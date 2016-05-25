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    Мурильо по-прежнему остается «на карандаше» у «Зенита» и «Лестера»

    «Лестер» и «Зенит» продолжают следить за защитником «Интера» Джейсоном Мурильо. По информации источника, оба клуба готовы заплатить за 23-летнего колумбийца требуемые 20 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что сам Мурильо переезжать в Россию не захотел. По версии СМИ, решение футболиста может изменить назначение в петербургский клуб Мирчи Луческу.

    В минувшем сезоне Серии А Мурильо сыграл за «Интер» 34 матча, отметившись в них двумя голами и результативной передачей.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    25.05.2016 10:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 25 мая 2016, 13:32

      а кто захочет идти в зенит, если в Лестер зовут?

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