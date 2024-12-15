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    Реакция Гвардиолы на поражение «Сити» от «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после матча 16-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». «Сити» вел в счете до 88-й минуты, но затем пропустил два гола и проиграл. У клуба одна победа в 11 играх.

    «Мне особо нечего сказать. Оправданий нет. Мы пропустили голы, это наша вина. Результаты плохие, игра не была выдающейся. Я понимаю ситуацию, но такова реальность.

    Я недостаточно хорош. Я босс, тренер, я должен находить решения, но пока я этого не сделал. Такова реальность. Мы хотим играть лучше, создавать моменты. Но сейчас это невозможно», – сказал Гвардиола.

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    Источник: BBC

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    15.12.2024 22:52
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    Комментарии (6)
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    JIEGEHDA
    1734292593
    Сольет половину состава и купят зимой игроков и всё. Снова заиграют . Нет так минус АПЛ ЛЧ . И летом полностью обновятся. Минус сезон уже сейчас но это не так страшно . 4 титула АПЛ подряд было . 6/7 последних титулов АПЛ для Сити. Пеп машину сделал . А сейчас слетел ремень , минус метки . Ничего поправимо
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    DOCTOR PENALTY
    1734318598
    Самокритично, но х**** толку! ((( ***
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