«Краснодар» легко выиграл матч Лиги Европы. Бердыев может возглавить «Локомотив». Дайджест событий дня

«Краснодар» решил вопрос выхода в групповой этап Лиги Европы

«Краснодар» в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы выиграл у албанского «Партизани» со счетом 4:0. Забивали Жоаозиньо, Федор Смолов и Артур Енджейчик, автогол на счету албанца Краснихи. В пять мячей в Албании наша команда, конечно же, не проиграет, так что «Краснодар» будет представлен в групповом этапе Лиги Европы наряду с «Зенитом» и, возможно, «Ростовом» (в случае неудачи ростовчан в ответном матче Лиги чемпионов против «Аякса»).

«Краснодар» отгрузил четыре мяча «Партизани», Смолов снова забил. Ключевые моменты матча Лиги Европы

«Локомотив» готов пригласить Бердыева

Бывший наставник «Ростова» Курбан Бердыев проведет переговоры с руководством «Локомотива», являясь одним из кандидатов на пост главного тренера этого клуба. При этом инициатором приглашения Бердыева в московский клуб является вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. Кроме того, на встрече будут присутствовать бывший спортивный директор «Динамо» и «Зенита» Константин Сарсания, вице-президент «Ростова» Александр Шикунов, а также селекционер ростовчан Алексей Рыскин – возможные будущие сотрудники «Локомотива».

«Локомотив» включит в заявку на сезон Лоськова

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов, возможно, будет заявлен за московский клуб в качестве футболиста. Ранее прошла новость о том, что Лоськов станет одним из тренеров клуба. «Обсуждается вопрос заявки Лоськова за «Локомотив» в качестве футболиста. Это было бы интересно всем – и самому Дмитрию, и болельщикам. Причем, возможность того, что Лоськов может войти в заявку «Локомотива» обговаривалась еще в прошлом году», – рассказал источник, близкий к клубу.

«Зенит» готов продать Гарая

Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай может покинуть санкт-петербургский клуб уже этим летом. Аргентинец интересен «Бенфике», но может продолжить карьеру и в «Интере», на переход в который уже дал добро. Впрочем, «Зенит» намерен выручить с продажи Гарая не менее 15 миллионов евро.

Луческу нужны российские игроки

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что его команда должна укрепиться еще до закрытия трансферного окна. «Я нуждаюсь в двух россиянах, чтобы у меня было больше возможностей при выборе состава. На какие позиции? Не хотел бы об этом говорить. Меня многое не устраивает. Например, то, что только троих россиян пригласили в сборную. Значит, «Зениту» нужно больше делать. Есть молодые игроки, но пока они не могут конкурировать за место в стартовом составе. Сейчас нам нужен результат», — отметил Луческу.

«Зенит» хочет купить Набиуллина

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин может перейти в «Зенит» еще в летнее трансферное окно. Набиуллин давно входит в сферу интересов санкт-петербургского клуба, однако ранее предметных разговоров о покупке не велось. Судьба 21-летнего защитника прояснится в ближайшее время. Впрочем, агент игрока опровергает слухи о продаже Набиуллина.

На пост президента РФС зарегистрировано четыре кандидата

Председатель избиркома РФС Лев Степанов раскрыл имена четырех кандидатов на пост главы организации. «Избирком рассмотрел представленные комплекты документов и зарегистрировал на пост президента РФС четырех кандидатов: Валерия Георгиевича Газзаева, Игоря Викторовича Ефремова, Виталия Леонтьевича Мутко, Сергея Геннадьевича Прядкина», – сообщил Степанов. Выборы главы РФС пройдут 24 сентября нынешнего года.

Федун продолжает дразнить болельщиков «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун не хочет покидать пост главы клуба несмотря на петицию на имя Вагита Алекперова, президента компании «Лукойл», являющейся спонсором красно-белых, с просьбой об отстранении Федуна от управления «Спартаком». «Есть враги, которые не хотят видеть сильный «Спартак». Но они не дождутся! У меня хватит терпения перетерпеть все. И не повторять судьбу, которая была у «Динамо», – заявил Федун. Бедные болельщики.

Почему назначение Карреры – очередной позор руководства «Спартака»