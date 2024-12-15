Реакция Гвардиолы на поражение «Сити» от «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после матча 16-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». «Сити» вел в счете до 88-й минуты, но затем пропустил два гола и проиграл. У клуба одна победа в 11 играх.

«Мне особо нечего сказать. Оправданий нет. Мы пропустили голы, это наша вина. Результаты плохие, игра не была выдающейся. Я понимаю ситуацию, но такова реальность.

Я недостаточно хорош. Я босс, тренер, я должен находить решения, но пока я этого не сделал. Такова реальность. Мы хотим играть лучше, создавать моменты. Но сейчас это невозможно», – сказал Гвардиола.

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