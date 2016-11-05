«Локомотив» разгромил «Анжи». «Рубин» выиграл у «Уфы». Ключевые моменты 13-го тура РФПЛ

«Урал» встретился с бывшим тренером в Самаре. «Спартак» оказался сильнее «Томи». «Бомбардир» в режиме онлайн следит за главными событиями игрового дня в российской Премьер-лиге.

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