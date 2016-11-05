Корейского вратаря обвинили в нарочно пропущенном голе и отстранили на год

Гол и в правду похож на наигранную сцену... Но, вряд ли он попадёт в число номинантов на какую-либо премию... Ибо пахнет деревенской самодеятельностью)
Азиатская конфедерация футбола приняла решение отстранить на 12 месяцев голкипера юношеской сборной КНДР Джан Пак Хо. По мнению футбольных властей, страж ворот, пропустивший абсурдный гол в поединке юношеского чемпионата Азии с Узбекистаном, сделал это специально.
Кроме дисквалификации, Джан подвергся штрафу в размере 900 евро. Также оштрафованы Северокорейская футбольная ассоциация и главный тренер сборной – на 18 тысяч и 4,5 тысячи евро соответственно.