Безбородоров получил оценку «отлично» за матч «Спартак» – «Ростов»

Главный арбитр встречи 10-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом» Владислав Безбородов получил от инспектора матча Сергея Анохина отличную оценку – выше 8,5 балла.

Стоит отметить, что изначально работу судей в этой игре должен был оценивать Алексей Спирин. Однако он отравился, и перед матчем его заменил Анохин.

Напомним, что ряд решений Безбородова вызвал недовольство со стороны игроков «Ростова».