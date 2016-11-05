«Локомотив» разгромил «Анжи». «Рубин» выиграл у «Уфы». Ключевые моменты 13-го тура РФПЛ

«Локомотив» – «Анжи» – 4:0

Самедов с пенальти доводит счет до разгромного.

Фернандеш забивает третий мяч.

Майкон уже на первых минутах оформляет дубль.

Составы команд.

«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов, Михалик, И. Денисов, Фернандеш, Самедов, Касаев, Майкон.

Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Логашов, Лапшов, Игнатьев, Ндинга, Коломейцев, Миранчук, Шкулетич.

«Анжи»: Беленов, Паршивлюк, Шандао, Менса, Мусалов, Гасанов, Эбесилио, Тигиев, Обертан, Иличевич, Будковский.

Запасные: Юрченко, Шафинский, Лазич, Гаджибеков, Ямбере, Маевский, Бериша, Амаду, Георгиевский, Шербак, Боли, Магомедов.

«Крылья Советов» – «Урал» – 2:2

Чантурия сравнивает счет.

Корниленко оформляет дубль. «Крылья» уже впереди.

Сравняли счет футболисты «Крыльев».

Коробов открывает счет. «Урал» впереди.

Составы на игру.

«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Таранов, Цаллагов, Надсон, Башкиров, Родич, Маргасов, Молло, Паскуато, Корниленко.

Запасные: Павлов, Конюхов, Чочиев, Садик, Бато, Зинков, Божин, Концедалов.

«Урал»: Заболотный, Данцев, Павлюченко, Лунгу, Новиков, Кулаков, Фонтанелло, Чантурия, Фидлер, Коробов, Емельянов.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Динга, Ставпец, Панков, Бугуи, Жуков, Меркулов, Подоксeнов, Серченков, Конате.

«Уфа» – «Рубин» – 2:3

Рыжиков, кстати, еще пенальти потащить успел.

Набиуллин приносит «Рубину» очень важную победу.

Сравнивает счет «Уфа».

Сысуев один мяч отыграл.

Рочина увеличил преимущество «Рубина».

Жонатас реализовал пенальти.

В самом начале матча вратарь «Уфы» Шелия получил красную карточку.

Составы команд.

«Уфа»: Шелия, Стоцкий, Аликин, Васин, Живоглядов, Сухов, Засеев, Ванек, Обляков, Игбун, Фатай.

Запасные: Лунев, Сафрониди, Никитин, Сысуев, Батюнин, Безденежных, Марсиньо, Диего, Зубарев, Кротов.

«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Сонг, М'Вила, Ткачук, Рочина, Канунников, Жонатас.

Запасные: Акмурзин, Нестеренко, Санчес, Бергстрем, Устинов, Оздоев, Жемалетдинов, Цакташ, Саму, Ахметов, Лестьенн, Девич.

«Томь» – «Спартак» – 0:1

Фернандо забивает свой первый мяч в РФПЛ. «Спартак» побеждает в Томске.

Стартовые составы команд.

«Томь»: Коченков, Комбаров, Тишкин, Дьяков, Враньеш, Жиров, Баляйкин, Ковальчук, Бикфалви, Дроппа, Погребняк.

Запасные: Солосин, Тен, Дудиев, Бордачев, Яблонски, Кузнецов, Попов, Пугин, Голышев, Касьян, Кудряшов.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов, Мельгарехо, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Маурисио, Макеев, Пуцко, Кутин, Ромуло, Тимофеев, Зуев.