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    Корейского вратаря обвинили в нарочно пропущенном голе и отстранили на год

    Азиатская конфедерация футбола приняла решение отстранить на 12 месяцев голкипера юношеской сборной КНДР Джан Пак Хо. По мнению футбольных властей, страж ворот, пропустивший абсурдный гол в поединке юношеского чемпионата Азии с Узбекистаном, сделал это специально.

    Кроме дисквалификации, Джан подвергся штрафу в размере 900 евро. Также оштрафованы Северокорейская футбольная ассоциация и главный тренер сборной – на 18 тысяч и 4,5 тысячи евро соответственно.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2016 12:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 ноября 2016, 15:45

      Гол и в правду похож на наигранную сцену... Но, вряд ли он попадёт в число номинантов на какую-либо премию... Ибо пахнет деревенской самодеятельностью)

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 ноября 2016, 14:33

      Специально, вряд ли , на родине накажут сурово. А вот с голодухи все возможно.

      -1
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      Рейтинг: +19

      Bars_za_FcAlania 5 ноября 2016, 13:58

      Ну тут эффект неожиданности мог сыграть. Так легко поскользнуться не имея опыта, когда смотришь вверх на мяч а не вперед, это же поле а там могла быть ямочка или трава чуть отошла, вот и упал. Тогда нужно уже и Акинфеева отстранять за нелепо пропущенный гол с Южной Кореей...

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 5 ноября 2016, 13:35

      его ж теперь расстреляют на родине, в лучшем случае в тюрьму посадят!

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      Рейтинг: +147

      niarmed311082 5 ноября 2016, 13:30

      да какой слабенький...сначала спецом перебежал 2 метра за линию падения мяча.. потом побежал за мячом и видя что догоняет... упал на ровном месте... че то многовато совпадений.. не зря такое решение видимо вынесли.. хотя может и просто очень не фартануло пареньку.. но со стороны гол пропущен нарочно

      -1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 5 ноября 2016, 13:29

      Урод узкоглазый, подвёл парней и страну.Надо у нас так же делать..

      -2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 5 ноября 2016, 13:00

      Фиг знает как он играет конечно, но после такого его и без всяких отстранений на поле вряд ли выпустили бы

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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 5 ноября 2016, 12:51

      он не специально, он просто слабенький какой-то

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