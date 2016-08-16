Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов не вызвал в сборную России Кокорина и Мамаева. «Спартак» возглавит Каррера. Дайджест событий дня


    3
    Голосов: 1
    16.08.2016 21:00
    «Кубань» расстанется с Петреску. Чорлука остается в «Локомотиве». «Реал» нацелился на Фабрегаса. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    В новой заявке российской сборной – 15 новичков

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил состав на ближайшие товарищеские матчи против Турции (31 августа) и Ганы (6 сентября). По сравнению с составом, отправлявшимся на Евро-2016, новый тренер сделал сразу 15 изменений, а также еще привлек к работе троих футболистов на тренировочный сбор – Фернандеса, Емельянова и Кутепова. Скандалисты Кокорин и Мамаев по разным причинам приглашений не получили.

    Новая сборная России: 15 новичков, а ЦСКА и «Зенит» – не базовые клубы

    «Спартак» не договорился с Бердыевым

    Московский «Спартак» завтра объявит о назначении Массимо Карреры на пост главного тренера команды. Ранее сообщалось, что руководство красно-белых не смогло договориться с бывшим наставником «Ростова» Курбаном Бердыевым. Таким образом, Каррера возглавит «Спартак», в котором на протяжении двух туров работал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Дмитрия Аленичева.

    «Зенит» потратит миллион на защитника «Анжи»

    Защитник «Анжи» Георгий Тигиев будет продан в «Зенит» за один миллион евро и пополнит состав своей новой команды еще в летнее трансферное окно. В прошлом году 21-летний футболист перешел в «Анжи» из московского «Торпедо» и сыграл 19 матчей в составе махачкалинцев. Тигиев – левый защитник, но может при необходимости закрыть и правый край обороны.

    Чорлука продлил контракт с «Локомотивом»

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука подписал новый контракт со своим нынешним клубом. Как сообщил президент красно-зеленых Илья Геркус, 30-летний хорватский футболист останется в команде на еще один четырехлетний срок.

    «Сегодня с нами наш капитан, который провел четыре блестящих года в «Локомотиве», и мы надеемся, что следующие четыре года, о которых мы объявляем, будут еще успешнее. Ведран – человек, на котором мы строим команду, великолепный профессиональный человек. Это один из лучших защитников в Европе, и мы надеемся, что лучшие игры еще впереди. Очень рады, что он останется с нами», – сказал Геркус.

    В Швеции фанат напал на голкипера и сорвал матч

    Вратарь «Эстерсунда» Али Кейта получил несколько ударов от болельщика в маске, который выбежал на поле во время игры его команды против «Йенчепинга» (1:1) в рамках чемпионата Швеции. Нападавший оказался 17-летним юношей, который еще и сообщил о том, что принес на стадион бомбу в сумке. Сообщение оказалось ложным, но хулигана задержали. «Я увидел кого-то сзади и начал бежать, потом мне показалось, что он ушел. После я совсем ничего не помню. Не слышал, что он говорил. Прискорбно, что такие моменты происходят, но футбол выше таких идиотов», – отреагировал на инцидент Кейта.

    «Кубань» уволит Петреску

    Руководство «Кубани» намерено расторгнуть контракт с нынешним главным тренером клуба Даном Петреску, причем это произойдет уже на этой неделе. В числе сменщиков – главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев, рулевой «Шинника» Александр Побегалов и Александр Бородюк, покинувший «Кайрат» в апреле нынешнего года. Результаты команды пока просто шокируют – в активе краснодарцев четыре очка после семи туров и последнее место в ФНЛ. Болельщики «Кубани», между тем, выступают резко против отставки Петреску.

    Грядущее увольнение Петреску, диагноз Тихонова и выездные мучения «Динамо». Чем запомнится 7-й тур ФНЛ

    Стала известна удивительная причина отсутствия Лестьенна в матчах «Рубина»

    «Рубин» никак не заявит на матчи РФПЛ приобретенного летом нападающего Максима Лестьенна. Причина в отсутствии банковских гарантий по оплате трансфера катарскому клубу «Аль-Араби». У казанцев произошла заминка по банковским гарантиям на выплату суммы в 10 миллионов евро, которые должны переводиться частями. Так что Лестьенн хоть и стал одним из главных приобретений «Рубина», играть за клуб он пока не может.

    Фабрегас может стать игроком «Реала»

    Мадридский «Реал» нацелился на покупку полузащитника Сеска Фабрегаса у лондонского «Челси», причем сам футболист уже вступил в переговоры с мадридским клубом. Ранее сообщалось об интересе к Фабрегасу со стороны «Ювентуса». Любопытно, что до «Челси» испанец на протяжении трех сезонов выступал за «Барселону».

    Пелле, Боатенг, Вальдес и еще семь идиотских трансферов лета

    Адвокат возглавил «Фенербахче»

    Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат будет работать в чемпионате Турции. 68-летний голландский специалист поведет к победам «Фенербахче», а официальная церемония подписания контракта состоится завтра в среду. Впрочем, в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне новая команда Адвоката уже не выступит – предыдущий наставник «Фенербахче» Витор Перейра покинул свой пост как раз после вылета турецкого клуба из квалификации ЛЧ.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 1
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 17 августа 2016, 10:47

      По мне лучше бы Бердыева в сборную с его стилем игры,зато результат был бы очевиден.Португальцы же стали чемпионами и отнюдь не зрелищной игрой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 17 августа 2016, 10:27

      Пи*дец Федун дебил!!! То что Туркмена не будет, я этому рад, но бл*ть как можно тренера защитников, делать главным??? Можно уже говорить, что очередной сезон провален! Ищем нового тренера )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      Kelll 17 августа 2016, 09:32

      Уважаю Черчесова, но лучше бы Бекиевич в сборную пошел чем вот так в Спартак, теперь ни туда и ни сюда. Думаю возглавит Локомотив. Зато чемпионат интереснее будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 17 августа 2016, 08:42

      Рад за Бердыева, уважает свой труд.
      Гнилой "Спартак" продолжит болтаться как дерьмо в проруби.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Ростов1930 17 августа 2016, 01:30

      К О З Л Ы .................................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      fdg54yf 16 августа 2016, 23:15

      Кyрение yбивает! Пo стaтистике тpеть pоссиян стpадают пoследствиями куpения, c помoщью этoго наpодного cредства вы зaставите сeбя жить дoльше и здоpовeе! Нe тeряй вpемени - http://fur.ly/0/nosov

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 августа 2016, 21:38

      "БРАВО,СПАРТАК"! И себе ни гам и Вам не дам! Позорники!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11