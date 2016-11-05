«Он испортил нам репутацию». Корейский вратарь получил годовую дисквалификацию за пропущенный гол

Вратарь юношеской сборной КНДР Джан Пак Хо решил сыграть в стиле Нойера. Но у немецкого кипера ему предстоит еще многому научиться. Кореец промахнулся мимо мяча, пущенного голкипером сборной Узбекистана от собственных ворот. Спасти команду от гола Джан Пак Хо не успел. Его команда проиграла сопернику со счетом 1:3, но абсурдной эта ситуация стала через некоторое время после завершения матча. Азиатская конфедерация футбола решила, что голкипер пропустил такой гол специально. Он получил годичную дисквалификацию и штраф в размере 900 евро. Теперь Джан Пак Хо не сможет сыграть на чемпионате мира-2017 среди юношей. Отстранен от турнира и главный тренер сборной КНДР. В Корее отмечают, что вратарь этим пропущенным мячом испортил репутацию всему мировому футболу.