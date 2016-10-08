Месси хочет уйти в «Ньюэллс Олд Бойз». Руни грозит большой штраф. Дайджест событий дня

Месси хочет прописать в контракте с «Барселоной» пункт о возможности ухода в «Ньюэллс Олд Бойз»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ведет с клубом переговоры о продлении контракта. Diario Gol сообщает, что стороны не имеют разногласий по финансовой части нового договора. При этом, по информации источника, футболист хочет оставить за собой право перейти в аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз», когда сочтет нужным. Добавим, что ранее Месси не раз заявлял о желании закончить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз», из которого он перешел в «Барселону» в возрасте 13 лет.

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На просмотре в ЦСКА находится игрок армянского «Ширака»

ЦСКА просматривает полузащитника армянского клуба «Ширак» Вагана Бичахчяна. Сообщается, что 17-летний футболист принял участие в сегодняшней товарищеской игре против «Анжи» (2:0), выйдя на поле в футболке с номером 63 и фамилией Федора Чалова. Отметим, что Бичахчян представлял Армению в списке 60 лучших молодых талантов мира, составленном английским изданием The Guardian.

«Сток Сити» готов включить Кркича в сделку по покупке Витселя

«Сток Сити» продолжает искать варианты осуществления сделки по переходу в команду полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. На этот раз английский клуб готов помимо денежной компенсации за бельгийца передать питерскому клубу и нападающего Бояна Кркича. Основным же претендентом на Витселя считается «Ювентус». Кркич в текущем сезоне провел в чемпионате Англии пять матчей, в которых забил один гол.

Манчини по приглашению ФА находится на матче сборных Англии и Мальты

Бывший главный тренер «Интера» Роберто Манчини посетил матч отбора на ЧМ-2018 между сборными Англии и Мальты, который проходит на «Уэмбли» в эти минуты. Сообщается, что посетить игру Манчини пригласила Футбольная ассоциация Англии, которая рассматривает его в качестве возможного кандидата на пост главного тренера. Напомним, недавно в отставку ушел предыдущий наставник англичан Сэм Эллардайс, которого в течение четырех матчей будет заменять Гарет Саутгейт.

Руни грозит штраф в размере 3,5 миллиона

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может быть оштрафован на крупную сумму денег по причине уклонения от уплаты налогов. Налоговая служба Великобритании может потребовать с игрока «красных дьяволов» 3,5 миллиона фунтов стерлингов за нарушение законодательства. Чтобы обойти налоги, футболист применил схему с вложением средств. Делал он это посредством сторонней компанию четыре раза за последние пять лет.

Стадион в Краснодаре соберет аншлаг на матче Россия – Коста-Рика

На контрольной игре между сборными России и Коста-Рики на новом стадионе «Краснодара» ожидается аншлаг. Все билеты на матч, который состоится в воскресенье, девятого октября, проданы. Вместительность арены «быков» составляет 34291 человек. Начало поединка – 16:00 мск. «Все билеты на матч сборных России и Коста-Рики распроданы, ожидаем полный стадион», – сообщил директор по маркетингу «Краснодара» Вадим Воинов.

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Каррера наблюдал за матчем «Спартака-2» с «Тосно»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера наблюдал с трибуны стадиона за поединком второй команды красно-белых против «Тосно» в 16-м туре ФНЛ. Компанию итальянскому специалисту составлял его коллега по тренерскому штабу – наставник вратарей Джанлука Риомми. Напомним, «Спартак» свой ближайший матч проведет 15 октября на домашней арене с «Ростовом» в рамках 10-го тура РФПЛ.

РФС изменит структуру управления департаментом судейства

Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что организация проведет изменения в структуре управления департаментом судейства и инспектирования. Напомним, в четверг, шестого октября, глава департамента Валентин Иванов покинул свой пост после скандала в матче девятого тура РФПЛ «Зенит» – «Спартак» (4:2). «В понедельник исполняющим обязанности главы департамента судейства будет назначен Алексей Николаев. И затем мы оценим структуру управления департаментом, она будет видоизменена. Посоветуемся, как сделать лучше. Ситуация рабочая, спокойная», – сказал Мутко.