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  • Роналду стал рекордсменом Евро. Нойштедтер ушел из «Шальке». Дайджест событий дня

Роналду стал рекордсменом Евро. Нойштедтер ушел из «Шальке». Дайджест событий дня

Роналду стал рекордсменом Евро по числу проведенных матчей

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в матче 3-го тура группового этапа Евро-2016 с Венгрией. Данная встреча стала для португальца 17-й по счету на чемпионатах Европы. Таким образом, Роналду стал рекордсменом чемпионатов Европы по числу проведенных встреч. Португальский форвард также стал первым футболистом, который забивал на четырех чемпионатах Европы. Отметим, что свой первый гол на Евро Роналду забил в 2004 году в ворота сборной Греции.

Евро-2016. Исландия на последних минутах игры одолела Австрию и пробилась в 1/8 финала

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2016 сборная Исландии на последних минутах игры вырвала победу над Австрией – 2:1. Исландия вышла в плей-офф, а сборная Австрии осталась на последнем месте в группе.

Евро-2016. Венгрия сыграла вничью с Португалией и вышла в плей-офф

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2016 сборные Венгрии и Португалии сыграли вничью – 3:3. В составе хозяев дубль оформил Балаж Джуджак, у гостей два гола забил Криштиану Роналду. Португальцы тоже вышли в игры на вылет.

Во Франции 15 футболистов и 5 тренеров подозреваются в незаконных ставках

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции проводит разбирательство по поводу незаконных ставок на спортивные события, сообщает L’Equipe. Комитет вызвал 15 футболистов Лиги 1 и Лиги 2 в связи с этим. Как считают специалисты комитета, в период с 1 июня по 31 декабря 2015 года эти игроки, а также еще пять тренеров делали ставки на футбольные матчи, что запрещено регламентом лиги.

Нойштедтер принял решение покинуть «Шальке-04»

Защитник сборной России Роман Нойштедтер принял решение покинуть «Шальке-04». Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. «Я решил закончить все переговоры с клубом и покинуть «Шальке-04». Это решение далось мне очень трудно. И я принимал его довольно долго из-за смены руководства команды. Три месяца ожидания пролетели. И я бы хотел найти клуб, в котором ко мне хорошо относили и как к футболисту, и как к человеку. В «Шальке» меня всегда окружали классные люди, что оставит отпечаток в моем сердце. Я желаю им всего самого лучшего! Удачи!» – заявил футболист. Сообщается, что Роман продолжит карьеру в ЦСКА.

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Владелец «Ювентуса» отказался продавать Погба

Владелец «Ювентуса» Джон Элканн открыто заявил, что клуб принял решение сохранить полузащитника сборной Франции Поля Погба. «Погба не уйдет из клуба», – сказал Элканн. Напомним, ранее сообщалось о предметном интересе к футболисту со стороны мадридского «Реала». В «Ювентусе» готовы были продать француза за рекордные 140-160 миллионов евро.

«Арсенал» включается в борьбу за Гарая

Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай недавно попросил руководство своего клуба расторгнуть контракт для перехода в «Интер». Известно, что кроме итальянского клуба в его услугах заинтересован и лондонский «Арсенал», сообщает Tuttosport. Ранее появилась информация о возможном обмене Гарая на защитника «Интера» Джейсона Мурильо с доплатой некоторой суммы.

Пять клубов для Эсекьеля Гарая

Месси – самый результативный игрок в истории сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в ворота команды США в полуфинальном матче Кубка Америки. Этот забитый мяч стал для форварда 55-м в составе национальной команды. Таким образом, Месси обошел предыдущего рекордсмена Габриэля Батистуту и стал самым результативным игроком сборной Аргентины.

Месси – лучший бомбардир в истории сборной Аргентины

Чемпионат Европы Европа Зенит Португалия Шальке-04 Исландия Венгрия Ювентус Арсенал Месси Лионель Гарай Эсекьель Роналду Криштиану Нойштедтер Роман Погба Поль
Комментарии (2)
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petrovich666
1466628203
ну вот "усиление" ЦСКА поздравляем))))
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Apocalypse
1466656063
Нойштедтер загубил карьеру.
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