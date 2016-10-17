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    Безбородоров получил оценку «отлично» за матч «Спартак» – «Ростов»

    Главный арбитр встречи 10-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом» Владислав Безбородов получил от инспектора матча Сергея Анохина отличную оценку – выше 8,5 балла.

    Стоит отметить, что изначально работу судей в этой игре должен был оценивать Алексей Спирин. Однако он отравился, и перед матчем его заменил Анохин.

    Напомним, что ряд решений Безбородова вызвал недовольство со стороны игроков «Ростова».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.10.2016 13:58
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +1653

      Форвард 79 17 октября 2016, 23:20

      Судья ошибался в ту и другую сторону.
      Можно вспомнить не поставленный пеналь на Комбарове?

      0
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 17 октября 2016, 19:43

      Безбородов провел отличный матч, а Кудряшов удалился по своей вине, во первых так не бьют через себя а во вторых он осознавая что упустил момент удара решил идти в стык до конца, соответственно получил кр карточку так же и как во всем мире по правилам, прямая нога в корпус не по мячу ,

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 17 октября 2016, 19:01

      2012-2013 год
      Манчестер Юнайтед - Реал Мадрид
      Красная карточка Нани.
      Найдите и посмотрите, кто считает, что Кудряшову выписали красную по ошибке
      Так судят в Европе: https://www.youtube.com/watch?v=b09QzXjBQCA

      2
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      Рейтинг: +6

      kong > bzfar 17 октября 2016, 19:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не надо эти эпизоды сравнивать,они вообще разные.В эпизоде на который ты ссылаешься,оба игрока шли на мяч.С Кудряшовым,, вообще то он принял мяч и производил удар ,а игрок со свинарника сам на него налетел и при том он специально на это шел боком.Скажи что я не прав.

      -5
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      Рейтинг: +80

      роналдон 17 октября 2016, 18:50

      Новостной редактор - безграмотный сплетник. Если удалишь, значит, так и есть. Если нет- исправишься. А, действительно, а судьи кто? Причем все делается нагло,, даже с издевкой.. Эх, вы! Все равно вы осознаете, что это подло и несправедливо. А вот Павлюченко за умышленный удар сзади надо было удалять. На МатчТВ Карпин грамотно все рассудил...

      0
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 17 октября 2016, 18:45

      КОШМАР, СПИРИН СРОЧНО ОТРАВИЛСЯ!

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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 17 октября 2016, 18:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот они - пресловутые двойные стандарты. Теперь все судьи, свистящие в пользу Спартака, будут получать оценку "отлично".

      -4
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 17 октября 2016, 17:50

      Кто бы сомневался , спас " народное мясо " от очередного разгрома . Если бы Безбороды судил с киприотами - они бы в ЛЕ сейчас страну позорили бы !!!

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2016, 17:34

      Ожидаемо ибо вполне объективно.

      6
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      Рейтинг: -12

      клoр 17 октября 2016, 17:30

      взрывом школьных пуканов удовлетворен))

      1
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      Рейтинг: +11372

      alp 17 октября 2016, 17:25

      а судьи кто?

      0
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