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    Мещеряков: «Перед Семиным будет стоять задача подготовки молодых футболистов»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал факт назначения Юрия Семина на пост главного тренера железнодорожников.

    «По поводу того, как велись переговоры с Юрием Павловичем, вам лучше расскажет президент клуба. Я же считаю, в рамках выбранной «Локомотивом» стратегии Семин – тот специалист, который умеет готовить и уже подготовил большое количество молодых футболистов. Такая задача будет стоять перед ним.

    Являлся ли Бердыев главной альтернативой Семину? Сейчас уже не имеет смысла говорить о других кандидатах. Рассматривались разные кандидатуры, но сейчас уже это обсуждать некорректно. Хочу подчеркнуть следующее: весь нынешний тренерский штаб «Локомотива» остается. Олег Пашинин будет первым помощником Семина», – сказал Мещеряков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.08.2016 15:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 26 августа 2016, 16:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На след сезон в фнл будет дерби локо-динамо.

      -5
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      Рейтинг: +165

      ElninoO > Warrior God 20 декабря 2017, 18:41

      Да видно, в этом "следующем сезоне" как Локо мчится в фнл)))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 августа 2016, 15:30

      Молодые игроки-это хорошо.Динамо знает..

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 26 августа 2016, 16:14

      В "Динамо" было дело совсем не в игроках, а в пустом месте на тренерской скамейке с условным названием "Кобелев"...

      -3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 26 августа 2016, 16:32

      Может быть.Я просто помню они тоже на каждом углу кричали про молодежь.

      -3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 26 августа 2016, 16:40

      Я с интересом смотрел черчесовское "Динамо" и был в шоке, когда под его отставку взяли Кобелева... И результат предсказал только я... :-)))) Только писал не о прямом вылете в ФНЛ (Кобелев превзошёл самого себя!), а о борьбе за выживание в РФПЛ... Надо мной все смеялись. Извинился потом только ОДИН.

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