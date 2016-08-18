«Краснодар» отгрузил четыре мяча «Партизани», Смолов снова забил. Ключевые моменты матча Лиги Европы

«Спартак» вылетел от киприотов, и в раунде плей-офф Лиги Европы нам осталось надеяться только на «Краснодар». Соперник проходимый, что краснодарский клуб и показал, фактически решив вопрос о выходе в групповой этап ЛЕ уже сегодня.

«Краснодар» – «Партизани» – 4:0 | Видеогалерея

Состав «Краснодара» самый боевой!

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Есть, кем усилить состав и в запасе.

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Заканчивают наши парни предматчевую разминку:

Классный момент был у Смолова в начале.

Жоаозиньо открыл счет с пенальти!

Голов Смолова мы ждали, и один уже забит. Очень здорово исполнил и удвоил счет в матче.

Третий гол «Краснодар» забил уже под занавес первого тайма, отличился Енджейчик. Молодцы!

Куасси, забивавший уже в этом розыгрыше Лиги Европы, заменил Ахмедова. Ранее Газинский вышел вместо Перрейры. Пора менять, матч со «Спартаком» уже в воскресенье.

А вот и гол Ари, да еще и какой красивый! Вернее, тут, скорее, автогол, но вряд ли кого это волнует.