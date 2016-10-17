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    • Тотальное безрассудство. Почему жалобы на заговор против «Ростова» просто смешны

    Тотальное безрассудство. Почему жалобы на заговор против «Ростова» просто смешны


    3
    Голосов: 10
    17.10.2016 16:00
    «Ростов» обижается на судью Безбородова, заработав аж шесть красных карточек за треть чемпионата. «Бомбардир» разбирает все удаления ростовчан и находит одну закономерность.

    Справился ли «Спартак» без Промеса? Готов ли к «Атлетико» «Ростов»? Насколько здорово сыграли Комбаров и Зобнин? Стал ли Полоз лидером ростовчан? За прошедшие два дня об этом почти никто не рассуждает, все нацелены на «судейское убийство». «Спартаку» вернули долги, а пострадал «Ростов», – примерно так считает общественность. Потому что, если две красные карточки у одной команды, значит, засудили. Или, например, два пенальти – тоже засудили. Черное или белое. Разбираться никому не интересно.

    Судейство Безбородова, который обслуживал матч «Спартак» – «Ростов», вообще во все времена было слегка странным, но его продолжали ставить на топовые игры и приглашали в Европу. Теперь в Ростове-на-Дону, откуда, кстати, родом судивший в Питере Сергей Иванов, о Безбородове и слышать не хотят. Между тем, рассуждать о судейском беспределе команде, получившей за треть чемпионата аж шесть красных карточек, как минимум, странно. Потому что практически все эти удаления – от недисциплинированности. И это уже вопрос к тренерам, почему такая ситуация была допущена. Давайте посмотрим на удаления еще раз.

    Удаление №1: Азмун в матче «Ростов» – «Урал»

    Конфликт Азмуна с Фидлером привел к тому, что россиянин отпихнул иранца, а тот заехал сзади по ноге. Чистое удаление. Непонятно, почему в схожем эпизоде не была вчера показана красная карточка Роману Павлюченко в игре «Урал» – «Зенит». А тут даже не с чем спорить – прямое удаление, тотальная недисциплинированность. Молодой еще. Но разве ж его это оправдывает? Фидлер заслуживал желтой карточки, но ее не получил – тут судейская недоработка, которая, впрочем, ни на что не повлияла.

    Удаление №2: Гацкан в матче «Зенит» – «Ростов»

    Спорное удаление, хоть контакт и был, но мы говорим не о решении судьи, а о действиях футболиста, который, зная, что желтая карточка у него уже есть, летит в опаснейший подкат, практически обреченный на фол. Шла всего лишь 44-я минута, есть риск оставить команду на целый тайм в меньшинстве. Что Гацкан в итоге и сделал. И зачем это было нужно вдали от ворот?

    Удаление №3: Гацкан в матче «Терек» – «Ростов»

    Только молдаванин отбыл дисквалификацию, как его тут же снова выгнали с поля. Вряд ли вторую желтую карточку следовало показывать, но Гацкан очевидно шел на пенальти, ожидая контакта в единоборстве с Уциевым. Пенальти, как и симуляции тут нет, но легко обратить внимание на то, что изначально судья не собирался принимать никаких мер, а вот когда Гацкан еще сидя на земле начал апеллировать, то тут же был наказан. И снова вопрос о дисциплине.

    Удаление №4: Ерохин в матче «Ростов» – «Локомотив»

    Здесь и говорить нечего. Прыжок в ногу в центре поля, за который судьи могли бы выписать даже не вторую желтую, а прямую красную карточку. Полное безрассудство со стороны Ерохина. Даже в послематчевых интервью все понимающе кивали головами: да, фол, так вышло. Только вот далеко не в первый раз.

    Удаление №5: Кудряшов в матче «Спартак» – «Ростов»

    Момент, из-за которого говорят о возврате «Спартаку» долгов. Бывшие известные судьи Хусаинов, Егоров, Сухина, Баскаков и Бутенко (пятеро!) считают, что Безбородов поступил верно, инспектор УЕФА и ФИФА Бартфельд уверен, что можно было обойтись и желтой карточкой. Это еще более удивительно, учитывая, что УЕФА как раз похвалило арбитра Чакыра за памятное удаление Нани в матче «МЮ» – «Реал». Ситуация почти идентичная, только Кудряшов зарядил еще и прямой ногой, что карается всегда особо. Вопрос снова к игроку и тренерам: что насчет дисциплины? Вы же прекрасно понимаете, что после двухнедельной истерики по судейству нельзя допускать никакого повода. Но Кудряшов верен себе.

    От Зобнина он еще в первом тайме попытался отмахнуться ногой. Не успел, потому что Зобнин уже убежал. Спартаковца футбол интересовал больше хамства.

    Ну а потом случился этот момент, о котором все говорят. Подход «не видел, значит, не виноват» тут не работает – фол был грязный и опять-таки от всякого отсутствия дисциплины. На желтую или красную специалисты уже высказались. Но риск удалиться в таком полете весьма велик. Неужели игрок этого не понимал?

    А раз уж заговорили об убийстве, то интересно, почему вот этот момент не вызвал такого пристального обсуждения пару лет назад?

    Удаление №6: Навас в матче «Спартак» – «Ростов»

    Об удалении Наваса спорить нечего, испанец просто не отреагировал на финт Зе Луиша и не убрал ногу. Или забыл, что у него уже была желтая карточка. Вопросов по этому эпизоду никаких. Да на него вроде бы и не жаловались.

    (удаление на 2:55)

    Итого целых шесть удалений, которые так или иначе связаны с банальным отсутствием дисциплины, и это уже вошло в систему. И ведь грубят не потому что не успевают или в чем-то уступают. А потому что «сойдет и так». Подумаешь, ударил сзади, пока судья не видит, махнул ногой в воздухе с риском отбить человеку почки или кинулся в безнадежный подкат, уже имея желтую. Интересно, действовала бы команда с таким же безрассудством, будь Бердыев на тренерской скамейке?

    За весь прошлый сезон, когда командой руководил Курбан Бердыев, игроков «Ростова» удаляли всего дважды. Сейчас, за треть чемпионата, сразу шесть раз. Фактически Курбан Бекиевич все еще тренирует, но руководит футболистами во время игры Дмитрий Кириченко, а на пресс-конференции за всех отдувается Иван Данильянц. Забавно, конечно, но солидности клубу эта ситуация не добавляет. И такой тренерский бардак когда-то бы сказался на футбольном поле.

    Жаль, что произошло это чрезвычайно быстро.

    P.S. За работу на матче между «Спартаком» и «Ростовом» судья Безбородов получил оценку «отлично».

    Гроздья гнева. Как в футбольной России разучились всему, кроме ненависти

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии (42)
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    ufos73
    1476715642
    Кириченко то же был очень грязным напом, Газаевская школа...
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    baddy
    1476716474
    Гацкан и Кудряшов отнял очки у Ростова. В ЛЧ обязательно молдаван привезет Ростову. Самим на себя надо обижаться.
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    Опорник84
    1476717338
    Почитал, посмотрел материал, мне кажется все по делу! Если раньше думалось про заговор против Ростова, то сейчас нет!
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    Жека 35
    1476718257
    "Отличная статья" А теперь, давайте все дружно парафинить Ростов. Аж противно...
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    turist82
    1476718615
    Кудряшов и правда грязно играет. в хлебало не получал давно видимо. а зря
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    mihail1980
    1476718881
    около ростова кружится бердыев.по этому ни кому его не сломать. как бы они все не пытались.ростов только вперед пусть все обсерутся
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    edw7777
    1476734720
    Я бы сказал, что заговор есть. Только не против, а за... Спартак. Я не припомню такой вакханалии, какая сейчас творится вокруг этой команды. Ну просто все виноваты в том, что они проиграли три игры, только не сам Спартак. Такого не было даже тогда, когда с Динамо Киев в одном чемпионате играли. По-моему, причина банальна. Тогда играли Дасаев, Черенков, Гаврилов..., короче честные люди. Сейчас в Спартаке подобных не наблюдаю.
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    Riot Zero
    1476737458
    Статью писал спартач, нет дисциплины в команде Бердыева, да ты вообще о чём УАСЯ.
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    Бестолковый
    1476740757
    Та не будет Спартак чемпионом, как бы не изворачивались. И вся эта возня судейская вокруг Спартака - всё это пустое.... Чтоб стать чемпионом нужно показывать стабильный результат в игре. Пока Спартак стабильно штампует скандалы. Сыграно 10 туров, и почти в каждом туре вокруг Спартака мышиная возня. Бабло они в клуб вбухали, и кто-то дал обещания о чемпионстве, вот и "скачут" с бубнами "около футбольные" танцы.
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    hzpfyrby
    1476759311
    на повторе видно шельму. Кудряшка всё видел и шёл намеренно. Я сомневался до того , как посмотрел - теперь сомнений никаких и судья jоказался на высоте . Согласен, что после такой натужной победы оставался осадок. Мне, как и любому спартачу хотелось три -ноль ,не меньше!-:) и при полных составах , чтобы никаких пенальти и сомнений. Но объективности ради и для надо признать что это Кудряшка опять решила, что она хитрее всех, всех кроме великолепного судьи! Трудовая и заслуженная победа. Судья на уровне. ну а ростовчанам попытку не засчитывать. Червиченко и ко рвануло поганые пуканы -:)
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