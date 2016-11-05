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  • «Он испортил нам репутацию». Корейский вратарь получил годовую дисквалификацию за пропущенный гол

«Он испортил нам репутацию». Корейский вратарь получил годовую дисквалификацию за пропущенный гол

Вратарь юношеской сборной КНДР Джан Пак Хо решил сыграть в стиле Нойера. Но у немецкого кипера ему предстоит еще многому научиться. Кореец промахнулся мимо мяча, пущенного голкипером сборной Узбекистана от собственных ворот. Спасти команду от гола Джан Пак Хо не успел. Его команда проиграла сопернику со счетом 1:3, но абсурдной эта ситуация стала через некоторое время после завершения матча. Азиатская конфедерация футбола решила, что голкипер пропустил такой гол специально. Он получил годичную дисквалификацию и штраф в размере 900 евро. Теперь Джан Пак Хо не сможет сыграть на чемпионате мира-2017 среди юношей. Отстранен от турнира и главный тренер сборной КНДР. В Корее отмечают, что вратарь этим пропущенным мячом испортил репутацию всему мировому футболу.

Азия
Комментарии (9)
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MrVanes-Zenit
1478348580
"...испортил репутацию всему мировому футболу" Ох уж эта Корея
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ufos73
1478350764
Ну в принципе действительно выглядит как специально )))) Сначала промахнулся ( ну бывает), потом побежал, со скорость Игнашевича трусцой, потом упал, в лучших традициях Кержакова, прямо второй Конефей ))))
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ZENIT GOAL
1478354082
Можно очень долго иронизировать над их порядками, но,на мой взгляд, они куда лучше, чем наша вседозволенность в стиле Мамаева с Кокориным.
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TRACTOR
1478371815
Изи ставочка зашла у него.
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Giletka
1478372614
Т.е. они считают, что он за деньги пропустил? И как он бы ими воспользовался незаметно в Северной Корее?
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wattman
1478398018
не расстреляют - уже хорошо
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