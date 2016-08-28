Шесть проблем в «Локомотиве», которые нужно решить Семину

Интегрировать молодых игроков

Молодые футболисты «Локомотива» регулярно привлекались к работе с основной командой у Игоря Черевченко, но редко получали шанс на поле, и даже Алексей Миранчук стал выходить реже. Один талант уже потеряли – Рифат Жемалетдинов отбыл в «Рубин», однако другие чемпионы юношеского Евро-2013 пока еще в «Локомотиве»: кто-то в аренде, а кто-то, как Дмитрий Баринов, не может сделать решающий рывок в основу (притом, что на позиции опорника у «Локо» хватает проблем). У Антона Миранчука неплохо получается в Эстонии – о нем тоже забывать не стоит. Словом, таланты у железнодорожников есть, самое время помочь им сделать шаг в основу или хотя бы в подоснову. На это намекнул и председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

Напомнить ключевым футболистам об их роли в команде

Лидеры «Локомотива» выглядят несвежими, а человека, который бы зажег всю команду, кажется, нет вообще. Провал «Локо» в игре с «Томью» произошел еще и потому, что на наступивший перелом в матче не последовало никакой реакции – команда просто молчаливо подчинилась и пропустила два мяча от клуба, над которым уже поиздевались «Краснодар» и «Ростов». Самедов не попадает даже с пенальти, Тарасов последний раз был похож на себя вообще при Кучуке, Касаеву припоминают лишь позапрошлогодний матч с «Динамо», прочно оккупировал скамейку запасных Янбаев. А уж насколько более целостным выглядит «Локо», когда хотя бы первые трое находятся в хорошей форме.

Сойтись характерами с капитаном

Семин – пятый тренер, с которым предстоит работать Ведрану Чорлуке. Как капитан, он, конечно, в курсе клубной истории и прекрасно знает, что для «Локо» значит этот 69-летний дедушка. Чорлука – очень харизматичная личность и капитанская повязка досталась ему по праву, но характерным людям непросто сработаться с Семиным. С другой стороны, если это получается, то команда тут же получает большую пользу от игры, скажем, Евсеева или Алиева. Взаимопонимание с капитаном наладить очень важно, и до сих пор ни у кого из тренеров проблем с Чорлукой не возникало. Но Семин – особенный тренер, это не хорошо и не плохо, это просто факт, у него отличный от всех подход к игрокам. Очень важно, чтобы они находились на одной волне.

Решить проблему с нападением

Любимый финт Черевченко с введением в состав легконогого Майкона минут за 20 до конца на уставшую защиту соперника уже вряд ли сработает – группа атаки «Локо» во главе с Ниассом так изматывала чужую оборону, что выход был оправдан. Сейчас обеспечивать такое же давление выходит не слишком, а Шкулетича сравнивать с сенегальцем даже не смешно. Купить действительно крутого игрока в атаку «Локомотив» вряд ли успеет до закрытия трансферного окна, значит, придется искать либо внутренние резервы, либо перестроить саму стратегию игры в атаке, хоть подбор кадров там и правда навевает тоску. Но, в конце концов, не играть же вничью все 30 матчей чемпионата.

Встроить Дмитрий Лоськова в клуб

Возвращение легендарного футболиста – отличный шаг руководства: главное, что болельщики довольны. Теперь возникает вопрос – как извлечь из него пользу для клуба. На поле красоту уже не наведешь – возраст не позволяет, а от тренерской работы Лоськов отказался еще несколько лет назад, но сейчас наверняка ей займется. Задача Семина – помочь своему бывшему подопечному понять, может ли он тренировать, его ли это дело вообще. Словом, сделать все, чтобы в «Локомотиве» не было свадебного генерала, каким являлся в «Спартаке» Егор Титов. Потому что легендарные игроки не заслуживают такой участи.

Избежать судьбы тренеров-возвращенцев

Много ли в современном футболе примеров успешного возвращения тренеров в клуб? Навскидку вспоминается лишь победа ЦСКА с Валерием Газзаевым в Кубке УЕФА. А гораздо чаще это не приносит ничего хорошего – ожидания слишком высоки, воспоминания слишком приятны, а неудачи бьют больно: как же так, ведь все раньше складывалось так здорово. Да и сам Семин об этом знает – он же уже возвращался: при нем в 2009-м «Локо» лишь в последнем туре потерял шансы на медали, но в следующем команда финишировала на дне первой пятерки. Семин все равно будет ассоциироваться с тем «Локомотивом», который дважды едва не добрался до финала еврокубка, бил «Реал» и «Интер» и в невероятной борьбе выиграл два чемпионских титула и еще несколько кубков. Вот только ему самому эти ассоциации не помешали бы добиваться результата и не спровоцировали бы на излишние эмоции. А такой риск очень велик.