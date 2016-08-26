Мещеряков: «Перед Семиным будет стоять задача подготовки молодых футболистов»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал факт назначения Юрия Семина на пост главного тренера железнодорожников.

«По поводу того, как велись переговоры с Юрием Павловичем, вам лучше расскажет президент клуба. Я же считаю, в рамках выбранной «Локомотивом» стратегии Семин – тот специалист, который умеет готовить и уже подготовил большое количество молодых футболистов. Такая задача будет стоять перед ним.

Являлся ли Бердыев главной альтернативой Семину? Сейчас уже не имеет смысла говорить о других кандидатах. Рассматривались разные кандидатуры, но сейчас уже это обсуждать некорректно. Хочу подчеркнуть следующее: весь нынешний тренерский штаб «Локомотива» остается. Олег Пашинин будет первым помощником Семина», – сказал Мещеряков.