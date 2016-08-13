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    Месси вернулся в сборную. «Краснодар» теряет два очка в Самаре. Дайджест событий дня


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    Голосов: 2
    13.08.2016 21:06
    «Лестер» начинает сезон с неудачи. Бердыев просит купить много футболистов. «Локомотив» активно ищет тренера. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Месси заявлен на отборочные матчи к ЧМ-2018

    Главная мыльная опера лета завершилась. Новый тренер сборной должен был вернуть главную звезду и он это сделал. Лионель Месси заявлен на ближайшие официальные игры национальной команды, а это значит, что завершать международную карьеру он передумал.

    Как Аргентина просит Месси остаться

    «Краснодар» не смог победить «Крылья Советов»

    «Быков» перехвалили, называя самой зрелищной командой на старте и проча чемпионство. Матч в Самаре начался с вихря атак хозяев и быстрого гола. Оправились краснодарцы лишь во втором тайме, сумев с помощью Федора Смолова отквитать гол. Он, кстати, сильно оторвался от всех в гонке бомбирдиров и, похоже, покусился на новый рекорд.

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    «Лестер» – первый чемпион АПЛ, проигравший в стартовом туре

    27 лет действующий обладатель трофея не проигрывал в первой игре нового сезона – в 1989-ом неудачниками стали ребята из «Арсенала» (кто бы сомневался). За историю АПЛ подобных падений не было ни разу. Но «лисы» умудрились сенсационно проиграть дебютанту и, по совместительству, самой слабой команде с 13-ю игроками в заявке. Причем гол чемпионы смогли забить только с пенальти – отличился Марез. Не помогло, ведь в свои «Лестер» получил два.

    Почему «Халл» станет худшей командой в истории АПЛ

    Бердыев хочет перевести «Ростов» в Москву

    Ожидаемо тренер тащит за собой любимых игроков. По крайней мере, об этом сообщает Нобель Арустамян, уверяющий, что Бердыев намерен приобрести в «Спартак» нескольких игроков ростовчан. Также новый тренер потребовал руководство красно-белых купить Миранчука, Могилевца и Подберезкина. Хм, а ведь он еще даже официально не вступил в должность.

    Коусейру и Стойлов – кандидаты на пост тренера «Локомотива»

    Но не только они. О «Локо» вообще слишком много слухов. Только за сегодня сообщалось, что клуб намерен оставить Олега Пашинина во главе, но только если вдруг не появится вариант с Бердыевым. Параллельно же шли новости о приглашении старого знакомого из Португалии и тренера «Астаны». Кому верить? Зато с Чорлукой все ясно – его клуб сохранил.

    Вера, надежда, любовь. Кто будет новым тренером «Локомотива»?

    Дортмундская «Боруссия» интересуется Ярмоленко

    В очередной раз. Но теперь, вроде бы, всерьез. Дортмундцам якобы необходим дополнительный игрок в группу атаки, а Михаэль Цорк впечатлен игрой Андрея. По сообщения прессы, немцы намерены успеть осуществить трансфер до старта Бундеслиги.

    «Ювентус» намерен приобрести Фабрегаса

    А изначально хотели Матича. Просто Конте отказал бывшему клубу, но взамен по доброте душевной предложил альтернативу в виде Фабрегаса. Туринцев такая замена устроила, однако за каталонца придется выложить порядка 45-и миллионов.

    Фабрегас, Ван Перси, Фримпонг и еще 7 игроков, которые не стали звездами в «Арсенале»

    Впервые в истории футбола был использован видеоповтор

    И вы этого точно не видели. Случай произошел в USL – третьем по силе дивизионе США. Имя Исмали Элфата вошло в историю. Именно этот арбитр первым решил обратиться к технологиям для определения места совершения фола в матче вторых команд «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Орландо Сити». Видеоповтор показал, что нарушение было за пределами штрафной, и это привело к удалению одного из футболистов.

    Бердыев в «Спартаке»: по пути Романцева, Старкова или Эмери?

    «Не нужно убеждать Месси выступать за сборную». Кто будет тренировать Аргентину

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Ростов»
    Рейтинг: 2.5 Голосов: 2
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 14 августа 2016, 11:44

      или в сборную или в тюрьму

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