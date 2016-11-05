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  • «Интер» хочет вернуть Моуринью. Джано и Канунников получили травмы. Дайджест событий дня

«Интер» хочет вернуть Моуринью. Джано и Канунников получили травмы. Дайджест событий дня

РФПЛ. «Уфа» вдевятером уступила «Рубину»

Сегодня, 5 ноября, в РФПЛ стартовал 13-й тур. В матче в Томске местная «Томь» с минимальным счетом уступила лидеру чемпионата «Спартаку». Три очка красно-белым принес точный удар хавбека Фернандо на 42-й минуте встречи. В другой встрече «Рубин» в гостях добился победы над «Уфой», которая доигрывала поединок вдевятером после удаления Шелии и Засеева. За казанцев забивали Жонатас, Рочина и Набиуллин. «Локомотив» разгромил «Анжи» со счетом 4:0, а «Крылья Советов» и «Урал» сыграли вничью (2:2).

Ключевые моменты 13-го тура РФПЛ

Компания «Вобис Компьютер» стал спонсором «Ростова»

Одним из новых инвесторов «Ростова» стала компания «Вобис Компьютер», занимающаяся дистрибьюцией смартфонов и других электронных устройств на территории России. Подписание спонсорского контракта прокомментировал исполнительный директор желто-синих Константин Дзюба. «Мы заключили соглашение о партнерстве с компанией «Вобис Компьютер», которая развивает бренд Highscreen. Мы рады что выступление футбольного клуба «Ростов» привлекает к себе внимание спонсоров. Важно, что партнеры приходят к нам в клуб, что мы становимся интересными. В конце сезона мы проведем анализ и поймем, как прошла наша работа», – сказал Дзюба.

У Канунникова подозрение на повреждение задней поверхности бедра

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал замену нападающего Максима Канунникова во встрече 13-го тура РФПЛ с «Уфой» (3:2). Игрок покинул поле на 44-й минуте. «Замена Максима была вынужденная, у него подозрение на повреждение задней поверхности бедра. Следует дождаться точного диагноза», – сказал Грасия. Напомним, Максим Канунников вызван в сборную России на ближайшие товарищеские матчи.

Аршавин поучаствовал в разгроме «Атырау» и вышел с «Кайратом» в финал Кубка Казахстана

«Кайрат» разгромил во второй встрече 1/2 финала Кубка Казахстана «Атырау» (3:0) и, добившись, таким образом, победы по сумме двухматчевого противостояния, вышел в финал турнира. Отметим, что один из забитых мячей в этом поединке записал в свой актив экс-форвард сборной России Андрей Аршавин, вышедший в стартовом составе. Нападающий поразил ворота соперника на 66-й минуте, установив счет 2:0 на табло. Также за «Кайрат» забивали Гафуржан Суюмбаев и Герсон Асеведо. В решающем матче Кубка «Кайрат» встретится с победителем пары «Астана» – «Иртыш» (первый матч – 2:1).

Моуринью может вернуться в «Интер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может вновь возглавить «Интер». Сообщается, что руководство «нерадзурри» планирует вернуть португальского специалиста в конце нынешнего сезона. Напомним, что Моуринью уже работал с миланцами с 2008 по 2010 год. Под его руководством черно-синие дважды выиграли Серию А, одержали победу в Кубке Италии и Суперкубке Италии, а также стали победителями Лиги чемпионов. Должность главного тренера «Интера» вакантна после отставки Франка де Бура.

Джано пропустил матч с «Томью» из-за повреждения бедра

Полузащитник «Спартака» Джано отсутствовал в заявке московской команды на матч 13-го тура РФПЛ против «Томи» из-за повреждения. Об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью красно-белых Леонид Трахтенберг. «У Джано повреждение бедра, которое он получил вчера на тренировке», – сказал Трахтенберг. Матч против «Томи» завершился победой «Спартака» с минимальным счетом 1:0.

Сборная России проведет матчи Кубка конфедераций в ретро-форме

Как сообщает Footy Headlines, сборной России был презентован домашний комплект формы, в котором подопечные Станислава Черчесова будут проводить игры Кубка конфедераций в 2017 году. Форма получила название «Алый», а при ее создании в качестве примера была взята экипировка сборной СССР 1980 года. Отмечается, что новинку российская команда примерит на себя уже в ноябрьских встречах с Катаром и Румынией. Гостевой комплект будет аналогичным тому, что использовался сборной на чемпионате Европы во Франции летом нынешнего года.

Корейского вратаря обвинили в нарочно пропущенном голе и отстранили на год

Азиатская конфедерация футбола приняла решение отстранить на 12 месяцев голкипера юношеской сборной КНДР Джан Пак Хо. По мнению футбольных властей, страж ворот, пропустивший абсурдный гол в поединке юношеского чемпионата Азии с Узбекистаном, сделал это специально. Кроме дисквалификации, Джан подвергся штрафу в размере 900 евро. Также оштрафованы Северокорейская футбольная ассоциация и главный тренер сборной – на 18 тысяч и 4,5 тысячи евро соответственно.

«Он испортил нам репутацию». Корейский вратарь получил годовую дисквалификацию за пропущенный гол

Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Европа Рубин Локомотив Ростов Кайрат Интер Спартак Россия Аршавин Андрей Канунников Максим Джано Моуринью Жозе
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