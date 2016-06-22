Месси – лучший бомбардир в истории сборной Аргентины

Сборная Аргентины легко вышла в финал Кубка Америки, разгромив команду США со счетом 4:0. Но один из голов следует выделить отдельно. В середине первого тайма Лионель Месси так круто исполнил штрафной удар, что мир ахнул. Американскую команду не спасли даже четыре игрока в стенке и голкипер, в сторону которого полетел мяч. Этот гол стал для Лионеля Месси 55-м за аргентинскую сборную. У легендарного Габриэля Батистуты насчитывается 54 мяча. Теперь Лионель лидирует и по этому показателю, а пока на него с завистью смотрят конкуренты в борьбе за «Золотой мяч». И если Гарет Бэйл на чемпионате Европы реализовал штрафной удар уже дважды, то у Криштиану Роналду дело с исполнением стандартов обстоит хуже. На чемпионатах мира и Европы португальский лидер не смог превратить в гол уже 36 штрафных подряд.

Месси, Кавани, Годин и другие американцы, которые могли поехать на Евро