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    Смолов и еще 5 россиян, которые готовы уехать в Европу


    5
    Голосов: 2
    08.08.2016 10:00
    «Лацио» интересуется Федором Смоловым, Александр Кокорин чуть не переехал в «Арсенал» − топ-лиги знают про наших игроков, до сих пор бегающих в РФПЛ. «Бомбардир» выделил шестерых россиян, которых можно отпустить.
    СПОЙЛЕРЫ
    О стремлении уехать в Европу заявляют многие футболисты, и несколько наших парней вряд ли бы там затерялись: Смоловым интересуются, Дзагоев и так выиграл все что можно в России, а Мамаева уже звали в большой клуб.

    Федор Смолов

    Возраст: 26
    Клуб: «Краснодар»

    Иногда молодые футболисты здорово начинают, но потом сдуваются, как пробитый бутылкой резиновый матрас. У Федора Смолова все наоборот: он сначала опустился, а недавно резко и красиво поднялся. Талантливый паренек из академии «Динамо» со скоростью «Гелендвагена» превратился в собирательный образ зажравшегося русского футболиста. Тачки, фотки, тусовки, подруга-модель, жирный контракт и другие вредные вещи. Одновременно с этим − кошмарная результативность, ставшая мемом десятилетия.

    Два сезона назад хилого Смолова сдуло из Москвы в Екатеринбург, где он внезапно подал признаки жизни (8 голов в 22 матчах). Его забрал «Краснодар», и случилось чудо. Смолов забивал как ужаленный Суаресом Месси. 24 гола за год − больше, чем за всю карьеру до этого. Летние каникулы, новая подруга-модель и мрачный Евро не испортили настрой и в первом туре нового чемпионата он начал сразу с дубля. Давай еще, Федя.

    Сейчас Россия любуется на другого Смолова − скромного, веселого, красноречивого, стильного и талантливого. В «Краснодаре» ему классно. Но самое время, чтобы попробовать более сильные лиги и более авторитетные клубы. Только, пожалуй, не «Лацио», где из-за гражданской войны между фанатами и президентом сейчас не очень приятная атмосфера.

    Дзюба, Смолов, Халк и еще 8 королей РФПЛ-2015/16

    Олег Шатов
    Возраст: 26
    Клуб: «Зенит»

    Четвертый сезон в одном из двух лучших клубов России и одновременно − в одном из двух самых близких к Европе площадок страны. И все − либо в основе, либо около нее. Олег Шатов в порядке. Он может потерять концентрацию или не добежать, но это беды почти всех футболистов с багровым паспортом. В целом и индивидуально Шатов отлично двигается, ловко держит мяч и знает, куда его потом направить. Если для «Зенита» отъезд Халка − трагедия, то персонально для Шатова – это возможность показать себя в главной роли. Полгода-год на уровне − и серьезные европейские клубы захотят познакомиться теснее.

    Кроме того. Есть риск, что от долгого сидения в Питере Шатов превратится в Широкова. Он уже нехило набрасывает на терпение фанатов: сначала культовый спич про станок, затем вот это видео, теперь укатывание в словарный асфальт «Спартак».

    Алан Дзагоев
    Возраст:     26
    Клуб: ЦСКА

    Дзагоев вбежал в российский футбол из ниоткуда и очень быстро освоился тут как, вероятно, самый талантливый российский футболист. Последние года три везде говорят о том, как здорово будет Дзагоеву переехать в Европу. Но он не едет. То ли нет реального предложения, то ли Алану нормально в ЦСКА. Для тех, кто хочет провести большую часть карьеры в одном клубе из России, армейцы − идеальный вариант. Все спокойно, всегда в борьбе за трофеи, везде адекватное руководство. Есть одна проблема − в такой сахарной атмосфере можно если не спустить свой уровень, то как минимум забетонировать его на одной и той же отметке. Если Алан Дзагоев хочет узнать свой предел и вытянуться дальше, чем сейчас − надо поговорить с агентом.

    Павел Мамаев
    Возраст:     27
    Клуб: «Краснодар»

    «Когда я отдыхал в Америке, мне позвонил Тошич и сказал, что со мной хотят связаться. Два дня не мог дозвониться из-за разницы во времени. Я перезвонил, и мне сказали, что есть интерес от определенного клуба. До последнего не говорили, какого. Признались, что это «Манчестер Юнайтед» только во время встречи. Я пообщался с представителями «Юнайтед», все бумаги уже были на руках. Не хочу говорить о том, сколько могли платить. Не больше 10 миллионов фунтов стерлингов. Когда позвонили и сказали, что не получается с рабочей визой, я просто подумал: «Жизнь идет дальше». Возможно, помогло, что как только начались проблемы, я был внутренне готов, что ничего не получится», − так в апреле этого года сам Павел Мамаев рассказывал о главном упущенном шансе своей жизни. По мнению игрока, до хэппи-энда не хватило 20%.

    Переговоры с «МЮ» случились около трех лет назад. За это время в карьере Павла Мамаева произошли два изменения. Он переехал в Краснодар, где стал только качественнее, и заехал в Монако, после чего фанатов у него почти не осталось даже в Краснодаре. Оба события только приближают к отъезду. Пусть теперь не в «Манчестер Юнайтед», но все-таки.

    Почему продажа Мамаева – абсурдное решение «Краснодара»

    Иван Новосельцев
    Возраст:     24
    Клуб: «Ростов»

    Иван Новосельцев − уже европейский футболист. Модная стрижка, стильный гардероб, отрытый характер, красивая и активная жена (баскетболиста Катерина Кейру), за отношениями с которой приятно следить. Достойный представитель российского футбола за границей.

    Ну, и да. Иван Новосельцев − уже отличный защитник. Сложно поверить, но в Премьер-лиге он проводит только третий сезон. Повезло, что встретился с правильным тренером. Бердыев учит грамотной обороне, лучше, чем Шерлок Холмс дедукции. По итогу на сегодня в стране есть всего один уверенный сменщик для Сергея Игнашевича.

    Марио Фернандес
    Возраст:     25 лет
    Клуб: ЦСКА

    Нет, не шутка. 13 июля Владимир Путин удовлетворил заявление Марио Фернандеса о приеме в гражданство России. Теперь бразилец юридически − такой же россиян, как и пять фамилий до этого. Последняя формальность − заиграть его за сборную. Только обязательно в официальном матче, потому что товарищеские по регламенту ФИФА не считаются. Кстати, у Фернандеса в прошлой жизни был один товарняк за Бразилию − в 2014-м против Японии.

    Раньше Фернандеса держали из-за переговоров по натурализации. Теперь смысла в этом нет. Наигрывать связи в ЦСКА не нужно (тем более пара Березуцкий-Игнашевич скоро уйдет в полном составе), оставаться в РФПЛ и учиться у местных хулиганов разным плохим штукам − вредно. Все данные для старта еврокарьеры у Фернандеса на месте. От его переезда выиграет и клуб (деньги), и сборная (опыт и прогресс). Если не получится − всегда можно вернуться назад: для чемпионата России Фернандес и его гражданство теперь востребованы навсегда.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +997

      egrrr 12 августа 2016, 22:34

      Они сами сказали что готовы? Готовы променять бешеную зарплату на более скромную? автор жжет)))

      0
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      Рейтинг: +186

      STatham 9 августа 2016, 18:52

      футболисты миллионеры не нужны болельщикам. которые спрашивают: епанутые ли мы?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Макс В 9 августа 2016, 13:55

      В Грецию

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 8 августа 2016, 16:26

      Как можно резиновый матрас бутылкой пробить?)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 8 августа 2016, 14:52

      Там пахать надо,не привыкли они к этому.Да и нужны ли они там,это ещё вопрос?Так что ещё пару разиков по шампусику и на пенсию,имя себе сделали теперь и в сборную вряд ли возьмут.Я только рад,а вы дорогие товарищи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 8 августа 2016, 14:49

      Фернандес, блять, хоть и получил паспорт, но он по сути не россиянин! Шестным можно было бы указать Смольникова, например. Или Миранчука.

      -3
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      Рейтинг: +16

      никита734 8 августа 2016, 10:58

      вот и ехали бы в европу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Просрочка 8 августа 2016, 10:18

      В казахстан если только

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 8 августа 2016, 10:04

      ОнЕ готовы, но кому онЕ тамА нужны на фиг!?

      1
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