«Локомотив» разгромил «Анжи». «Рубин» выиграл у «Уфы». Ключевые моменты 13-го тура РФПЛ

Самедов с пенальти доводит счет до разгромного.
Фернандеш забивает третий мяч.
Майкон уже на первых минутах оформляет дубль.
Составы команд.
«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов, Михалик, И. Денисов, Фернандеш, Самедов, Касаев, Майкон.
Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Логашов, Лапшов, Игнатьев, Ндинга, Коломейцев, Миранчук, Шкулетич.
«Анжи»: Беленов, Паршивлюк, Шандао, Менса, Мусалов, Гасанов, Эбесилио, Тигиев, Обертан, Иличевич, Будковский.
Запасные: Юрченко, Шафинский, Лазич, Гаджибеков, Ямбере, Маевский, Бериша, Амаду, Георгиевский, Шербак, Боли, Магомедов.
«Крылья Советов» – «Урал» – 2:2
Чантурия сравнивает счет.
Корниленко оформляет дубль. «Крылья» уже впереди.
Сравняли счет футболисты «Крыльев».
Коробов открывает счет. «Урал» впереди.
Составы на игру.
«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Таранов, Цаллагов, Надсон, Башкиров, Родич, Маргасов, Молло, Паскуато, Корниленко.
Запасные: Павлов, Конюхов, Чочиев, Садик, Бато, Зинков, Божин, Концедалов.
«Урал»: Заболотный, Данцев, Павлюченко, Лунгу, Новиков, Кулаков, Фонтанелло, Чантурия, Фидлер, Коробов, Емельянов.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Динга, Ставпец, Панков, Бугуи, Жуков, Меркулов, Подоксeнов, Серченков, Конате.
Рыжиков, кстати, еще пенальти потащить успел.
Набиуллин приносит «Рубину» очень важную победу.
Сравнивает счет «Уфа».
Сысуев один мяч отыграл.
Рочина увеличил преимущество «Рубина».
Жонатас реализовал пенальти.
В самом начале матча вратарь «Уфы» Шелия получил красную карточку.
Составы команд.
«Уфа»: Шелия, Стоцкий, Аликин, Васин, Живоглядов, Сухов, Засеев, Ванек, Обляков, Игбун, Фатай.
Запасные: Лунев, Сафрониди, Никитин, Сысуев, Батюнин, Безденежных, Марсиньо, Диего, Зубарев, Кротов.
«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Сонг, М'Вила, Ткачук, Рочина, Канунников, Жонатас.
Запасные: Акмурзин, Нестеренко, Санчес, Бергстрем, Устинов, Оздоев, Жемалетдинов, Цакташ, Саму, Ахметов, Лестьенн, Девич.
Фернандо забивает свой первый мяч в РФПЛ. «Спартак» побеждает в Томске.
Стартовые составы команд.
«Томь»: Коченков, Комбаров, Тишкин, Дьяков, Враньеш, Жиров, Баляйкин, Ковальчук, Бикфалви, Дроппа, Погребняк.
Запасные: Солосин, Тен, Дудиев, Бордачев, Яблонски, Кузнецов, Попов, Пугин, Голышев, Касьян, Кудряшов.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов, Мельгарехо, Зе Луиш.
Запасные: Песьяков, Маурисио, Макеев, Пуцко, Кутин, Ромуло, Тимофеев, Зуев.