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    Шатов: «Спартак» тратит на трансферы больше «Зенита», но при этом не взял ни одного титула»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал о том, какие команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги будут бороться за чемпионство.

    – В последние годы «Зенит» непременно претендует на чемпионство. В этом сезоне, учитывая перестройку, есть ощущение, что за чемпионство будет бороться сложнее?

    – За чемпионство всегда было сложно бороться. Я не думаю, что будет просто и в этом году.

    «Ростов», оставшийся с тем же составом и тем же тренером, станет еще сильнее. Подшлифует те маленькие огрехи, которые они допускали в прошлом году, улучшит действия в обороне. Они и так были практически идеальными, а будут еще лучше. Я думаю, ЦСКА, взяв Траоре и Алексея Ионова, станет намного сильнее. Тот же «Краснодар» со своим стилем футбола тики-така а-ля «Барселона» тоже доставит много проблем. Ну и «Спартак»: думаю, у них когда-то должны появляться зубы. Я недавно наткнулся на статью: сколько «Спартак» потратил на трансферы и сколько «Зенит». Сумма примерно одинаковая. Все говорят, намекая на «Зенит»: народное достояние. А тратят все, оказывается, одинаково. Но «Спартак» на трансферы потратил вроде даже больше, а выхлопа от этого не имеет никакого. Не взял ни одного титула, не играет ни в ЛЧ – нигде. Вылетает от всяких «работничков». Но хочется верить, что «Спартак» в этом году ввяжется в борьбу.

    Я хочу, чтобы чемпионат был очень драматичным, чтобы шел до конца, чтобы не 2-3 команды претендовали, а команд 5-6, включая еще «Локомотив», наверное. Чтобы мы бились до конца, чтобы был честный футбол, а не как в прошлом году, с множеством ошибок судей, непонятных разговоров. Хочется в это верить.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.08.2016 13:10
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 3 августа 2016, 19:16

      Шатов молодец этот год сравнил, а когда Халка с Витселем и др. Зенит брал тоже трансферы одинаковые были?

      0
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      Рейтинг: +549

      Жентус > leonard1984 5 августа 2016, 14:04

      И др. это кого? Там Зенит потом 2 окна не тратился. А с продажи Халка еще и нажился по итогам.

      1
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      Рейтинг: +19

      Andrei_2411 3 августа 2016, 18:11

      я удивляюсь написанному,что Спартак тратит как и Зенит... а люди у которых мозгов нет или которые в футболе ноль ведь верят. вы хоть немного подумайте если есть чем... не врите сами себе.

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks > Andrei_2411 4 августа 2016, 00:40

      Так оно и есть. Просто Спартак покупает игроков десятками и они через сезон сливаются обратно задаром, а Зенит раз в 2 года укрепляет состав добротными игроками.

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 3 августа 2016, 16:55

      не заглядывай в чужой кошелек! и, так, к сведению, Спартак тратит частные деньги, а зенит - НАРОДНЫЕ!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 3 августа 2016, 16:44

      Иуда спартак на судей ни тратится как зенит скупаит судей миллер тратит народныи деньги

      -2
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      Рейтинг: -7

      krisvan > Vasilii1958 3 августа 2016, 17:53

      иуда

      -2
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 3 августа 2016, 15:43

      Кто такой шатов

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      Рейтинг: +5175

      Каратель > Warrior God 3 августа 2016, 16:15

      это тот,один из тех кто надежды подаёт и на уровне своего двора вроде неплохо играет,а после игры с пацанами в курилке пиздит слишком много.а на городском уровне этот игрочок увы просто пшик....вот пиздежом и пытается привлеч внимание

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      Рейтинг: +121

      vog 3 августа 2016, 15:38

      Вроде еще не старик,а маразматик уже.

      2
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      Рейтинг: +7991

      nik55 3 августа 2016, 14:57

      шатов ты дурак или прикидываешся

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > nik55 3 августа 2016, 15:38

      в смысле? вроде всё по делу сказал

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 3 августа 2016, 14:53

      Посмотри, что получится из газового проекта без Халка и Витселя с Гараем (если последние свалят)

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 3 августа 2016, 14:53

      Ебанутый?Вы блять за двоих отдали в два раза больше,чем Спартак за пять лет.Идиот.

      5
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      Рейтинг: +11

      legends 3 августа 2016, 14:44

      неплохо сказано, Олег!

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