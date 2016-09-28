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  • Безысходность «Сибири», коррупция в «Кубани» и покер игрока «Енисея». Чем запомнится 14-й тур ФНЛ

Безысходность «Сибири», коррупция в «Кубани» и покер игрока «Енисея». Чем запомнится 14-й тур ФНЛ

Отсутствие плана В. Почему матч «Динамо» – «Сибирь» получился скучнейшим в туре

Сонливый вечер понедельника, Химки. Столбики термометров показывали +15 градусов, но от северного ветра хотелось поскорее скрыться дома. В стороны разлетались желтоватые листья; из-за холодного сентября некоторые деревья «облысели» до ноябрских кондиций. На улице – практически никого. По дороге на стадион встретились лишь несколько полицейских, грызших семечки и обсуждавших далекие от футбола дела. О футболе в этот вечер ничто не напоминало.

Будний день и погода сделали свое дело. На матч «Динамо» – «Сибирь» приехало чуть больше 2000 зрителей – антирекорд для «Арены Химки» с момента начала сезона. «Пусть нас мало, но мы с командой!» – затянули кричалку самые стойкие болельщики «бело-голубых». Их команда не порадовала качеством игры. С первых же минут гости окопались на своей половине поля. Динамовцам ничего не оставалось, кроме как перейти на регулярные позиционные атаки, которые утопали в вязкой обороне «Сибири». Свои намерения красноречиво показывал голкипер новосибирцев Илья Трунин. Уже к 25-й минуте матча вратарь, затягивая время, дважды завязал кроссовки и обстучал своими шипами обе штанги.

На помощь «Динамо» пришел угловой. На 53-й минуте Иван Маркелов подал в центр, где выше всех выпрыгнул Дмитрий Белоруков – 1:0. У «Сибири» оставалось 35 минут на то, чтобы пойти всей командой вперед. Но к большому разочарованию для нейтральных зрителей, плана Б у тренера гостей Евгения Перевертайло не имелось вовсе. «Мы четко осознаем свою силу. «Динамо» сегодня было лучше нас, уверенно контролировало ход игры и заслуженно победило», – признался Перевертайло по окончании матча.

«Сибирь» пыталась выйти из обороны с помощью коротких передач в одно касание, но почти все потуги обрывались на первом рубеже – о прессинг Бечирая и Панченко. «Динамо» довело скучнейший матч до логического завершения и увеличило отрыв от «Тосно» до трех очков. Ленинградцы в своем матче не смогли одолеть «Спартак» Нальчик – 1:1.

Лучший тренер сентября! Как бывший эксперт «Матч ТВ» в очередной раз всех удивил

Андрей Талалаев по праву считается главным фаворитом в борьбе за звание лучшего тренера сентября. Едва придя в «Тамбов», бывший эксперт наладил дисциплину и игровые взаимодействия. Сам же Талалаев показывает себя приятным в общении человеком и вдумчивым специалистом. «В прошлом году я с «Волгой» приезжал в Астрахань, и тогда мы проиграли 1:2, на последних минутах», – поделился воспоминаниями Талалаев. Тренер сделал необходимые выводы, и теперь его новая команда сотворила в Астрахани главную сенсацию тура!

«Кто мы? Хищники!» – гласит надпись на огромном плакате в раздевалке «Волгаря». Астраханцы не способны набирать очки на выезде, зато дома они «съедают» каждого. Уже на 26-й минуте Сергей Зуйков поразил ворота «Тамбова» с пенальти. Но визуально чувствовалось: «хищники» слегка потеряли прежнюю хватку. «Очень обидно было уходить на перерыв, проигрывая в счете. «Волгарь» нанес один удар в створ и больше ничего не создал», – констатировал Талалаев.

Во втором тайме тренер «Тамбова» решился на ряд замен, и две из них стали ключевыми. Экс-динамовец Валерий Сорокин наладил взаимодействие в середине поля, а Александр Алумона и вовсе стал главным героем матча. Первым же касанием Алумона сравнял счет, а на 75-й минуте реализовал пенальти! 1:2, «Тамбов» укротил астраханских хищников и поднялся на 11-е место.

Деньги спонсоров – друзьям и близким. Очередной громкий скандал в «Кубани»

«У нас были подходы к воротам. Даже создали опасный момент, который не забил Алексей Гай. Однако многое решил непривычный газон. В Тюмени покрытие мягкое, к нему мы тяжело приспосабливались», – без труда находил оправдания старший тренер «Кубани» Михаил Семенов. Его команда снова проиграла. Точные удары Мамтова и Кленкина принесли «Тюмени» победу – 2:0. «Кубани» же был вынесен окончательный приговор. Главная задача кубанцев в этом сезоне – не упасть в ПФЛ.

Вокруг «Кубани» снова плодятся множество слухов. По сообщению LifeNews, высшее руководство края возмущено работой Геннадия Крапивки. Гендиректор «Кубани» обвиняется в предоставлении Петреску рекордного контракта в истории ФНЛ и «присваивании себе и близким друзьям денег от спонсоров». На его место якобы должен прийти Станислав Лысенко – легендарный хавбек «Кубани» начала 2000-х. «Впервые об этом слышу. Со мной никто из руководства не связывался. Вы, наверное, с потолка эту информацию взяли», – быстро опроверг информацию сам Лысенко.

Между тем сохраняется вероятность банкротства «Кубани». Финансовое положение клуба ухудшается. К спасению команды подключился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев – именно его болельщики считают «последней надеждой». Надежд у «Кубани» становится все меньше. Не радует и молодежь: в этот же день «Кубань-2» в ПФЛ была разгромлена «Афипсом» – 0:3! А «Кубань-3» уступила в дерби «Краснодару-3» в рамках регионального первенства – 1:2.

«Когда Тихонов улыбается, он похож на добродушного китайца». Как «Енисей» покоряет сердца

«Когда Тихонов улыбается, он похож на добродушного китайца», – рассказал в своей автобиографии Егор Титов. В правильности его слов каждую неделю убеждаются болельщики «Енисея». Красноярский клуб все больше похож на команду-мечту: сверху – полная поддержка властей, на тренерском мостике – живая легенда российского футбола, а на поле – молодые, амбициозные и не зазвездившиеся игроки. Футболисты все чаще выходят на контакт с болельщиками через соцсеть «ВК»; явно в удовольствие им и повседневное общение.

На этой неделе главным кумиром фанатов «Енисея» стал Андрей Козлов. Красноярский форвард весь второй тайм «гонял» несчастную защиту «Мордовии»: замыкал прострелы, обыгрывал по три человека и сам же зарабатывал пенальти. Матч закончился со счетом 4:0, все (!) голы на счету Козлова. После матча красноярские детишки массово сбежались к герою матча: каждый хотел сфотографироваться с автором первого покера в истории «Енисея»! «Мой покер – это мастерство. Обещал ребятам, что забью два – получилось четыре», – заявил Андрей Козлов.

«Болельщики «Спартака» массово предлагают поставить главным тренером именно вас. Нет у вас желания возглавить родную команду?» – закинул удочку журналист. «Там уже есть тренеры, пусть работают. У меня же есть своя команда», – ответ Тихонова спровоцировал множество аплодисментов. «Енисей» оставил в покое свой Twitter. «Енисей» больше не команда-шут. «Енисей» – новый претендент на выход в РФПЛ!

Футбол против хоккея. Почему на центральный матч ФНЛ пришло 800 человек

Центральный матч 14-го тура состоялся в Ярославле. Несколько дней назад местный «Шинник» вышел на третье место в ФНЛ и грозился увеличить отрыв от конкурентов. Это бы произошло, если бы ярославцы сумели одолеть «Факел». Это бы произошло, если бы матч не проходил одновременно с хоккейным.

ХК «Локомотив» отчаянно бился с «Динамо». Ярославцы вели по ходу встречи со счетом 3:1, но за несколько секунд до финальной сирены позволили «бело-голубым» сравнять счет. Овертайм не принес «железнодорожникам» ничего хорошего – 3:4! За драматичной развязкой наблюдал весь город, и только 800 (!) человек решили пропустить матч КХЛ и прийти на футбол. Впрочем, ярославских любителей спорта №1 также не ожидало ничего хорошего.

При отличной интересной игре «Шинник» уступил «Факелу» – 0:2! Один из голов забил экс-хавбек ярославцев Артур Рылов. При взгляде на не празднующего гол Рылова, наставник «черно-синих» Александр Побегалов развел руками и что-то прошептал про себя. «Правило №1 – никогда не отдавать наших лучших игроков конкурентам. Уже второй год на этом обжигаемся!» – грустно заявил Побегалов. «Шинник» откатился на пятое место, равно как и ХК «Локомотив». Борьба футбола с хоккеем продолжается. На равных она будет вестись при одном условии: «Шинник» должен вернуться в Премьер-Лигу.

Результаты матчей 14-го тура ФНЛ:

«Луч-Энергия» – «Спартак-2» – 0:0

«Енисей» – «Мордовия» – 4:0

«Тюмень» – «Кубань» – 2:0

«Нефтехимик» – «Сокол» – 2:2

«Волгарь» – «Тамбов» – 1:2

«Шинник» – «Факел» – 0:2

«Спартак» Нч – «Тосно» – 1:1

«Зенит-2» – «СКА-Хабаровск» – 1:1

«Динамо» – «Сибирь» – 1:0

«Балтика» – «Химки» – 0:0

Цифры:

1 матч в своей профессиональной карьере «насухо» отстоял Денис Вамбольт. При этом голкипер «Балтики» в каждой встрече показывает добротную игру и даже вытеснил из основы Михаила Барановского.

4 гола в одном матче забил Андрей Козлов. Это первый покер в нынешней ФНЛ и истории «Енисея»!

6 матчей подряд не проигрывает «Сокол». Последнее поражение саратовцы потерпели в середине августа от «СКА-Хабаровска» (2:3).

9 голов в своих последних трех матчах пропустил голкипер «Мордовии» Илья Чебану. В начале сентября молдаванин сыграл за свою сборную против Уэльса и пропустил четырежды.

10 очков будет расстояние «Динамо» от третьего места, если москвичи в перенесенном матче обыграют «Химки».

12 матчей подряд не может выиграть «Балтика». Калининградцы повторили антирекорд сезона-2004. В историю команда Игоря Захаряка может войти в гостевом матче с «Сибирью».

41 день не мог набрать хотя бы одно очко «Нефтехимик». В матче с «Соколом» проклятье было снято.

360 минут не могут отличиться футболисты «Кубани». В последний раз краснодарцы забивали 28 августа, в гостевом матче с «Нефтехимиком».

Россия. ФНЛ Россия Динамо Cибирь Тамбов Волгарь Кубань (ЛФЛ) Тюмень Енисей Мордовия Шинник Факел Белоруков Дмитрий Козлов Андрей Талалаев Андрей Тихонов Андрей
Комментарии (3)
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rumbinaddd
1475048831
козлов красава всю оборону загонял
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kachan63
1475049897
Вообще-то, как мне кажется, правильнее говорить не "покер", а "каре".
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Maxim Nik
1475170395
Молодцы Тамбов. Победу ждали только самые преданные болельщики.
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