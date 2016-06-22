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    Месси – лучший бомбардир в истории сборной Аргентины


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    Голосов: 0
    22.06.2016 11:10
    Лионель Месси стал лучшим снайпером за всю историю аргентинской сборной, обойдя Габриэля Батистуту. «Бомбардир» показывает, чему все футболисты мира должны учиться у аргентинского гения.

    Сборная Аргентины легко вышла в финал Кубка Америки, разгромив команду США со счетом 4:0. Но один из голов следует выделить отдельно. В середине первого тайма Лионель Месси так круто исполнил штрафной удар, что мир ахнул. Американскую команду не спасли даже четыре игрока в стенке и голкипер, в сторону которого полетел мяч. Этот гол стал для Лионеля Месси 55-м за аргентинскую сборную. У легендарного Габриэля Батистуты насчитывается 54 мяча. Теперь Лионель лидирует и по этому показателю, а пока на него с завистью смотрят конкуренты в борьбе за «Золотой мяч». И если Гарет Бэйл на чемпионате Европы реализовал штрафной удар уже дважды, то у Криштиану Роналду дело с исполнением стандартов обстоит хуже. На чемпионатах мира и Европы португальский лидер не смог превратить в гол уже 36 штрафных подряд.

    Месси, Кавани, Годин и другие американцы, которые могли поехать на Евро

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Zimbio
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 23 июня 2016, 17:10

      легенда!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      Кукуха 22 июня 2016, 11:44

      Неплохо так ;)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 22 июня 2016, 11:42

      Всё так только у Батистуты 56 голов , а у Месси 57... , а не 54 и 55

      -1
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