Корейского вратаря обвинили в нарочно пропущенном голе и отстранили на год

Азиатская конфедерация футбола приняла решение отстранить на 12 месяцев голкипера юношеской сборной КНДР Джан Пак Хо. По мнению футбольных властей, страж ворот, пропустивший абсурдный гол в поединке юношеского чемпионата Азии с Узбекистаном, сделал это специально.

Кроме дисквалификации, Джан подвергся штрафу в размере 900 евро. Также оштрафованы Северокорейская футбольная ассоциация и главный тренер сборной – на 18 тысяч и 4,5 тысячи евро соответственно.