«Зенит» сделал новое предложение по Мурильо

Какой смысл отдавать Гарая-то? Лучше, чтобы Мурильо в пару к нему был, если его вообще хотят в центре заиграть. А так уже и о Глике разговоры ходили, и ещё кого-то просматривали, а Гарай единственный из центр.защитников, который и не ломается часто, и не дырявый)
В общем, лучше докупить одного в пару к Гараю, чем такой "обмен" совершать, да ещё и доплачивать за это.
«Зенит» стал главным претендентом на приобретение защитника «Интера» Джейсона Мурильо. Как сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы, российский клуб готов передать итальянцам права на защитника Эсекьеля Гарая и доплатить определенную сумму денег.
Конкуренцию россиянам составят «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити».
В минувшем сезоне Мурильо сыграл за миланский клуб 34 игры, забив два гола и сделав одну результативную передачу.
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