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  • «Зенит» и «Ростов» забили 5 голов на двоих. Газзаев пообещал отменить лимит. Дайджест событий дня

«Зенит» и «Ростов» забили 5 голов на двоих. Газзаев пообещал отменить лимит. Дайджест событий дня

«Зенит» выиграл первый матч РФПЛ при Луческу

В стартовом матче третьего тура РФПЛ «Зенит» вырвал победу у «Ростова», уступая 0:2 по ходу встречи после двух голов Дмитрия Полоза. После перерыва Жулиано реализовал пенальти, Эзатолахи забил в свои ворота, а победный гол за «Зенит» провел Лука Джорджевич. Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга одержал первую победу в чемпионате России-2016/17.

Газзаев отменит лимит на легионеров, если станет президентом РФС

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев рассказал, что избавит РФПЛ от лимита на легионеров, если сможет выиграть выборы. Голосование состоится 24 сентября. «Первое, что сделаю, если выиграю выборы, – отменю лимит. В программе, с которой я буду выступать на конференции РФС, все будет четко изложено», – сообщил Газзаев, рассказав и о других планируемых реформах.

Спортивным директором «Спартака» может стать Сарсания

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания близок к назначению на аналогичную должность в «Спартаке», а к работе он приступит после того, как красно-белые официально подпишут контракт с Курбаном Бердыевым. «Не готов комментировать эту информацию», – так отреагировал на вопрос о своем будущем сам Сарсания.

Бердыев будет назначен тренером «Спартака» после игры с «Рубином»

Бывший тренер «Ростова» Курбан Бердыев изъявил желание начать свою карьеру в «Спартаке» после игры с «Рубином», которая состоится в субботу. Сообщается, что опытный специалист уже оформил контракт с московским клубом, о чем будет официально объявлено в воскресенье или понедельник. Впрочем, другие источники намекают на то, что никакого подписанного контракта еще пока нет, а переговоры между сторонами продолжаются.

Бердыев в «Спартаке»: по пути Романцева, Старкова или Эмери?

Погба не сыграет в первом туре АПЛ из-за карточки, полученной в Италии

Новичок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дисквалифицирован на первый тур чемпионата Англии и не сыграет в матче с «Борнмутом». Причина – в двух желтых карточках, полученных … в Кубке Италии. «Погба получил два предупреждения в играх Кубка Италии, что привело к одноматчевой дисквалификации. Французу придется отбыть ее в чемпионате Англии», – гласит сайт FA.

Домашнее Поля. Почему Погба стоит этих колоссальных денег

Воронин отговаривал Нойштедтера от игры за сборную России

Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал о том, как пытался отговорить полузащитника Романа Нойштедтера от выступлений за сборную России. Напомним, Нойштедтер принял российское гражданство и сыграл за нашу национальную команду на Евро-2016

«Я знаком с Ромой с 2000 года, мы с его папой вместе играли в «Майнце». Когда Рома подавал документы на российское гражданство, я с ним в Дюссельдорфе встречался, беседовал. Если честно, даже пытался отговорить его. «Ты не понимаешь, на что идешь! – говорил ему. – Ты вырос в Германии, у тебя другой менталитет, другие взгляды», – пояснил Воронин.

Хамес Родригес покинет «Реал»

Руководство мадридского «Реала» намерено расстаться с Хамесом Родригесом и будет вести переговоры с потенциальными покупателями, хотя тренерский штаб испанского клуба предпочитает продолжить сотрудничество с футболистом. Ранее одним из претендентов на футболиста являлся «Манчестер Юнайтед». Напомним, в прошедшем сезоне на счету колумбийца 32 матча в составе «Реала», 8 голов и 10 голевых передач.

Новый генподрядчик зенитовского стадиона получит 7,2 миллиарда рублей

Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира по футболу-2018 Вадим Тюльпанов объявил, что компания «Метрострой» получит 7,2 миллиарда рублей в качестве нового генподрядчика строящегося в Санкт-Петербурге стадиона. При этом, «Метрострой» обещает сдать стадион 26 декабря. Основной целью на данный момент является установка крыши, чтобы закрыть стадион от поступающей влаги из-за дождей.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Спартак Манчестер Юнайтед Реал Зенит Ростов Нойштедтер Роман Родригес Хамес Погба Поль Газзаев Валерий Бердыев Курбан Сарсания Константин
Комментарии (22)
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TUMS
1471038924
Если отменят лимит на легионеров, молодым вообще будет не пробиться в основной состав.
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смек
1471044126
отменим лимит и похороним футбол в РФ, отмоем кучу бабла !!!
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343443
1471060554
отменим лимит и похороним футбол в РФ, отмоем кучу бабла !!!
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Ильгизар И
1471061512
ЗА ИГРУ БЕЗ ЛИМИТА
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Виталич
1471063369
а кто играть будет если лимит отменят? вся африка здесь будет..с азией..вы че в своем уме? надо чтоб наши пацаны играли..
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Врач Зенита
1471071271
Как врач, могу заявить! Если отменят лимит, то самый популярный, самый супер-мега футболист России Дзюба, даже на лавке не усидит. А мы столько вложили в него денег....
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GSKA1974
1471078764
Отмена лимита-это не серьезно!!!!!! Будет не чемпионат России а непонятно что.
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Strig
1471083030
Судьишка помог зенитику
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Kosmotoga
1471091231
газаев хитрый лис ну очевидно же зачем он сделал заявление об отмене лимита чтобы его в лиге сразу поддержали и выбрали .Тогда можно будет попрощаться вообще с нашим футболом.Наши футболисты просто уедут в снг играть.Отмена лимита если и нужна то только после того ка детский футбол в гору пойдет.А в нынешней ситуации получается что и школы не работают и легионеры прийдут.Будет просто чемпионат наёмников.Типа апл только по уровню 5ой ихней лиги.
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upiter622
1471172786
Е-мое!!!Лодыгин,перестань сношаться у ворот!Да пни ты ногой по мячу и подальше!
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