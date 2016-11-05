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    «Локомотив» разгромил «Анжи». «Рубин» выиграл у «Уфы». Ключевые моменты 13-го тура РФПЛ


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    Голосов: 3
    05.11.2016 14:50
    «Урал» встретился с бывшим тренером в Самаре. «Спартак» оказался сильнее «Томи». «Бомбардир» в режиме онлайн следит за главными событиями игрового дня в российской Премьер-лиге.

    «Локомотив» – «Анжи» – 4:0

    Самедов с пенальти доводит счет до разгромного.

    Фернандеш забивает третий мяч.

    Майкон уже на первых минутах оформляет дубль.

    Составы команд.

    «Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов, Михалик, И. Денисов, Фернандеш, Самедов, Касаев, Майкон.

    Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Логашов, Лапшов, Игнатьев, Ндинга, Коломейцев, Миранчук, Шкулетич.

    «Анжи»: Беленов, Паршивлюк, Шандао, Менса, Мусалов, Гасанов, Эбесилио, Тигиев, Обертан, Иличевич, Будковский.

    Запасные: Юрченко, Шафинский, Лазич, Гаджибеков, Ямбере, Маевский, Бериша, Амаду, Георгиевский, Шербак, Боли, Магомедов.

    «Крылья Советов» – «Урал» – 2:2

    Чантурия сравнивает счет.

    Корниленко оформляет дубль. «Крылья» уже впереди.

    Сравняли счет футболисты «Крыльев».

    Коробов открывает счет. «Урал» впереди.

    Составы на игру.

    «Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Таранов, Цаллагов, Надсон, Башкиров, Родич, Маргасов, Молло, Паскуато, Корниленко.

    Запасные: Павлов, Конюхов, Чочиев, Садик, Бато, Зинков, Божин, Концедалов.

    «Урал»: Заболотный, Данцев, Павлюченко, Лунгу, Новиков, Кулаков, Фонтанелло, Чантурия, Фидлер, Коробов, Емельянов.

    Запасные: Арапов, Тимофеев, Динга, Ставпец, Панков, Бугуи, Жуков, Меркулов, Подоксeнов, Серченков, Конате.

    «Уфа» – «Рубин» – 2:3

    Рыжиков, кстати, еще пенальти потащить успел.

    Набиуллин приносит «Рубину» очень важную победу.

    Сравнивает счет «Уфа».

    Сысуев один мяч отыграл.

    Рочина увеличил преимущество «Рубина».

    Жонатас реализовал пенальти.

    В самом начале матча вратарь «Уфы» Шелия получил красную карточку.

    Составы команд.

    «Уфа»: Шелия, Стоцкий, Аликин, Васин, Живоглядов, Сухов, Засеев, Ванек, Обляков, Игбун, Фатай.

    Запасные: Лунев, Сафрониди, Никитин, Сысуев, Батюнин, Безденежных, Марсиньо, Диего, Зубарев, Кротов.

    «Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Сонг, М'Вила, Ткачук, Рочина, Канунников, Жонатас.

    Запасные: Акмурзин, Нестеренко, Санчес, Бергстрем, Устинов, Оздоев, Жемалетдинов, Цакташ, Саму, Ахметов, Лестьенн, Девич.

    «Томь» – «Спартак» – 0:1

    Фернандо забивает свой первый мяч в РФПЛ. «Спартак» побеждает в Томске.

    Стартовые составы команд.

    «Томь»: Коченков, Комбаров, Тишкин, Дьяков, Враньеш, Жиров, Баляйкин, Ковальчук, Бикфалви, Дроппа, Погребняк.

    Запасные: Солосин, Тен, Дудиев, Бордачев, Яблонски, Кузнецов, Попов, Пугин, Голышев, Касьян, Кудряшов.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов, Мельгарехо, Зе Луиш.

    Запасные: Песьяков, Маурисио, Макеев, Пуцко, Кутин, Ромуло, Тимофеев, Зуев.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +10

      donking 6 ноября 2016, 16:18

      стыдно за тебя Анжи за такой подарок футбола болеющих за вас зрителей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 6 ноября 2016, 12:12

      локомотив прорвало

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 6 ноября 2016, 11:27

      локомотив с победой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 6 ноября 2016, 03:15

      "Локо" с долгожданной победой, а за "Уфу"обидно, они были сильнее "Рубина" ,не смотря на два удаления...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 6 ноября 2016, 00:43

      Локомотив разыгрался...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 5 ноября 2016, 23:26

      Спартак молодцы, не отдавайте никому 1 место! А Локомотиву удачи, побеждайте в каждом матче!

      0
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 5 ноября 2016, 22:05

      Спартак красавчик!!! Не слушайте ....играйте!!!

      0
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 5 ноября 2016, 22:04

      Пробило Локо молодцы!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      danielgrator 5 ноября 2016, 16:19

      Классный матч был в Уфе! Поздравляю всех болельщиков Рубина!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 5 ноября 2016, 13:17

      Победили, победили, победили. Спартак, Спартак, Cпартак!

      2
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