаще обводит, меньше пропускает

И при этом не слезает с первого места. И еще долго его никто оттуда не подвинет. Но удивляет даже не столько количество очков, сколько уровень эффективности, которого уже достиг «Спартак». Семь побед со счетом 1:0, всего восемь пропущенных мячей, половина из которых – в Санкт-Петербурге (и четыре – в остальных 14 матчах!), абсолютное лидерство по ударам и успешным обводкам. Первое место по чистым отборам, второе – по перехватам. Словом, иногда статистика говорит гораздо больше, чем сумасшедший удар Глушакова на последней минуте, сэйвы Реброва в Грозном или грандиозный промах Нобоа в Москве. «Спартак» – заслуженно первый. До весны как минимум.

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Ростов Зенит ЦСКА Урал Молло Йоан Гацкан Александр Фонтанелло Пабло Вернблум Понтус Зе Луиш Головин Александр
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nesterenko
1480335355
А главное разочарование 1-го круга - это Локомотив.
Ответить
shpilman
1480338227
Если команды мало забивают это говорит о том что либо они равны, либо играют в оборонительный футбол, зрелищности ни как не теряет от этого наш чемпионат!!!
Ответить
ufos73
1480338384
Да после прошлого чемпа, когда Ростов своим автобусом взял серебро, сейчас все этим занимаются (( Болото короче
Ответить
Мясной Упырь
1480340795
ни одного пендаля не бил Спартак, думаю во втором круге дадут парочку ради приличия
Ответить
filosof sparty
1480342301
Всем кто сомневается в справедливости нашего лидерства надо несколько раз перечитать последний абзац
Ответить
pik54
1480345982
Ждем второй круг, что он запомнится?
Ответить
VerSaR
1480348991
Мало пропускающий Спартак, когда такое было, и не вспомнить так сразу... Но в целом статистика подтверждает, справедливость нахождения Спартака в лидерах.
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+