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    «Он испортил нам репутацию». Корейский вратарь получил годовую дисквалификацию за пропущенный гол


    4.1
    Голосов: 9
    05.11.2016 15:20
    Такого вы еще не видели. Вратарь юношеской сборной КНДР умудрился допустить ошибку, за которую его отстранили от футбола. «Бомбардир» показывает видео этого ужаса и рассказывает подробности дисквалификации.

    Вратарь юношеской сборной КНДР Джан Пак Хо решил сыграть в стиле Нойера. Но у немецкого кипера ему предстоит еще многому научиться. Кореец промахнулся мимо мяча, пущенного голкипером сборной Узбекистана от собственных ворот. Спасти команду от гола Джан Пак Хо не успел. Его команда проиграла сопернику со счетом 1:3, но абсурдной эта ситуация стала через некоторое время после завершения матча. Азиатская конфедерация футбола решила, что голкипер пропустил такой гол специально. Он получил годичную дисквалификацию и штраф в размере 900 евро. Теперь Джан Пак Хо не сможет сыграть на чемпионате мира-2017 среди юношей. Отстранен от турнира и главный тренер сборной КНДР. В Корее отмечают, что вратарь этим пропущенным мячом испортил репутацию всему мировому футболу.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 9
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +48

      wattman 6 ноября 2016, 05:06

      не расстреляют - уже хорошо

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +79

      Giletka 5 ноября 2016, 22:03

      Т.е. они считают, что он за деньги пропустил? И как он бы ими воспользовался незаметно в Северной Корее?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Giletka 7 ноября 2016, 10:04

      Может не за деньги, а за что-то другое.Видно же что всё сделано специально! Актёр из него никудышный, так же как и футболист

      1
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      Рейтинг: +17

      TRACTOR 5 ноября 2016, 21:50

      Изи ставочка зашла у него.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 5 ноября 2016, 16:54

      Можно очень долго иронизировать над их порядками, но,на мой взгляд, они куда лучше, чем наша вседозволенность в стиле Мамаева с Кокориным.

      8
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 5 ноября 2016, 15:59

      Ну в принципе действительно выглядит как специально )))) Сначала промахнулся ( ну бывает), потом побежал, со скорость Игнашевича трусцой, потом упал, в лучших традициях Кержакова, прямо второй Конефей ))))

      6
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 5 ноября 2016, 15:23

      "...испортил репутацию всему мировому футболу"

      Ох уж эта Корея

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос > MrVanes-Zenit 5 ноября 2016, 15:30

      у них своя политика первобытная

      0
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      Рейтинг: +25028

      bset > товрос 5 ноября 2016, 19:03

      "Азиатская конфедерация футбола решила". Читать научитесь, первобытные

      0
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