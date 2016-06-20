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    «Зенит» сделал новое предложение по Мурильо

    «Зенит» стал главным претендентом на приобретение защитника «Интера» Джейсона Мурильо. Как сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы, российский клуб готов передать итальянцам права на защитника Эсекьеля Гарая и доплатить определенную сумму денег.

    Конкуренцию россиянам составят «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити».

    В минувшем сезоне Мурильо сыграл за миланский клуб 34 игры, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2016 10:43
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +32

      AlexeyTishkin 20 июня 2016, 14:39

      Какой смысл отдавать Гарая-то? Лучше, чтобы Мурильо в пару к нему был, если его вообще хотят в центре заиграть. А так уже и о Глике разговоры ходили, и ещё кого-то просматривали, а Гарай единственный из центр.защитников, который и не ломается часто, и не дырявый)

      В общем, лучше докупить одного в пару к Гараю, чем такой "обмен" совершать, да ещё и доплачивать за это.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 июня 2016, 14:38

      Вся суть Зени... Гарай по ценнику дороже будет чем этот Мурильо, но нет, чтобы в эту клоаку хоть кто-то перешёл нужно ещё и доплатить сверху...

      0
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      Рейтинг: +368

      mik1954 20 июня 2016, 14:11

      Гарай, по сравнению с началом его карьеры в Зените заметно сдал и ему требуется, как минимум дублер, возможно Мурильо в этой роли и рассматривается

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 июня 2016, 13:51

      Мурийо крайний защитник а Гарай центральный а зачем Зениту края их полно Бугаев Анюков Смола Жирик Кришито-решето а центра всего два Ломбертс вечно больной и дыра-Нету а травмы а карточки кто играть то будет не понятна политика Дюковского а да наверное Керж будет в защите играть иначе на кой он нужен

      1
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 20 июня 2016, 11:13

      Дебил конечно он в чемпионат россии переходить

      2
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      Рейтинг: +407

      18JG 20 июня 2016, 10:52

      Более молодой Мурильо взамен Гарая очень даже неплохо, я считаю.

      4
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > 18JG 20 июня 2016, 10:56

      +

      -3
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > 18JG 20 июня 2016, 11:33

      Моложе не значит лучше,надеюсь скауты знают что делаю,Гарай хороший защитник а в нашем чемпе чуть ли не лучший,не получится ли что шило на мыло поменяем.

      2
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      Рейтинг: +407

      18JG > Lenin26 20 июня 2016, 11:44

      Я писал, что Мурильо лучше? Как бэ нет.

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      Рейтинг: +5

      geragera > Lenin26 20 июня 2016, 15:34

      В зените скауты не хрена не знают им главное така ты.

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