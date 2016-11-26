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    Новая Зеландия, Португалия, Мексика. С кем сборная России будет играть на Кубке конфедераций


    3.4
    Голосов: 5
    26.11.2016 19:00
    Сегодня состоялась жеребьевка Кубка Конфедераций-2017, в ходе которой сборная России узнала своих соперников по группе A. «Бомбардир» оценивает шансы нашей команды удачно выступить на этом турнире.

    Нужно признать, что жеребьевка оказалась достаточно благосклонной к коллективу Черчесова. Давайте посмотрим, кого нагадали нам руки Елены Исинбаевой.

    Новая Зеландия

    Место в рейтинге ФИФА: 110

    Главная звезда: Крис Вуд

    Проходимость: 70%

    Новая Зеландия – отличный вариант для матча-открытия. 110 место в рейтинге ФИФА (у России 55) – это даже не Катар, это еще ниже. Новозеландцев вообще не было бы на Кубке конфедераций, если бы Австралия не решила выступать в азиатском континенте. Так что, выбирая между неизвестным африканским чемпионом и Новой Зеландией, Исинбаева все сделала правильно.

    Португалия

    Место в рейтинге ФИФА: 8

    Главная звезда: Криштиану Роналду

    Проходимость: 25%

    Второй матч на групповом этапе столкнет нашу сборную с Португалией – тяжко после Новой Зеландии, но преодолимо в целом. Сборная России знает, как обыгрывать Роналду и компанию: в отборочном цикле к ЧМ-2014 коллектив Капелло занял первое место, португальцы – второе. Впрочем, фаворитом в нашей группе, как ни крути, будут именно чемпионы Европы – однако при должной подготовке Черчесов способен потягаться с Сантушем.

    Мексика

    Место в рейтинге ФИФА: 18

    Главная звезда: Чичарито

    Проходимость: 45%

    Самый опытный участник Кубка конфедераций – Мексика – почти всегда выступает на этом турнире статистом. Но было и исключение – турнир 1999 года, когда мексиканцы стали победителями. Можно не сомневаться, что такие игроки, как Чичарито, будут гореть желанием повторить тот успех. Кстати, мексиканцы выиграли турнир, проводившийся на их родине – чем не пример для сборной России?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 5
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 1 февраля 2017, 16:47

      Привет Всем!!! Какой состав?Все зависит от состава!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      AlMann 27 ноября 2016, 09:35

      Против НЗ, можно верить, есть шансы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 27 ноября 2016, 07:33

      Жребий оптимальный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Comentarios 27 ноября 2016, 00:44

      Влипли )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      melnicn 26 ноября 2016, 19:25

      Да-даааааааааа

      0
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