Тотальное безрассудство. Почему жалобы на заговор против «Ростова» просто смешны

Справился ли «Спартак» без Промеса? Готов ли к «Атлетико» «Ростов»? Насколько здорово сыграли Комбаров и Зобнин? Стал ли Полоз лидером ростовчан? За прошедшие два дня об этом почти никто не рассуждает, все нацелены на «судейское убийство». «Спартаку» вернули долги, а пострадал «Ростов», – примерно так считает общественность. Потому что, если две красные карточки у одной команды, значит, засудили. Или, например, два пенальти – тоже засудили. Черное или белое. Разбираться никому не интересно.

Судейство Безбородова, который обслуживал матч «Спартак» – «Ростов», вообще во все времена было слегка странным, но его продолжали ставить на топовые игры и приглашали в Европу. Теперь в Ростове-на-Дону, откуда, кстати, родом судивший в Питере Сергей Иванов, о Безбородове и слышать не хотят. Между тем, рассуждать о судейском беспределе команде, получившей за треть чемпионата аж шесть красных карточек, как минимум, странно. Потому что практически все эти удаления – от недисциплинированности. И это уже вопрос к тренерам, почему такая ситуация была допущена. Давайте посмотрим на удаления еще раз.

Удаление №1: Азмун в матче «Ростов» – «Урал»

Конфликт Азмуна с Фидлером привел к тому, что россиянин отпихнул иранца, а тот заехал сзади по ноге. Чистое удаление. Непонятно, почему в схожем эпизоде не была вчера показана красная карточка Роману Павлюченко в игре «Урал» – «Зенит». А тут даже не с чем спорить – прямое удаление, тотальная недисциплинированность. Молодой еще. Но разве ж его это оправдывает? Фидлер заслуживал желтой карточки, но ее не получил – тут судейская недоработка, которая, впрочем, ни на что не повлияла.

Удаление №2: Гацкан в матче «Зенит» – «Ростов»

Спорное удаление, хоть контакт и был, но мы говорим не о решении судьи, а о действиях футболиста, который, зная, что желтая карточка у него уже есть, летит в опаснейший подкат, практически обреченный на фол. Шла всего лишь 44-я минута, есть риск оставить команду на целый тайм в меньшинстве. Что Гацкан в итоге и сделал. И зачем это было нужно вдали от ворот?

Удаление №3: Гацкан в матче «Терек» – «Ростов»

Только молдаванин отбыл дисквалификацию, как его тут же снова выгнали с поля. Вряд ли вторую желтую карточку следовало показывать, но Гацкан очевидно шел на пенальти, ожидая контакта в единоборстве с Уциевым. Пенальти, как и симуляции тут нет, но легко обратить внимание на то, что изначально судья не собирался принимать никаких мер, а вот когда Гацкан еще сидя на земле начал апеллировать, то тут же был наказан. И снова вопрос о дисциплине.

Удаление №4: Ерохин в матче «Ростов» – «Локомотив»

Здесь и говорить нечего. Прыжок в ногу в центре поля, за который судьи могли бы выписать даже не вторую желтую, а прямую красную карточку. Полное безрассудство со стороны Ерохина. Даже в послематчевых интервью все понимающе кивали головами: да, фол, так вышло. Только вот далеко не в первый раз.

Удаление №5: Кудряшов в матче «Спартак» – «Ростов»

Момент, из-за которого говорят о возврате «Спартаку» долгов. Бывшие известные судьи Хусаинов, Егоров, Сухина, Баскаков и Бутенко (пятеро!) считают, что Безбородов поступил верно, инспектор УЕФА и ФИФА Бартфельд уверен, что можно было обойтись и желтой карточкой. Это еще более удивительно, учитывая, что УЕФА как раз похвалило арбитра Чакыра за памятное удаление Нани в матче «МЮ» – «Реал». Ситуация почти идентичная, только Кудряшов зарядил еще и прямой ногой, что карается всегда особо. Вопрос снова к игроку и тренерам: что насчет дисциплины? Вы же прекрасно понимаете, что после двухнедельной истерики по судейству нельзя допускать никакого повода. Но Кудряшов верен себе.

От Зобнина он еще в первом тайме попытался отмахнуться ногой. Не успел, потому что Зобнин уже убежал. Спартаковца футбол интересовал больше хамства.

Ну а потом случился этот момент, о котором все говорят. Подход «не видел, значит, не виноват» тут не работает – фол был грязный и опять-таки от всякого отсутствия дисциплины. На желтую или красную – специалисты уже высказались. Но риск удалиться в таком полете весьма велик. Неужели игрок этого не понимал?

А раз уж заговорили об убийстве, то интересно, почему вот этот момент не вызвал такого пристального обсуждения пару лет назад?

Удаление №6: Навас в матче «Спартак» – «Ростов»

Об удалении Наваса спорить нечего, испанец просто не отреагировал на финт Зе Луиша и не убрал ногу. Или забыл, что у него уже была желтая карточка. Вопросов по этому эпизоду никаких. Да на него вроде бы и не жаловались.

(удаление на 2:55)

Итого целых шесть удалений, которые так или иначе связаны с банальным отсутствием дисциплины, и это уже вошло в систему. И ведь грубят не потому что не успевают или в чем-то уступают. А потому что «сойдет и так». Подумаешь, ударил сзади, пока судья не видит, махнул ногой в воздухе с риском отбить человеку почки или кинулся в безнадежный подкат, уже имея желтую. Интересно, действовала бы команда с таким же безрассудством, будь Бердыев на тренерской скамейке?

За весь прошлый сезон, когда командой руководил Курбан Бердыев, игроков «Ростова» удаляли всего дважды. Сейчас, за треть чемпионата, сразу шесть раз. Фактически Курбан Бекиевич все еще тренирует, но руководит футболистами во время игры Дмитрий Кириченко, а на пресс-конференции за всех отдувается Иван Данильянц. Забавно, конечно, но солидности клубу эта ситуация не добавляет. И такой тренерский бардак когда-то бы сказался на футбольном поле.

Жаль, что произошло это чрезвычайно быстро.

P.S. За работу на матче между «Спартаком» и «Ростовом» судья Безбородов получил оценку «отлично».

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