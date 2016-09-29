Первый матч Лиги чемпионов в Ростове. Почему это круто, но сыро

Ощущения близости большого футбола в Ростове не возникает. Накануне приезда ПСВ на улицах города больше баннеров, напоминающих о чемпионате мира. С набережной видны массивные краны вокруг остова новой арены. Стадион строят с опережением графика, и могут сдать уже следующим летом. Нет ажиотажа и на самом «Олимпе-2». Днем лишь несколько болельщиков стоят у единственной открытой кассы. Только за считанные часы до начала матча начинают встречаться люди в цветах «Ростова». Пара крепких парней в клубных шарфах выходит за несколько остановок до стадиона. Из-за работы попасть на матч не получается, но душой они с командой.

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За пару кварталов от стадиона попадаются перекупщики. Ведут себя тихо и скромно – вокруг полно полиции. Спекулировать пытаются не только на билетах. То здесь, то там торчат бабушки, продающие клубные шарфы. За обычный вязаный шарфик «Ростова» просят 350 рублей. За шелковый лигочемпионский – вдвое больше. Сотрудники полиции и ГИБДД стоят больше для порядка, который никто особенно не пытается нарушать. В очереди на досмотр болельщики тоже ждут спокойно.

– Мы никому руками не машем, на телефон ничего не снимаем. Вообще ничего не делаем, просто смотрим перед собой, – волонтеры выслушивают последние напутствия, получают лигочемпионскую экипировку и отправляются репетировать унос флага. Тем временем на парковку подъезжает белый автобус гостей, откуда выкатываются голландские футболисты. Салатовый верх, черный низ. Удивленно косятся на толпящихся вокруг ограждения людей, улыбаются. Но ждут здесь не их, а бордовый автобус «Ростова», который появляется чуть позже. Свою команду фанаты встречают одобрительным гулом.

Готовится к матчу и пресса. Александр Шмурнов обсуждает текущую повестку с коллегами, параллельно успевая что-то искать в ноутбуке. Голландские журналисты с грехом пополам объясняются с местными администраторами. Иностранцев приехало с десяток. Местных тоже больше чем обычно. Все аккредитованные журналисты не влезают в пресс-ложу стадиона, некоторые занимают обычные болельщицкие кресла. Это приводит к конфликту – билеты на места были проданы. Возмущенных обладателей квитков успевают пристроить прямо перед началом торжественной церемонии.

Первые аккорды гимна Лиги чемпионов трибуны встречают ревом, и им же провожают окончание композиции. Вверх тянутся руки с телефонами, чтобы запечатлеть первое в истории открытие матча главного евротурнира. Стадион заполнен прилично, хотя кое-где свободные кресла все же видны. Диктор оглашает официальную численность – 12 646 человек. Три сектора на восточной трибуне зияют выбитыми зубами. 1,5 тысячи мест УЕФА дисквалифицировала за расистские выкрики на матче квалификации против «Аякса». Дмитрий Кириченко в строгом костюме машет рукой болельщикам, те отвечают дружными овациями – тренера здесь любят, пусть успехи команды и принято ассоциировать с работой Бердыева. Фанаты устраивают сложный перформанс с тюльпанами, которые смывает полотнище клубных желто-синих цветов.

Распечатка с предполагаемыми формациями команд не подтверждается. «Ростов» играет привычные 3-5-2. Федор Кудряшов, дисквалификацию которого скостили, команде не помощник – ломается на предматчевой тренировке. У гостей Швааб садится очень глубоко, выступая фактически третьим центральным защитником, а Ариас и Виллемс закрывают фланги. «Ростов» начинает бодро, и уже на 8-й минуте забивает эффектный гол. Быстрый розыгрыш на подступах к штрафной, скидка Азмуна и пас Ерохина на выход Полозу. Дмитрий хладнокровно переигрывает голкипера, взрывая атмосферу на трибунах.

Мяч много скачет, словно поролоновый. С такой же легкостью «Ростов» через несколько минут пропускает. Дают принять мяч Де Йонгу, а Преппер со скидки форварда пробивает из-за штрафной. Рикошет от Граната превращает Джанаева в статиста, и на табло загорается вторая единичка. Дончане продолжают гнуть свою линию. Азмун располагается чуть выше, цепляясь за длинные мячи. Туда же, на позицию второго форварда выдвигается Ерохин, а Полоз оттягивается в глубину поля на подборы. Как только мяч оказывается у голландцев, Ерохин отскакивает, а мобильные форварды прессингуют. Когда «Ростов» садится на свою половину, Полоз опускается уже в среднюю линию, оставляя впереди одного иранца.

Впрочем, в первом тайме такая картина наблюдается нечасто. Голландцы возят мяч поперек. Хозяева плотно прихватывают их на аутах, высоко прессингуют вратаря и центральных защитников. И те начинают ошибаться. Нобоа периодически срывает аплодисменты элегантными финтами и остроумными передачами. При выносах от ворот гостей эквадорец выдвигается чуть выше, а Ерохин садится побороться. Но даже пятерки рослых оборонцев не хватает, чтобы полностью выключить Де Йонга. Пока партнеры атакуют, мерзнущий Джанаев тянется ближе к центральному кругу. В Ростове ни разу не южная погода. К вечеру температура падает до 9 градусов. Хорошо еще, что ветра нет.

Незадолго до перерыва Азмун выигрывает-таки второй этаж и скидывает мяч на Полоза. А Дмитрий плотным ударом с линии штрафной укладывает его точно в нижний угол. Однако радость трибун оказывается недолгой. Тревожный звоночек в виде не засчитанного из-за офсайда гола Нарсинга оборона дончан не воспринимает. Уже в компенсированное время проходит заброс за спину защитникам. Ариас рикошетом от Граната и перекладины доводит мяч до Де Йонга, который забивает в раздевалку. Болельщики плюются на Граната. На послематчевой пресс-конференции Кириченко не станет публично обсуждать игру защитника, хотя вопросы к Владимиру действительно копятся.

Вторая половина остается за гостями. Тюрпен ставит сомнительный пенальти уже в дебюте, купившись на актерское мастерство Де Йонга. Дончане протестуют, Джанаев переустанавливает мяч и долго дрыгается на ленточке. Преппер в итоге не справляется. Неплохой удар рядом со стойкой, но не в самую «шестерку». Джанаев угадывает и тащит. Трибуны скандируют: «Сослан! Сослан!». В середине тайма настырный Преппер щелкнет в перекладину после привоза Мевли. Отскок будет удачен для Джанаева. А Кириченко после матча согласится, что исход встречи справедлив. Коку посетует на нереализованный опять пенальти, но признает, что до перерыва «Ростов» переигрывал его команду. Оба тренера выглядят до смерти уставшими.

Пресс-конференция заканчивается через полчаса после матча, а стадион уже почти пуст. О недавнем скоплении народа напоминают лишь кучи мусора у входа. Стаканчики, бутылки и пакеты переночуют в одиночестве. Редкие болельщики ведут себя тихо, словно после заставившего задуматься спектакля. Поминают добрым словом Джанаева и в целом довольны. Не проиграли – уже хорошо. Здесь привыкли не ждать от судьбы многого. Да и путь «Ростова» в квалификации намекает, что в Эйндховене команде может быть даже легче, чем дома. Уже в воскресенье «Ростову» принимать ЦСКА. Это значит, что «Олимп-2» вновь будет заполнен, пусть и без лигочемпионских звездочек на всем вокруг.

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