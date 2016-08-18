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    «Краснодар» отгрузил четыре мяча «Партизани», Смолов снова забил. Ключевые моменты матча Лиги Европы


    3.4
    Голосов: 7
    18.08.2016 19:21
    «Краснодар» легко справился с албанским соперником в Лиге Европы, забил даже крайний защитник Енджейчик. «Бомбардир» показывает главные события встречи.

    «Спартак» вылетел от киприотов, и в раунде плей-офф Лиги Европы нам осталось надеяться только на «Краснодар». Соперник проходимый, что краснодарский клуб и показал, фактически решив вопрос о выходе в групповой этап ЛЕ уже сегодня.

    «Краснодар» – «Партизани» – 4:0 | Видеогалерея

    Состав «Краснодара» самый боевой!

    Есть, кем усилить состав и в запасе.

    Заканчивают наши парни предматчевую разминку:

    Классный момент был у Смолова в начале.

    Жоаозиньо открыл счет с пенальти!

    Голов Смолова мы ждали, и один уже забит. Очень здорово исполнил и удвоил счет в матче.

    Третий гол «Краснодар» забил уже под занавес первого тайма, отличился Енджейчик. Молодцы!

    Куасси, забивавший уже в этом розыгрыше Лиги Европы, заменил Ахмедова. Ранее Газинский вышел вместо Перрейры. Пора менять, матч со «Спартаком» уже в воскресенье.

    А вот и гол Ари, да еще и какой красивый! Вернее, тут, скорее, автогол, но вряд ли кого это волнует.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter «Краснодара»
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 7
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 19 августа 2016, 08:36

      Краснодар молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 19 августа 2016, 06:32

      На стадионе творился праздник. Трибуны ликовали. Спасибо, быки, за эмоции!

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 августа 2016, 19:24

      сигурдссона почему не ставят? по сути триумфатор евро

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      Эрк > 84aivengo 18 августа 2016, 20:18

      берегут, его матчи впереди

      3
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