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    Бывший арбитр ФИФА: «Безбородов профессионально расценил эпизод с Кудряшовым»

    Заместитель председателя судейского комитета РФС Андрей Бутенко оценил работу арбитра Владислава Безбородова в матче 10-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом» (1:0).

    — Момент, в котором Безбородов принял решение удалить Федора Кудряшова можно оценить по нескольким критериям. Однако по всему видно, что Владислав в этом моменте разобрался. Вот смотрите, когда мяч находится у вас на уровне головы или чуть выше, вы соперника не видите, то вы бьете по нему подошвой? Нет, конечно же, но Федор пошел на мяч открытой стопой. Он что, хотел его проткнуть шипами? Когда вы хотите выбить мяч куда-то подальше, вы используете подъем ноги, а Кудряшов, профессионал, играющий в футбол долгие годы, вдруг неожиданно решил действовать именно так… Я не говорю о том, что он сделал это умышленно или неумышленно, видел он Зобнина или не видел. Факт в том, что он сыграл грубо и Безбородов этот момент расценил профессионально.

    — Многие считают, что после игры в Санкт-Петербурге, рефери начнут помогать «Спартаку»...

    — Судейство Безбородова не надо рассматривать через призму предыдущего матча красно-белых или еще какой-то игры, подводя под то, что уровень судейства матчей РФПЛ вызывает вопросы. Тем более не стоит нагнетать обстановку, как это делают в ряде СМИ. В данном конкретном матче человек отсудил профессионально и не думаю, что здесь есть поводы усомниться в его квалификации, – цитирует слова Бутенко «RT на русском».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2016 19:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 16 октября 2016, 22:46

      Бутенко - настоящий профессионал, злопыхателям - молчать в тряпочку!

      2
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат 16 октября 2016, 21:43

      А действующий арбитр ФИФА (см. на чемпе) раскритиковал Безбородова. Ведь Кудряшов соперника не видел, и к тому же попал ему в мягкое место, травмы не нанес. Безрассудное действие (очень опасная игра) без умысла и последствий расценивается по футбольным правилам (которые плохо знают не только рядовые болельщики Спартака, но и болельщики Спартака с футбольным прошлым) как заслуживающее ЖК. Но не КК.

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 октября 2016, 21:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак ущербный. На жалость давит. И помощников у них много.

      -5
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      ...
      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > Zeff 16 октября 2016, 21:38

      ущербный это ты со своим зенитом, баклан.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 октября 2016, 20:13

      Бутенко АБСОЛЮТНО ПРАВ!!!

      3
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 16 октября 2016, 20:05

      ой да ладно пля заливать то, напомнить момент, когда еще Динимовец Кураньи, с ноги разнес в кровь голову Спартаковцу в центре поля, точно в такой же ситуации и ему просто желтую дали т.к посчитали что не умышлено и он просто даже не видел Спартаковца.
      А вспомнил Паршевлюку батон раскрошил в кровь.
      Тридцатый тур был, не поленитесь посмотрите видос.

      -3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 октября 2016, 20:05

      Какое руководство, такие и исполнители! У нас матчи далеко от Москвы судят судьи с Урала, Сибири, Юга и, заметьте, никаких спорных моментов (Оренбург-Томь, Амкар-Локомотив, Рубин-Кр.Советов), зато игры лидеров судят питерские и московские судьи, которые косвенно заинтересованы результатом для своих команд (они ведь тоже болельщики)! И еще "в пользу" Безбородова: 13.09.15 он же судил матч Спартак-Ростов, где Спартак выиграл 1:0, но тогда (и это тоже обсуждалось и было установлено) он не назначил явный пенальти в ворота Спартака, чем повлиял на результат матча. Через год он опять заставил народ говорить о своей профпригодности! А Бутенко? Да зачем своих топить-сам такой был, вот поэтому на мировых и европейских первенствах нет наших судей, потому, что в своем чемпионате не могут подходить к матчу с профессиональной готовностью. Член судейской коллегии ФИФА дал оценку этому эпизоду и признал решение Безбородова необоснованным и неправомерным. Только нашему судейскому корпусу ФИФА не указ!

      -3
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      Рейтинг: +401

      Боцман52 > Serjoga 16 октября 2016, 23:48

      Вообще то Бутенко тоже бывший арбитр ФИФА

      1
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      Рейтинг: +47

      Srres 16 октября 2016, 19:35

      Хоть один нормальный человек!!!

      8
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Srres 16 октября 2016, 19:39

      Бомжи с конями не успели отслюнявить.

      6
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      Рейтинг: +47

      Srres > спорсмен 16 октября 2016, 22:10

      Само животное.

      5
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