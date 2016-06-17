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    Гарай просит «Зенит» расторгнуть контракт

    Защитник Эсекьель Гарай обратился в «Зенит» с официальной просьбой расторгнуть контракт, сообщает Tuttosport. Причиной этому послужило желание футболиста продолжить карьеру в «Интере». В миланском клубе он может заменить Джейсона Мурильо, который не отличался в прошедшем сезоне большой стабильностью в игре. Известно, что «Зенит» претендует на Мурильо. Клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за его трансфер 20 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне Гарай сыграл 20 матчей за «Зенит», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2016 11:06
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +803

      jet andy 19 июня 2016, 14:51

      Очередная утятина.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 июня 2016, 12:45

      Вот они леги. Уйдут и нет команды. Какому идиоту в клубе пришла в "голову" идея, делать на них ставку. А сколько перспективной молодёжи пропало за эти годы.
      Я хочу знать, кто этот(эти) идиот(ы)!!!

      0
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      Рейтинг: +139

      palych1974 18 июня 2016, 06:14

      первый пошел?

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 17 июня 2016, 17:55

      Скоро все серьезные игроки сбегут с чемпионата России :-(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 17 июня 2016, 17:31

      сваливает из тухлого болота

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      89388900185 17 июня 2016, 13:56

      я сам беле. за ИНТЕР и хотел бы оставить Мурильо, замечательный защитник,
      манч урод не знает что хочет

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 17 июня 2016, 12:57

      Не дорос еще до Интера! В зените тебе самое место

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks > diadushka 19 июня 2016, 08:06

      интер и сам-то уже давно вниз растёт)

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 17 июня 2016, 12:37

      это будет большая потеря для нас, но, может, это шанс для своих воспитанников. кто знает...

      1
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 17 июня 2016, 12:19

      Утка по любому,опять журналюги мутят что то.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 17 июня 2016, 12:12

      Не болельщик Зенита, но всегда радуют такие ловкие..
      С КАКОГО ХЕРА? За тебя платили деньги. Ты получал деньги (наверняка - не маленькие для тебя), ну так работай, или пусть тебя ПОКУПАЮТ.

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